- Giá và﻿ng: Ổn định ở mức cao

Chiều 7-8, giá vàng miếng các thương hiệu được duy trì ổn định ở mức cao: 122,4 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở cả chiều mua vào, bán ra; niêm yết ở mức 122,4 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI niêm yết giá mua vào vàng miếng thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 122,2 triệu đồng/lượng mua vào – 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào – 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chiều 7-8 cũng duy trì ở mức cao và ổn định.

Vàng nhẫn trơn SJC được giao dịch ở mức 116,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

DOJI và PNJ giữ giá mua vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng/lượng và giá bán lên tới 120 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra.