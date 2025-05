Điểm tin Kinh doanh 9/5: Giá vàng: Vàng SJC đảo chiều, tăng mạnh

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này quay đầu tăng so phiên trước, đạt hơn 18.184 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1,66%, chủ yếu từ các mã MWG, PLX, PNJ, DGW, HHS, HTM, PET… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm FRT, SAS, VFG…

Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay tăng mạnh, VNXALL-Index đóng cửa tăng 31,12 điểm (+1,51%), lên mức 2.086,29 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 798,38 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 19.013,92 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 270 mã tăng giá, 81 mã đứng giá và 113 mã giảm giá.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 215,21 điểm, tăng 1,8 điểm (+0,84%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 63,96 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.123,90 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 101 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 5,08 điểm (+1,21%), lên mức 425,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,01 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 866,60 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 24 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 2 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 92,98 điểm, tăng 0,06 điểm (+0,06%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 36,94 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 481,05 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 147 mã tăng giá, 112 mã đứng giá và 100 mã giảm giá.

Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 19,43 điểm (+1,55%), lên mức 1.269,80 điểm. Thanh khoản đạt hơn 806,21 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 19.113,02 tỷ đồng. Toàn sàn có 230 mã tăng, 49 mã đứng giá và 92 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 26,30 điểm (+1,99%) và dừng tại mức 1.351,10 điểm. Thanh khoản đạt hơn 340,18 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 10.302,61 đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 28 mã tăng, 1 mã đi ngang và 1 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SHB (hơn 89,23 triệu đơn vị), VIX (hơn 25,75 triệu đơn vị), MBB (hơn 21,01 triệu đơn vị), HPG (hơn 19,89 triệu đơn vị), SSI (hơn 18,51 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là HHS (+6,99%), SMC (+6,98%), VIC (+6,95%), SGR (+6,93%), SFC (+6,90%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là HAX (-8,72%), CLW (-6,96%), PMG (-6,84%), SC5 (-6,81%), TCD (-6,49%).

Thị trường chứng khoán phái sinh hôm 8/5 có 196.096 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 26.241,96 tỷ đồng.

- Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM 4 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan

4 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt trên 4 triệu tỷ đồng, tăng 2 % so với cuối năm 2024 và tăng 12 % so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực II cho biết, dòng tiền, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế đã được cải thiện, tín dụng đã và đang có chuyển biến tích cực. Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt trên ngưỡng là 4 triệu tỷ đồng (tăng 2% so với cuối năm 2024 và tăng 12 % so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, các nhóm ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế như xuất khẩu, tiêu dùng đang có tốc độ tăng trưởng tốt, tín dụng đã và đang được tiếp cận thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu vốn. Cụ thể, tín dụng tiêu dùng như hiện nay đã đạt 1,137 triệu tỷ đồng (tăng 2,3 % so với đầu năm). Cùng với đó, dư nợ tín dụng xuất khẩu cũng đang tăng trưởng tốt. Hiện nay, cho vay bằng ngoại tệ đã tăng 2 % so với cuối 2024 và tăng 9 % so với cùng kỳ năm trước.