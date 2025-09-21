Diễn biến không ngờ vụ ca sĩ Lynda Trang Đài trộm cắp tài sản

Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida đăng tải thông báo về quyết định chấp thuận thỏa thuận chung về việc hoãn và tạm đình chỉ vụ án của ca sĩ Lynda Trang Đài.

Theo đó, công tố viên và bị cáo - Lynda Trang Đài cùng yêu cầu Tòa tạm hoãn phiên xử vì cô đang nộp đơn tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử.

Chương trình này kéo dài ít nhất 6 tháng. Nếu Lynda Trang Đài tham gia đầy đủ và hoàn thành, bang Florida sẽ bỏ cáo trạng đối với tội trộm cắp vặt. Nữ ca sĩ cũng xin từ bỏ quyền được xét xử nhanh để được tham gia chương trình này.