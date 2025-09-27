Diễn biến lãi suất cho vay mới nhất tại các ngân hàng

So với tháng 7, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8/2025.

Trong số đó, lãi suất cho vay bình quân tại PGBank giảm mạnh nhất, mức giảm 0,3%/năm so với tháng 7. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,63%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tại TPBank giảm 0,22%/năm với mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân là 1,21%/năm.

VIB giảm 0,21%/năm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8, chênh lệch lãi suất là 2,31%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng giảm như Sacombank (0,18%/năm), BaoViet Bank (0,13%/năm), Saigonbank (0,1%/năm), BVBank (0,09%/năm) và OCB (0,05%/năm)...