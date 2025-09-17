Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 16/9, ông Phạm Công Diễn - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, cho biết: Phường vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về sự việc hy hữu liên quan đến đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn.

Ngôi nhà 2 tầng mà gia đình ông Hữu đang sử dụng là xây dựng trái quy định trên đất của người khác. Ảnh: Hoài Anh.

Xây nhà trên đất người khác rồi đòi chủ đất bán lại

Theo đó, tháng 9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan mua mảnh đất có sang tên sổ đỏ từ gia đình ông Nguyễn Trí Hậu, diện tích 60m2, thuộc thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (cũ), nay thuộc phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra đất thì thấy gia đình ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên đất của mình.