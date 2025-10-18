Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai

Chị Lã Th. Th. H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) – mẹ của bé trai 8 tuổi bị hành hung – vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi đang ở TPHCM thì xem được clip con mình bị người lớn tát vào mặt.

Hình ảnh chị H. mang đơn đến công an trình báo về vụ việc.

Lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi lập tức đặt vé máy bay, bay ra Hà Nội trong đêm để đưa con đi khám, kiểm tra sức khỏe”.

Trước khi lên máy bay, chị H. đã đăng tải đoạn clip ghi lại vụ việc lên mạng xã hội, với mong muốn tìm được người đã hành hung con mình để giải quyết.