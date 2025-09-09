Điểm tin Kinh doanh 9/9: Giá vàng: Giá vàng miếng lao dốc

- Giá vàng: Giá vàng miếng lao dốc
Giá vàng hôm 8-9 giảm mạnh đối với giá vàng miếng sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng.
Theo ghi nhận vào hôm 8-9, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,8 triệu đồng/lượng mua vào, 130,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 133,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).
Vàng SJC Phú Quý: 132,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 133,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 127,7 triệu đồng/lượng mua vào, 130,7 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều 8-9, giá vàng miếng đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu, riêng vàng nhẫn giữ giá ổn định so với hôm trước ở cả 2 chiều.
Trên thị trường thế giới, đầu phiên 8-9, giá vàng tại châu Á được giao dịch gần mức cao kỷ lục của phiên trước, khi báo cáo việc làm yếu của Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.
Tại Singapore, vào lúc 5 giờ 52 phút sáng 8-9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.592,91 USD/ounce. Như vậy, giá vàng chỉ cách mức đỉnh gần nhất 3.600 USD/ounce chưa đến 10 USD, sau khi đã tăng tới 1,5% vào cuối phiên trước.
Trước đó, một báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ cho thấy tốc độ tuyển dụng đã chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này đã khiến thị trường gia tăng dự báo về việc cắt giảm lãi suất. Chi phí đi vay thấp hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là một tài sản không mang lại lãi suất.
Kim loại quý này cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tương lai của Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Việc Tổng thống Donald Trump gia tăng các chỉ trích nhắm vào Fed đã làm gia tăng lo ngại về sự độc lập của cơ quan này. Ông Trump đã tuyên bố sẽ sớm giành được thế đa số tại Ngân hàng Trung ương và sẽ hạ lãi suất. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một phán quyết quan trọng về việc liệu ông Trump có cơ sở pháp lý hợp pháp để miễn nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook hay không.
Theo các chuyên gia tại Goldman Sachs, giá vàng có thể chạm mốc gần 5.000 USD/ounce nếu Fed không còn giữ được sự độc lập. Khi đó, giới đầu tư sẽ mất niềm tin vào trái phiếu chính phủ của Mỹ, và chỉ cần họ chuyển một phần nhỏ dòng vốn sang vàng để trú ẩn, giá vàng sẽ được đẩy lên rất cao.
- Nợ công giai đoạn 2025 - 2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả nợ hơn 1,3 triệu tỷ
Theo Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025 - 2027, tổng mức vay của Chính phủ tối đa khoảng 2.218 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 2.183 nghìn tỷ đồng; tổng trả nợ của Chính phủ tối đa khoảng 1.346 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1.226 nghìn tỷ đồng.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025 phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.
Theo kế hoạch, năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỷ đồng gồm: Vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 804.242 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa 443.100 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 361.142 tỷ đồng; Vay về cho vay lại tối đa 10.996 tỷ đồng.
Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Trả nợ của Chính phủ tối đa 506.949 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 468.542 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại tối đa 38.407 tỷ đồng.
- Hàng loạt cổ phiếu nằm sàn, tín hiệu tích cực từ khối ngoại
VN-Index giảm sâu với thanh khoản gia tăng cho thấy áp lực chốt lời lớn. Nhiều cổ phiếu 'dẫn sóng' giai đoạn vừa qua như GEX, VIX, VSC, VPB... kết phiên trong trạng thái 'trắng bên mua'.
VN-Index mở cửa phiên đầu tuần (8/9) trong sắc đỏ và phần lớn thời gian ở ngưỡng giảm trên 20 điểm. Sau 14h, chỉ số bất ngờ hồi mạnh về mức giảm hơn 10 điểm khiến nhà đầu tư kỳ vọng về một cú “rút chân” ngoạn mục. Tuy nhiên thị trường không chiều lòng người khi VN-Index lại bất ngờ giảm vào cuối phiên - tương tự phiên thứ Sáu tuần trước.
Đóng cửa, VN-Index giảm hơn 42 điểm, lùi về mốc 1.624,53 điểm; HNX-Index giảm hơn 9 điểm còn UPCoM giảm 1,7 điểm. Thanh khoản thị trường tăng cao cho thấy áp lực chốt lời lớn, với hơn 55.000 tỷ đồng giao dịch trên kênh khớp lệnh.
Áp lực bán hôm nay không chỉ nhắm vào nhóm vốn hoá lớn mà lan rộng khắp thị trường. Gần 650 mã giảm giá, trong đó có 37 mã giảm sàn, với nhiều cái tên quen thuộc - từng “dẫn sóng” thị trường trong giai đoạn tăng mạnh vừa qua như VIX, VPB, EIB, CII, GEX, VSC, HAG, VGC...
Các nhóm cổ phiếu trụ cột đều ghi nhận dòng tiền rút ra mạnh. Nhóm ngân hàng không còn mã nào giữ được sắc xanh. Bên cạnh VPB, EIB giảm sàn là nhiều mã giảm sâu như TPB -6,1%, VIB -5,6%, MSB -6,1%, SSB -5%, BVB -7,4%, OCB -5,8%, SHB -4,2%, VCB -3,3%, TCB -3,8%, STB -3,6%...
Nhóm chứng khoán ngoài VIX còn có VIG, EVS, VDS, ORS cũng giảm sàn. VND -3,8%, HCM -3,5%, VCI -6,4%, SHS -6,3%, BSI -6,2%, MBS -5,7%... SSI vẫn thu hút dòng tiền mua trong gần hết thời gian giao dịch, nhưng cuối phiên cũng không thắng nổi xu hướng chung, giảm nhẹ 0,7%. Trong nhóm chỉ còn một mã tăng giá là TVB +1%.
Nhóm bất động sản có NBB, TIG giảm sàn; PDR -6,8%, DIG -5,5%, CEO -8,1%, KBC -5,2%, NVL -6,4%, TCH -6,5%, HDC -6,5%, DXS -6,3%, NLG -5,3%, SCR -5,5%... DXG là một trong những mã hiếm hoi trong nhóm giữ được sắc xanh, với mức tăng 1,1%. Chiều tăng còn có vài mã nhỏ như EVG, NTL, AGG, SJS...
Ngược dòng trong phiên hôm 8/9 là một số cổ phiếu nhóm thép. Có thời điểm HPG của Tập đoàn Hoà Phát tăng hơn 3%, gần chinh phục lại vùng giá 30.000 đồng/cp. Tuy nhiên do ảnh hưởng chung của thị trường, mã giảm nhiệt vào cuối phiên, đóng cửa ở mức tăng 0,4% lên giá 28.900 đồng/cp.
NKG của Thép Nam Kim cũng có thời điểm tăng mạnh hơn 5% nhưng thu hẹp đà tăng về cuối phiên chỉ còn +1,4%, lên giá 18.150 đồng/cp. Trong nhóm này còn có SMC tăng trần.
Điểm sáng trong phiên hôm nay là sự trở lại mua ròng của khối ngoại, với giá trị mua ròng đạt gần 1.000 tỷ đồng trên HoSE (trong tổng số gần 10.500 tỷ đồng giao dịch). Trong đó, 2 mã được mua ròng mạnh nhất là HPG (307 tỷ đồng) và SSI (288 tỷ đồng). Danh sách mua ròng còn có CTG 146 tỷ đồng, SHB 132 tỷ đồng, VPB 94 tỷ đồng, MBB 92 tỷ đồng; VNM, FPT hơn 60 tỷ đồng...
Ngược chiều, GEX bị bán ròng mạnh nhất hơn 100 tỷ đồng, kế đến là VIX 91 tỷ đồng, NVL 70 tỷ đồng, VCB 67 tỷ đồng, PDR 59 tỷ đồng...
Tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cả 3 phiên trên HoSE với tổng giá trị gần 5.050 tỷ đồng.
- World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm
Sáng 8/9, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo Điểm lại, cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng sắp tới. Báo cáo đưa ra cảnh báo: dư địa chính sách tiền tệ của Việt Nam đang ngày càng thu hẹp, trong khi hệ thống ngân hàng đối mặt nhiều rủi ro từ tăng trưởng tín dụng nóng, nợ xấu gia tăng và áp lực tỷ giá.
Theo WB, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn duy trì chính sách nới lỏng với lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%/năm, lãi suất chiết khấu 3%/năm - mức thấp kỷ lục được giữ từ tháng 6/2023. Đây là động thái nhằm hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2025, khi lãi suất chính sách thực gần như bằng 0.
Bên cạnh công cụ lãi suất, NHNN còn áp dụng nhiều biện pháp khác như nghiệp vụ thị trường mở, áp trần lãi suất huy động, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại, đồng thời can thiệp trực tiếp trên thị trường ngoại hối.
Nhờ chính sách nới lỏng, tín dụng 6 tháng đầu năm 2025 tăng 18,1%, vượt xa mục tiêu 16% đề ra, chủ yếu nhờ phân bổ sớm hạn mức tín dụng. Dòng vốn tập trung nhiều vào bất động sản, chế biến - chế tạo và thương mại.
WB cảnh báo việc đẩy mạnh cho vay khiến thanh khoản toàn hệ thống thu hẹp, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) vượt 100% tại nhiều tổ chức tín dụng, kể cả nhóm ngân hàng lớn. Tỷ lệ tín dụng/GDP ước đạt 134% cuối năm 2024, tăng mạnh so với 90% năm 2015.
Để bù đắp nguồn vốn, các ngân hàng phát hành gần 177 nghìn tỷ đồng trái phiếu (tương đương 4,5 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước và chiếm 77% tổng trái phiếu doanh nghiệp phát hành.
Mặc dù chất lượng tài sản vẫn ổn định, WB nhấn mạnh rủi ro tiềm ẩn từ việc cơ cấu lại nợ, kéo dài thời hạn trả nợ và giảm tỷ lệ trích lập dự phòng. Nợ xấu tại 27 ngân hàng thương mại lớn đã tăng từ 3,6% (quý IV/2024) lên 3,8% (quý I/2025). Toàn hệ thống ghi nhận tỷ lệ nợ xấu từ 5% năm 2024 lên 5,3% vào tháng 2/2025. Nếu tính cả nợ tiềm ẩn và nợ chuyển sang VAMC, tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh có thể lên tới 6,6% cuối năm 2024.
- Bitcoin áp sát 112.000 USD, 72% nguồn cung 'biến mất' khỏi thị trường
Giá Bitcoin trong 24 giờ qua ghi nhận mức tăng trưởng, giao dịch trên 111.000 USD. Dữ liệu phân tích on-chain cho thấy lượng Bitcoin do các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ đã đạt mức cao kỷ lục, chiếm 72% tổng cung lưu hành, báo hiệu một sự siết chặt nguồn cung trên các sàn giao dịch.
Thị trường phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh
Theo dữ liệu cập nhật sáng ngày 8/9, giá Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 3% trong 24 giờ, dao động quanh mức 111.200 USD. Diễn biến này đánh dấu sự phục hồi của thị trường sau một tuần giao dịch tương đối ổn định. Trước đó, vào giữa tháng 8, Bitcoin đã thiết lập đỉnh giá lịch sử mới tại 124.000 USD trước khi trải qua một đợt điều chỉnh giảm khoảng 15%.
Cùng với đà tăng của Bitcoin, nhiều đồng tiền số có vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, Ethereum (ETH) tăng 0,3%, trong khi XRP và BNB cùng có mức tăng trên 2%. Solana (SOL), một trong những đồng tiền số hoạt động hiệu quả gần đây, cũng tăng 2,5% giá trị. Sự đi lên đồng loạt của các tài sản số chủ chốt cho thấy tâm lý lạc quan đang dần trở lại với các nhà đầu tư. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng ghi nhận dòng vốn dương trong tuần đầu tiên của tháng 9, góp phần củng cố cho đà phục hồi này.
Nguồn cung khan hiếm ở mức kỷ lục
Một trong những yếu tố hỗ trợ cho giá Bitcoin là tình trạng nguồn cung sẵn có trên thị trường đang ngày càng bị thắt chặt. Báo cáo từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode vào cuối tháng 8 cho thấy, lượng Bitcoin được xếp vào nhóm "khó thanh khoản" đã đạt mức kỷ lục 14,3 triệu BTC. Con số này tương đương 72% trong tổng số 19,9 triệu BTC đang lưu hành trên toàn cầu.
Nguồn cung "khó thanh khoản" được định nghĩa là lượng Bitcoin nằm trong các ví lưu trữ lạnh hoặc được nắm giữ bởi các nhà đầu tư dài hạn và rất ít khi được di chuyển hay giao dịch. Việc chỉ số này liên tục tăng cao phản ánh một chiến lược tích lũy bền bỉ. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng qua, có thêm khoảng 20.000 BTC được chuyển vào nhóm này, bất chấp các biến động giá ngắn hạn.
Xu hướng này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng dài hạn của Bitcoin. Khi nguồn cung sẵn sàng để giao dịch trên các sàn ngày càng giảm, bất kỳ sự gia tăng nào về nhu cầu đều có thể tạo ra tác động lớn hơn đến giá. Giới phân tích cho rằng, sự khan hiếm này củng cố vai trò của Bitcoin như một tài sản lưu trữ giá trị và có thể là nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới khi các điều kiện thị trường vĩ mô trở nên thuận lợi hơn.