Diện 4 gam màu này sẽ khiến nàng 25+ già hơn

Màu sắc đầu tiên có thể khiến bạn hóa bà thím ngay tức khắc chính là nâu trầm. Màu sắc này có sắc thái ấm tuy nhiên chúng không mang đến sự tươi trẻ hay nổi bật cho diện mạo của người mặc. Chị em từ 25 tuổi diện nhất định không được diện những mẫu váy áo mang tông màu này. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn các gam màu nhẹ nhàng như màu pastel. Hoặc nếu không quá am hiểu thời trang thì mặc những tông trung tính cơ bản như trắng, be, xám,... cho an toàn.

Màu xanh olive

Xanh olive là một gam màu cá tính và trầm hơn xanh rêu 1 tông. Màu sắc này không quá kén da tuy nhiên chúng cũng không phải là phương án phù hợp cho chị em từ độ tuổi 25. Nhược điểm lớn nhất của xanh olive chính là tạo cho vẻ ngoài của con người sự già dặn. Chính vì vậy, dù có phối màu sắc này với bất kỳ gam màu nào cũng không thể cứu vớt được diện mạo của chủ nhân. Chị em hãy mua những trang phục có tông xanh mint hoặc xanh pastel để phối với màu trắng hoặc be. Sự kết hợp tuy đơn giản này lại là ''cứu tinh'' giúp bạn trông trẻ hơn vài tuổi đó.