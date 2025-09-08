Điểm tin Kinh doanh 9/8: Giá vàng: Vàng miếng trong nước biến động trái chiều

- Giá vàng: Vàng miếng trong nước biến động trái chiều
Theo ghi nhận, chiều 8-8, giá vàng miếng trong nước có điều chỉnh nhẹ, biến động trái chiều.
Giá vàng SJC ở Hà Nội và Đà Nẵng hiện ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được niêm yết 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức 121,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 400.000 đồng/lượng) - 124 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng).
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào - 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.
Giá vàng PNJ niêm yết lần lượt ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm 7-8.
Giá vàng hôm 8-8 trên thị trường quốc tế ở mức 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.370 USD/ounce).
Hợp đồng vàng giao tháng 12-2025 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cộng thêm 17,7 USD, chạm mốc 3.451 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, nhờ nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn, sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu và dữ liệu việc làm làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất.
Theo các chuyên gia, xung đột thương mại và căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Mỹ đã chính thức áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ, khiến các đối tác này phải đàm phán lại các thỏa thuận thương mại.
Bên cạnh đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong một tháng, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.
Giá vàng thường được coi là tài sản bảo toàn giá trị trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc chính trị. Ngoài ra, khi lãi suất giảm, vàng trở nên hấp dẫn hơn vì không mang lại lợi nhuận cố định như trái phiếu hay tiền gửi ngân hàng.
Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ vượt 3.400 USD/ounce trong tháng 9, khi Fed bắt đầu giảm lãi suất, và có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Ngân hàng Trung ương Mỹ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
- Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam
Hơn 6 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 7 tháng qua, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đã lần đầu vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong tháng 7.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tăng trưởng thủy sản tháng 7 đạt 6,1% với giá trị gần 1 tỷ USD. Kết quả này là nhờ các doanh nghiệp tranh thủ hoàn tất đơn hàng sang thị trường Mỹ trước ngày 1/8 là thời điểm, Mỹ áp dụng thuế đối ứng.
Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc cũng tăng mạnh, đưa nước này trở thành nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.
Các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Liên minh Châu Âu (EU), Hàn Quốc, khu vực ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 9% đến 24%, nhờ vào việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do.
- Ông Trump mở đường để 12.500 tỷ USD vốn hưu trí đổ vào bất động sản, tiền mã hóa
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh để cho phép các tài khoản hưu trí 401(k) đầu tư vào những tài sản thay thế như bất động sản và tiền mã hóa.
Vào ngày 7/8, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép người Mỹ sử dụng tài khoản hưu trí 401(k) để đầu tư vào bất động sản, tiền mã hóa, quỹ đầu tư tư nhân và những loại tài sản thay thế khác.
Tài khoản 401(k) là một loại tài khoản hưu trí do doanh nghiệp tài trợ, cho phép người lao động trích một phần thu nhập hàng tháng để đầu tư. Doanh nghiệp cũng thường đóng góp thêm một phần vào tài khoản này.
Người lao động có thể chọn các khoản đầu tư cụ thể từ danh mục do công ty cung cấp, thường bao gồm quỹ tương hỗ cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Hiện tại, các tài khoản 401(k) đang nắm giữ khoảng 12.500 tỷ USD. Động thái mới của chính quyền ông Trump sẽ mở đường để một phần lượng vốn này chảy vào các tài sản phi truyền thống.
Cụ thể, sắc lệnh của ông Trump chỉ đạo Bộ Lao động Mỹ đánh giá lại hướng dẫn liên quan đến các khoản đầu tư vào tài sản thay thế trong các kế hoạch hưu trí theo Đạo luật An ninh Thu nhập Hưu trí của người lao động năm 1974. Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng.
- Cổ phiếu F88 tăng trần 40% ngày đầu giao dịch trên UPCoM
Hơn 8,26 triệu cổ phiếu F88 được giao dịch trên UPCoM kể từ hôm nay, 8/8. Cổ phiếu này lập tức tăng trần 40% ngay từ đầu phiên, lên 888.800 đồng.
Hôm nay, ngày 8/8, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) đã đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu, F88 hiện là doanh nghiệp có thị giá niêm yết cao nhất trên cả 3 sàn chứng khoán.
Ghi nhận trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu F88 tăng trần 40% ngay từ đầu phiên, lên 888.800 đồng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá hạn chế với 400 đơn vị được sang tay khi gần kết thúc phiên sáng.
Sự kiện F88 giao dịch trên sàn UPCoM đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp hoạt động cho vay cầm cố tại Việt Nam được niêm yết và giao dịch công khai trên sàn chứng khoán.
Trước đó, ngày 6/5/2025, F88 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, đủ điều kiện thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật. Tại thời điểm lên sàn, vốn điều lệ của F88 là hơn 82,6 tỷ đồng, tương ứng hơn 8,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
Công ty cũng đã được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 1.200%, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là hoạt động cấu trúc vốn nội bộ, không gây pha loãng quyền lợi cổ đông, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới phù hợp với quy mô vận hành.
- FPT hở room ngoại cao kỷ lục, lần đầu tiên giảm hàng trăm nhân sự
Cổ phiếu FPT (Công ty cổ phần FPT) đã bị khối ngoại xả 12 phiên liên tiếp, với tổng giá trị lên đến hơn 3.200 tỷ đồng. Xu hướng này khiến FPT hở room ngoại đến 140 triệu cổ phiếu (hơn 9% vốn điều lệ), con số kỷ lục trong nhiều năm qua.
Vốn là “con cưng” của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng cổ phiếu FPT lại là một trong những cổ phiếu bị khối này “đè” bán mạnh nhất thị trường trong thời gian gần đây.
Trước đó, FPT thường xuyên trong tình trạng kín room ngoại, cho đến những tháng cuối năm ngoái, khi áp lực bán ròng của khối ngoại tăng cao, room ngoại của FPT bắt đầu mở rộng thêm vài phần trăm.
Lực bán ròng của khối ngoại đã khiến cổ phiếu FPT gần như “dậm chân tại chỗ” từ tháng 7 đến nay, trong khi VN-Index không ngừng bứt phá. So với đỉnh lịch sử hồi trung tuần tháng 1, thị giá cổ phiếu này đã giảm khoảng 20%.
Có ý kiến cho rằng việc khối ngoại rút mạnh khỏi cổ phiếu FPT là động thái chốt lời sau khi cổ phiếu này liên tục thiết lập các mức đỉnh mới trên thị trường chứng khoán. Mức đỉnh mới nhất được thiết lập trong phiên 24/1, đưa thị giá của FPT lên mức 154.300 đồng/cp. Thời điểm đó, cổ phiếu này ghi nhận mức tăng giá khoảng 58% trong vòng 1 năm.
Một thông tin đáng chú ý, thống kê từ Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, FPT ghi nhận việc giảm nhân sự so với đầu năm với số lượng là 497 người, tương đương 1% nhân sự.