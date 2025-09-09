Điểm tin Kinh doanh 9/9: Giá vàng: Giá vàng miếng lao dốc

- Giá vàng: Giá vàng miếng lao dốc

Giá vàng hôm 8-9 giảm mạnh đối với giá vàng miếng sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng.

Theo ghi nhận vào hôm 8-9, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,8 triệu đồng/lượng mua vào, 130,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 133,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).

Vàng SJC Phú Quý: 132,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 133,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng), 135,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 127,7 triệu đồng/lượng mua vào, 130,7 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều 8-9, giá vàng miếng đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu, riêng vàng nhẫn giữ giá ổn định so với hôm trước ở cả 2 chiều.

Trên thị trường thế giới, đầu phiên 8-9, giá vàng tại châu Á được giao dịch gần mức cao kỷ lục của phiên trước, khi báo cáo việc làm yếu của Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Tại Singapore, vào lúc 5 giờ 52 phút sáng 8-9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.592,91 USD/ounce. Như vậy, giá vàng chỉ cách mức đỉnh gần nhất 3.600 USD/ounce chưa đến 10 USD, sau khi đã tăng tới 1,5% vào cuối phiên trước.

Trước đó, một báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ cho thấy tốc độ tuyển dụng đã chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này đã khiến thị trường gia tăng dự báo về việc cắt giảm lãi suất. Chi phí đi vay thấp hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là một tài sản không mang lại lãi suất.