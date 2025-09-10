Điểm tin Kinh doanh 9/10: Giá vàng: Tăng dựng đứng lên mức cao chưa từng có

- Giá vàng: Tăng dựng đứng lên mức cao chưa từng có

Giá vàng hôm 8-10: Trưa 8-10, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt tăng cao nhất đến 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 141,9 triệu đồng/lượng bán ra - mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu trưa nay đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng DOJI tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Phú Quý SJC cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1 triệu đồng so với sáng hôm 7-10. Giá vàng trong nước tăng rất mạnh, leo lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn không ngừng đà đi lên, do ảnh hưởng từ sự biến động rất mạnh của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, lúc 12 giờ trưa 8-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.017 USD/ounce - tăng 37,36 USD/ounce so với đầu buổi sáng. Giá vàng hôm 8-10 lập đỉnh lịch sử mới, vượt mọi dự báo trước đó.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt bất ổn. Những yếu tố như chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, xung đột Nga - Ukraine... khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý.

Ngân hàng trung ương các nước không ngừng mua vào vàng, trong đó phải kể đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn mua vàng bất chấp giá lập đỉnh. Vàng đang là kênh đầu tư thu hút dòng tiền, trong bối cảnh chỉ số USD trên thị trường quốc tế tăng lên 98,8 điểm (tăng 0,3% so với phiên trước).

- VN-Index lập đỉnh mới trong ngày chứng khoán Việt Nam lên hạng

Phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên mốc 1.697,83 điểm - mức chốt phiên cao nhất trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.

Rạng sáng ngày 8/10, trong báo cáo phân loại định kỳ, FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp, chính thức vào tháng 9/2026. Đây là thông tin đã được giới đầu tư mong chờ từ lâu, hứa hẹn sẽ mang lại cú hích mạnh cho thị trường.