Điểm tin Kinh doanh 9/8: Giá vàng: Vàng miếng trong nước biến động trái chiều

- Giá vàng: Vàng miếng trong nước biến động trái chiều

Theo ghi nhận, chiều 8-8, giá vàng miếng trong nước có điều chỉnh nhẹ, biến động trái chiều.

Giá vàng SJC ở Hà Nội và Đà Nẵng hiện ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được niêm yết 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức 121,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 400.000 đồng/lượng) - 124 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào - 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng PNJ niêm yết lần lượt ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm 7-8.

Giá vàng hôm 8-8 trên thị trường quốc tế ở mức 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.370 USD/ounce).

Hợp đồng vàng giao tháng 12-2025 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cộng thêm 17,7 USD, chạm mốc 3.451 USD/ounce.