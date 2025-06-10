Diễn biến lạ lùng của mùa bánh trung thu 2025 và những lý giải từ chuyên gia

Theo chuyên gia tư vấn chiến lược ngành thực phẩm Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School, mùa trung thu năm nay có thể coi là một bài kiểm tra thị trường. Ai rút kinh nghiệm nhanh, định vị lại sản phẩm và kênh bán hàng, sẽ có lợi thế cạnh tranh khi bước vào mùa Tết Nguyên đán – mùa vụ lớn và quan trọng hơn nhiều.

Bỏ thói quen "trung thu là phải mua vài hộp bánh"

*Phóng viên: Vì sao năm nay quầy sạp trung thu ngoài đường vắng?

- Ông ĐỖ DUY THANH: Thị trường bánh trung thu 2025 chứng kiến một thay đổi rõ rệt. Người tiêu dùng không còn giữ thói quen "trung thu là phải mua vài hộp bánh" như trước. Thay vào đó, họ cân nhắc chi tiêu kỹ lưỡng hơn, tập trung vào những sản phẩm thật sự an toàn và có thương hiệu bảo chứng.

Vẫn khuyến mãi rầm rộ, nhưng các quầy bánh trung thu ngoài đường không còn hút khách

Một nguyên nhân quan trọng khác là nỗi lo an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc liên quan đến bánh kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc được phản ánh hằng năm, khiến người dân dè dặt hơn.

Vì vậy, sạp ngoài đường ngày càng mất lợi thế so với cửa hàng chính hãng, siêu thị, hay kênh thương mại điện tử.

Ở góc nhìn tổng thể, sự vắng bóng quầy sạp ngoài đường không phải thị trường "chết đi", mà là sự dịch chuyển kênh mua hàng sang những nơi bảo đảm hơn.