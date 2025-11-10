Diễn biến mới nhất liên quan Fanpage của Shark Bình

Nhiều người dùng phát hiện trên Fanpage tick xanh "Shark Nguyễn Hòa Bình" với hơn 713.000 lượt theo dõi đã có sự thay đổi.

Video Shark Bình livestream biến mất﻿

Cụ thể, video giới thiệu cũng như video chính thức của buổi livestream mang chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động" vào ngày 6-10 của ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn NextTech, đã bất ngờ biến mất, chưa rõ nguyên nhân.

Vì vậy, bài đăng được ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân xuất hiện kết quả: "Nội dung này hiện không hiển thị".