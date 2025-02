Điểm tin Kinh doanh 9/2: Giá vàng: 'Nhảy múa' sau ngày Thần Tài

CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha - Anpha Petrol (HoSE: ASP) vừa công bố thông tin bất thường đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 1/2025 giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 81.000 tài khoản trong tháng 1/2025, giảm mạnh so với tháng cuối năm ngoái. Số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023 chủ yếu do ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Tài khoản mở mới trong tháng đầu năm chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân, trong khi tổ chức chỉ có thêm 52 tài khoản. Tính đến cuối tháng 1/2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 9% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Về phía nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản tăng 160 đơn vị trong tháng 12/2024, thấp hơn so với mức tăng 182 tài khoản của tháng 11/2024; trong đó cá nhân tăng 155 tài khoản, tổ chức tăng 5 tài khoản. Số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tại cuối tháng 1 đạt 47.940 tài khoản.

Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam đến cuối năm 2024 đạt 9,38 triệu đơn vị. Tốc độ tăng của số lượng tài khoản tuột dốc khi thị trường kém sôi động, đồng thời kỳ nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ 25/1.

- Doanh nghiệp Anh đua nhau bán vàng sang Mỹ

Các ngân hàng và kho bạc ở Anh đang phải đối mặt với tình trạng khách hàng xếp hàng dài hàng tuần để rút vàng bán sang Mỹ.

Theo CNN, một viên chức cho biết, số lượng người đến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) để rút vàng thỏi rất đông vì khách hàng chạy đua đưa vàng tới Mỹ bán do giá vàng ở đó tăng vọt. Vàng đã trở nên có giá trị hơn ở Mỹ so với các nơi khác trên thế giới vì các nhà giao dịch lo ngại nguồn cung sẽ giảm mạnh khi các mức thuế toàn diện do Tổng thống Trump áp đặt khiến việc nhập khẩu kim loại này trở nên đắt đỏ hơn.

Theo ông Dave Ramsden, Phó Thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng tại BoE, thị trường vàng của Mỹ đã được giao dịch ở mức cao hơn so với thị trường London. Ông nói thêm rằng, những người sở hữu các thỏi vàng trong hầm ngầm của BoE đã “tìm cách tận dụng mức chênh lệch giá đó”. Do đó, BoE, nơi có lượng vàng dự trữ lớn thứ hai trên thế giới, đã chứng kiến nhu cầu rút vàng mạnh mẽ. BoE chỉ đứng sau Cục dự trữ liên bang New York, đang quản lý hơn 400.000 thỏi vàng trị giá hàng tỷ bảng Anh.

Giá vàng đã tăng trong những tuần gần đây do các nhà đầu tư muốn dự trữ an toàn trước lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, cuộc xung đột ở Ukraine và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy nhu cầu về kim loại này.