Điểm tin Kinh doanh 9/10: Giá vàng: Tăng dựng đứng lên mức cao chưa từng có

- Giá vàng: Tăng dựng đứng lên mức cao chưa từng có
Giá vàng hôm 8-10: Trưa 8-10, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt tăng cao nhất đến 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 141,9 triệu đồng/lượng bán ra - mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu trưa nay đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Phú Quý SJC cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1 triệu đồng so với sáng hôm 7-10. Giá vàng trong nước tăng rất mạnh, leo lên mức cao nhất từ trước tới nay.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn không ngừng đà đi lên, do ảnh hưởng từ sự biến động rất mạnh của giá vàng thế giới.
Trên thị trường quốc tế, lúc 12 giờ trưa 8-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.017 USD/ounce - tăng 37,36 USD/ounce so với đầu buổi sáng. Giá vàng hôm 8-10 lập đỉnh lịch sử mới, vượt mọi dự báo trước đó.
Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt bất ổn. Những yếu tố như chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, xung đột Nga - Ukraine... khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý.
Ngân hàng trung ương các nước không ngừng mua vào vàng, trong đó phải kể đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn mua vàng bất chấp giá lập đỉnh. Vàng đang là kênh đầu tư thu hút dòng tiền, trong bối cảnh chỉ số USD trên thị trường quốc tế tăng lên 98,8 điểm (tăng 0,3% so với phiên trước).
- VN-Index lập đỉnh mới trong ngày chứng khoán Việt Nam lên hạng
Phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên mốc 1.697,83 điểm - mức chốt phiên cao nhất trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.
Rạng sáng ngày 8/10, trong báo cáo phân loại định kỳ, FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp, chính thức vào tháng 9/2026. Đây là thông tin đã được giới đầu tư mong chờ từ lâu, hứa hẹn sẽ mang lại cú hích mạnh cho thị trường.
Tuy không có phiên bùng nổ như kỳ vọng nhưng VN-Index hôm nay cũng kịp ghi dấu ấn khi bứt phá vượt mốc đỉnh lịch sử 1.696 điểm xác lập hồi đầu tháng 9 vừa qua. Chỉ số đóng cửa ở mốc 1.697,83 điểm, tăng hơn 12 điểm so với kết phiên trước. Thanh khoản cũng cải thiện với tổng giá trị khớp lệnh đạt gần 35.000 tỷ đồng.
Tín hiệu tích cực khác là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng sau giai đoạn miệt mài bán ròng. Giá trị mua ròng phiên hôm 8-10 đạt hơn 75 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong tổng số hơn 8.500 tỷ đồng giao dịch. Các mã được mua ròng mạnh là GEX, MWG hơn 200 tỷ đồng; HPG 180 tỷ đồng; VCB, STB, VHM hơn 100 tỷ đồng; HDB, ACB, FRT, VIC 60 - 80 tỷ đồng…
Chiều bán ròng dẫn đầu là SHB 151 tỷ đồng, tiếp theo là VRE 149 tỷ đồng, MSN 132 tỷ đồng; VCI, MBB hơn 100 tỷ đồng; SSI hơn 70 tỷ đồng; TCB, DXG, CII, VIX hơn 60 tỷ đồng…
Dòng tiền rót mạnh vào nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số VN30 tăng hơn 13 điểm, lập đỉnh lịch sử mới ở mốc 1.922,95 điểm. Trong đó, VHM có đóng góp tích cực nhất với mức tăng 4,3%, lập đỉnh lịch sử mới ở giá 107.500 đồng/cp. MWG cũng phá đỉnh cũ khi tăng 3,6% lên giá 80.800 đồng/cp.
Các mã bluechip tăng mạnh khác là VNM +3,3%, VRE +3,7%, STB +2,4%, CTG +2,5%. DGC, VCB, ACB, BCM tăng hơn 1%.
Theo dự báo của các đơn vị phân tích, các cổ phiếu trong VN30 sẽ hưởng lợi đầu tiên khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, bởi đáp ứng tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản của các chỉ số lớn như FTSE All-World và FTSE EM.
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng đạt những mục tiêu cao hơn.
Nhóm chứng khoán được kỳ vọng bứt phá nhất khi có kết quả nâng hạng nhưng hôm nay lại chỉ tưng bừng được ít phút đầu phiên. Các mã đầu ngành như SSI, VND, VCI, HCM, VIX, SHS chỉ tăng trên dưới 1%. Tuy nhiên đây vẫn là nhóm ghi nhận thanh khoản sôi động nhất. SSI khớp lệnh gần 54 triệu đơn vị, VND và VIX khớp lệnh hơn 40 triệu mỗi mã.
Nhóm bất động sản ngoài VHM và VRE thì một số mã cũng tăng tốt, như VPI +3,1%, CEO +2,1%, HDC +2,3%, KHG +2,8%, NTL +2,4%... Bộ đôi nhóm Hoàng Huy cùng tích cực: TCH +5,4%, HHS +4,1%, sau thông tin thành viên thứ 3 trong nhóm sắp lên sàn. Cụ thể, CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV chính thức được HoSE chấp thuận niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 6.724 tỷ đồng. Cổ phiếu CRV sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 10/10/2025, với giá tham chiếu phiên chào sàn là 26.000 đồng/cp, biên độ dao động ±20%.
Tính theo mức giá chào sàn, vốn hóa của Bất động sản CRV đạt gần 17.500 tỷ đồng, "vượt mặt" nhiều tên tuổi lớn của ngành bất động sản trên sàn như DIG (hơn 15.000 tỷ đồng), Nam Long (gần 15.000 tỷ đồng), Hà Đô (gần 12.000 tỷ đồng).
Một số cổ phiếu thu hút dòng tiền khác trong phiên là GEE, ANV tăng trần; DPG +4,3%, FRT +2,4%, NKG +2,3%, MSR +4,7%... Trong đó, ANV lập đỉnh mới ở giá 32.250 đồng/cp.
- Đạt 680,6 tỷ USD trong 9 tháng, xuất nhập khẩu tự tin đạt mục tiêu 900 tỷ USD
Với kết quả tăng trưởng tích cực, ngành Công Thương dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong 9 tháng năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.
Theo đại diện Bộ Công Thương, xuất khẩu trong quý 3/2025 đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,6% so với quý II/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm (khu vực kinh tế trong nước đạt 85,41 tỷ USD, tăng 2%, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,33 tỷ USD, tăng 21,4%, chiếm 75,5%).
Trong 9 tháng, có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%. Các thị trường xuất khẩu chính gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản…
Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm công nghiệp chế biến đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2025, với kim ngạch đạt 297,2 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 85,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, các sản phẩm chủ lực như: Điện thoại, máy vi tính, linh kiện, dệt may và giày dép tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, khẳng định vai trò trụ cột của công nghiệp chế biến trong thương mại quốc tế.
Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản ước đạt 33,2 tỷ USD, tăng tới 15,2% và chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Nhập khẩu trong quý 3/2025 đạt 119,66 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,3% so với quý 2/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 332 tỷ USD, tăng 18,8%. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,67 tỷ USD, tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 226,25 tỷ USD, tăng 26,8%.
Về cơ cấu thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta (đạt 134,4 tỷ USD, tăng 27,9%); tiếp đến là các thị trường Hàn Quốc (đạt 44,4 tỷ USD, tăng 7%); ASEAN (đạt 39,1 tỷ USD, tăng 14,5%), Nhật Bản (đạt 18,2 tỷ USD, tăng 13,2%); Hoa Kỳ (đạt 13,7 tỷ USD, tăng 23,6%).
Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, trong 9 tháng đầu năm, tỷ trọng nhóm hàng cần nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 89%) trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của cả nước và tăng trưởng cao (tăng 19,5%) cho thấy nhu cầu đầu vào là nguyên liệu, máy móc để phục vụ cho các hoạt động sản xuất trong nước lớn, phản ánh sự phục hồi của sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu chỉ chiếm 5,2% và nhóm hàng hóa khác chiếm 5,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu (18,8%) cao hơn xuất khẩu (16%) cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi sản xuất trong nước nhưng cũng phần nào tạo sức ép nhất định lên cán cân thương mại.
Theo Bộ Công Thương, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu với mức xuất siêu 16,8 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào cân đối vĩ mô và dự trữ ngoại hối của nền kinh tế. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 37,08 tỷ USD.
Nhìn chung, với tình hình hiện nay, nếu không có biến động bất thường, ngành Công Thương sẽ để đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2025. Dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD.
- Giá ca cao giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng
Giá ca cao đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng, chấm dứt đợt tăng giá mạnh mẽ kéo dài hai năm, đẩy giá lên mức cao kỷ lục và gây áp lực lên các nhà sản xuất sô cô la trên toàn thế giới.
Giá ca cao New York đang giao dịch ở mức khoảng 6.150 USD/tấn, giảm đáng kể từ mức đỉnh trên 12.000 USD vào tháng 12/2024. Trong khi đó, giá ca cao tại London hiện đang ở mức khoảng 4.262 USD/tấn, giảm khoảng 58% so với mức đỉnh vào tháng 4/2024.
Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu tiêu dùng giảm do giá cao hơn, cũng như kỳ vọng về một vụ mùa bội thu nhờ thời tiết được cải thiện và giá được chính phủ bảo lãnh cao hơn ở Tây Phi, thúc đẩy nông dân tăng đầu tư, cải thiện sản lượng, làm gia tăng nguồn cung trong tương lai. Ngoài ra, các nhà đầu cơ gần đây đã bán tháo các vị thế mua khi đặt cược vào việc giá sẽ tiếp tục giảm.
"Chúng ta đã có những mức giá cao ngất ngưởng không thể duy trì trong dài hạn", Oran van Dort, nhà phân tích hàng hóa tại Rabobank cho biết. Giá ca cao đã giảm trong phần lớn thời gian của năm, nhưng đặc biệt là từ giữa tháng 8, giá đã thực sự giảm dần.
Đợt bán tháo đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ sau cú sốc nguồn cung năm 2022 tại Bờ Biển Ngà và Ghana, hai quốc gia sản xuất khoảng 60% sản lượng ca cao toàn cầu. Thời tiết khô hạn, dịch bệnh và nhiều năm đầu tư thấp của nông dân do không đủ khả năng mua phân bón hoặc thay thế cây già cỗi, đã khiến giá ca cao kỳ hạn tăng vọt.
Tuy nhiên, những lo ngại về nguồn cung hiện đã bắt đầu lắng xuống. Mưa đã trở lại sau mùa khô đến sớm bất thường của năm ngoái, làm giảm nguy cơ mất mùa. Các nhà dự báo dự đoán vụ thu hoạch năm 2025-2026, bắt đầu từ ngày 1/10, sẽ tạo ra tình trạng dư cung vượt cầu toàn cầu.
Các chính phủ ở Tây Phi đã tăng mạnh giá thu mua ca cao của nông dân, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nguồn cung. Trước thềm bầu cử, Bờ Biển Ngà đã tăng giá thu mua hơn 25% lên khoảng 5.000 USD/tấn, khiến Ghana cũng phải tăng giá thu mua lên 58.000 cedi (khoảng 4.600 USD/tấn).
- Bộ Tài chính bỏ đề xuất nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán
Bộ Tài chính cho biết đã bỏ đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán mà bộ này đã đề xuất hồi tháng 6.
Bộ Tài chính vừa công bố bảng tổng hợp ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 126 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế.
Tại bảng tổng hợp, nhiều bộ ngành, cơ quan đề nghị Bộ Tài chính xem lại đề xuất nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán.
Lý do là khi cổ đông nhận cổ tức hoặc nhận thưởng bằng cổ phiếu, họ cần có tiền mặt để nộp thuế ngay tại thời điểm doanh nghiệp trả cổ tức hoặc trả thưởng. Trong khi đó, số cổ phần chứng khoán đó lại không được giao dịch ngay, cổ đông chưa có dòng tiền mặt phát sinh.
Nhiều cơ quan, tổ chức, hiệp hội như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI)... cũng đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành. Nếu bắt buộc nộp thuế ngay khi chia cổ phiếu sẽ làm giảm động lực đầu tư, đồng thời gây áp lực lớn lên dòng tiền và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.
Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính cho biết về nguyên tắc, khi doanh nghiệp có lợi nhuận thì mới tiến hành chia cổ tức cho nhà đầu tư.
Theo đó, việc chia cổ tức bằng chứng khoán cho nhà đầu tư và thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngay tại thời điểm chia là phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành.
Tuy nhiên Bộ Tài chính thừa nhận, trong bối cảnh đất nước đang tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68. Đồng thời chuẩn bị cho lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán trong thời gian tới, việc quy định khấu trừ và kê khai nộp thuế ngay tại thời điểm trả cổ tức hoặc thưởng bằng chứng khoán sẽ gây khó khăn cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.
Với nhà đầu tư, họ chỉ nhận được "giấy tờ có giá" chứ chưa có dòng tiền, nên không thể nộp thuế ngay. Với doanh nghiệp, nếu phải khấu trừ và nộp thay, họ buộc phải bỏ ra một khoản tài chính lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh.
Do vậy, Bộ Tài chính giữ nguyên phương án nộp thuế cổ tức, thưởng bằng chứng khoán vào thời điểm chuyển nhượng, thay vì trả ngay lúc nhận như đề xuất cách đây vài tháng.