- Giá vàng: Ổn định ở mức cao
Chiều 7-8, giá vàng miếng các thương hiệu được duy trì ổn định ở mức cao: 122,4 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở cả chiều mua vào, bán ra; niêm yết ở mức 122,4 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.
DOJI niêm yết giá mua vào vàng miếng thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 122,2 triệu đồng/lượng mua vào – 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào – 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chiều 7-8 cũng duy trì ở mức cao và ổn định.
Vàng nhẫn trơn SJC được giao dịch ở mức 116,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
DOJI và PNJ giữ giá mua vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng/lượng và giá bán lên tới 120 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào và 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn so với mặt bằng chung.
Giá vàng trong nước hiện gần chạm ngưỡng đỉnh lịch sử, chỉ còn cách khoảng vài trăm ngàn đồng mỗi lượng và đang cao vượt trội so với giá vàng thế giới.
Lúc 13 giờ 30 phút chiều 7-8, giá vàng quốc tế ghi nhận quanh mốc 3.383 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 7,8 USD/ounce so với phiên liền trước.
Đà tăng của vàng thế giới được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Sau khi vọt lên mốc 100 điểm, mức cao nhất trong nhiều tuần, chỉ số DXY đã giảm về 98,2 điểm, giúp giá vàng hưởng lợi.
Dù vậy, chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới tiếp tục giãn rộng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 108 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 15,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức cách biệt được đánh giá là “hiếm có” và gây không ít lo ngại về sự lệch pha cung - cầu trên thị trường nội địa.
- VN-Index và thanh khoản lập đỉnh, hơn 226.000 tài khoản chứng khoán được mở mới
Tháng 7/2025 ghi nhận hơn 226.000 tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư trong và ngoài nước mở mới, mức tăng cao nhất trong nhiều tháng. Dòng tiền mới tham gia thị trường diễn ra đồng thời với việc chỉ số VN-Index và thanh khoản liên tiếp xác lập các kỷ lục lịch sử.
Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 7/2025, nhà đầu tư đã mở mới tổng cộng 226.341 tài khoản chứng khoán. Con số này nâng tổng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam lên 10,496 triệu tài khoản tính đến hết ngày 31/7/2025.
Nhà đầu tư trong nước tiếp tục là lực lượng chính khi mở mới 226.153 tài khoản trong tháng. Trong đó, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân tăng thêm 225.989, đưa tổng số lên 10.428.983 tài khoản. Cùng lúc, các nhà đầu tư tổ chức trong nước mở thêm 164 tài khoản, nâng tổng số lên 18.503 tài khoản.
Về phía khối ngoại, tháng 7 cũng ghi nhận sự gia tăng với 188 tài khoản được mở mới, bao gồm 179 tài khoản từ cá nhân và 9 tài khoản từ tổ chức. Lũy kế đến cuối tháng 7, khối ngoại đang quản lý 48.781 tài khoản tại thị trường Việt Nam.
Số lượng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường tăng mạnh trùng với giai đoạn giao dịch sôi động của chỉ số VN-Index. Kể từ đầu tháng 5/2025, chỉ số này đã tăng gần 27%, thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 1.557 điểm vào phiên giao dịch ngày 28/7.
Thanh khoản thị trường cũng liên tục được đẩy lên các mức cao mới. Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 5/8 ghi nhận tổng giá trị trên cả ba sàn (HoSE, HNX, UPCoM) đạt gần 85.800 tỷ đồng. Con số này đã phá vỡ kỷ lục hơn 80.000 tỷ đồng được thiết lập một tuần trước đó, cho thấy dòng tiền lớn và hoạt động giao dịch tích cực trên diện rộng.
- Thế Giới Di Động (MWG): Quy mô nhân sự giảm hơn 18.450 người so với thời kỳ đỉnh cao
Thế Giới Di Động (MWG) tiếp tục chính sách tinh gọn bộ máy khi cắt giảm 1.353 nhân sự trong 6 tháng đầu năm 2025, đưa tổng số lao động giảm hơn 18.450 người so với giai đoạn đỉnh cao. Quá trình này diễn ra trong lúc hoạt động kinh doanh của tập đoàn ghi nhận doanh thu quý 2/2025 ở mức kỷ lục.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đã cắt giảm 1.353 nhân viên trong 6 tháng đầu năm, tương đương 2% tổng số lao động. Tính đến hết ngày 30/6/2025, tổng số nhân sự của tập đoàn là 61.779 người.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều chỉnh quy mô nhân sự đã diễn ra liên tục tại MWG trong gần 3 năm qua. So với thời kỳ đỉnh cao vào quý 3/2022 với hơn 80.000 người, quy mô nhân sự của tập đoàn đến nay đã giảm khoảng hơn 18.450 người.
Lý giải về việc này, phía MWG cho biết đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện, tập trung vào việc "tăng chất, giảm lượng" để nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình này bao gồm việc đóng cửa hoặc sáp nhập các cửa hàng kinh doanh không đạt hiệu quả như kỳ vọng.
- Ông Trump: Sẽ áp thuế 100% với chip nhập khẩu không sản xuất tại Mỹ
Mỹ sẽ áp mức thuế khoảng 100% đối với các loại chip bán dẫn được nhập khẩu từ những quốc gia không sản xuất chip tại Mỹ hoặc không có kế hoạch xây dựng nhà máy tại nước này, theo AP.
“Chúng tôi sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip và bán dẫn nhập khẩu. Tuy nhiên, các công ty sản xuất chip tại Mỹ sẽ được miễn thuế,” Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc gặp với CEO Apple Tim Cook tại Phòng Bầu dục vào ngày 6/8.
Tuyên bố này không phải là một thông báo chính thức về chính sách thuế và ông Trump cũng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể nào, theo Reuters.
Chuyên gia kinh tế trưởng Brian Jacobsen tại công ty tư vấn đầu tư Annex Wealth Management nhận định: “Những công ty lớn có tiềm lực tài chính mạnh để xây dựng nhà máy tại Mỹ sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất”.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu loại chip hoặc các quốc gia hay vùng lãnh thổ nào sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn của Đài Loan (Trung Quốc) là TSMC – công ty cung cấp chip cho phần lớn các doanh nghiệp Mỹ đã có nhà máy tại Mỹ. Vì vậy những khách hàng lớn như Nvidia nhiều khả năng sẽ không chịu thêm chi phí thuế quan.
- Quan chức Fed khuyến cáo khả năng hạ lãi suất sớm hơn
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, cho biết Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất trong vài tháng tới, trong bối cảnh thị trường lao động đang chậm lại, dù lạm phát có thể gia tăng tạm thời do các mức thuế mới.
Bà Daly phát biểu tại Alaska rằng: “Thị trường việc làm đã yếu đi. Và tôi cho rằng bất kỳ dấu hiệu suy yếu thêm nào cũng đều đáng lo ngại, đặc biệt khi thị trường lao động trượt dốc, đà giảm sẽ diễn ra rất nhanh và mạnh. Tất cả điều này cho thấy chúng ta có thể sẽ cần điều chỉnh chính sách trong thời gian tới”.
Bà Daly cũng cho rằng thuế quan sẽ làm tăng lạm phát trong ngắn hạn, nhưng “khó có khả năng gây ra áp lực kéo dài buộc chính sách tiền tệ phải phản ứng mạnh”.
Phát biểu của bà được đưa ra sau khi một báo cáo của Chính phủ cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7/2025, còn tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, từ mức 4,1% của tháng trước đó. Cùng lúc đó, dữ liệu việc làm của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Số việc làm mới trong tháng 5/2025 được hạ từ 144.000 xuống chỉ còn 19.000, còn tháng 6/2025 giảm từ 147.000 xuống 14.000 việc làm. Điều này kéo mức tăng trưởng việc làm trung bình ba tháng vừa qua xuống còn 35.000 - con số mà nhiều nhà phân tích cho là dấu hiệu cho thấy hoạt động tuyển dụng đang chững lại, ngay cả khi dân số tăng chậm.
Bà Daly cũng lưu ý rằng lạm phát, nếu loại trừ tác động từ thuế quan, đang có xu hướng giảm dần và trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại cùng với chính sách tiền tệ vẫn đang ở mức hạn chế, xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn.