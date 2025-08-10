Điểm tin Kinh doanh 8/10: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh
Giá vàng chiều 7-10: Một số thương hiệu vàng tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra như vàng DOJI, PNJ TP Hồ Chí Minh…
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,1- 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138 - 140,6 triệu đồng/lượng (tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 135,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đến 6 giờ ngày 7-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay lên tới 3.965 USD/ounce, tăng mạnh 40 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.925 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 65 USD, chốt ở mức 3.974 USD/ounce.
Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài. Điều này đã kích thích nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng
Theo hãng tin Bloomberg, giá vàng đã tăng khoảng 50% trong năm 2025, phản ánh sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị diễn ra ở nhiều nơi. Các quỹ đầu tư cũng ghi nhận dòng vốn mạnh mẽ vào tuần trước, với lượng vàng nắm giữ tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu nhờ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tư nhân.
- Chứng khoán ngập sắc đỏ trong phiên 7-10
Kết phiên giao dịch chiều 7-10, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi sàn HOSE có 247 mã giảm giá, cao hơn 3 lần so với số lượng cổ phiếu tăng.
Sau phiên tăng điểm ngày hôm 6-10, thị trường chứng khoán hôm nay (7-10) có diễn biến tiêu cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. Chốt phiên, VN-Index giảm 10,2 điểm xuống 1.685,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 880 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 25.600 tỉ đồng. Toàn sàn HOSE chỉ có 77 mã tăng giá, trong khi có đến 247 mã giảm giá và 48 mã đứng giá.
Rổ VN30 hôm 7-10 cũng chỉ có 7 mã tăng, trong khi có 21 mã giảm và 3 mã đi ngang. Chỉ số giảm 9,32 điểm xuống còn 1.909,65 điểm. Thanh khoản đạt gần 14.300 tỉ đồng.
Trong những mã có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số VN-Index, cổ phiếu VPL dẫn đầu khi tăng trần, đóng góp 2,49 điểm cho chỉ số. Bên cạnh đó, cổ phiếu LPB, VHM, VIC, SSI cũng đóng góp từ 0,27 điểm đến 0,56 điểm cho thị trường. Ngược lại, những cổ phiếu làm giảm điểm phải kể đến như CTG, MBB, VPB, TCB.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,82 điểm xuống 272,87 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 107,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.493 tỉ đồng. Sàn có 42 mã tăng, 104 mã giảm và 61 mã đứng giá. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng nhẹ 1,08 điểm lên 110,24 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 30,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 415,3 tỉ đồng, gồm 140 mã tăng, 97 mã giảm và 89 mã đi ngang.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với giá trị gần 1.400 tỉ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.325 tỉ đồng.
Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị hơn 258 tỉ đồng. Tiếp theo, mã GEX cũng được gom mạnh với 93 tỉ đồng. Ngoài ra, FPT và ACB cũng được mua lần lượt 79 tỉ đồng và 32 tỉ đồng. Ngược lại, STB là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với 218 tỉ đồng. Theo sau, cổ phiếu VRE và SHB cũng bị "xả" 197 tỉ đồng và 173 tỉ đồng.
- Chứng khoán Việt Nam sắp có bộ chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức VNDIVIDEND
Bộ chỉ số này tập trung vào 10 - 20 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt và thực hiện chi trả cổ tức đều đặn, ổn định.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index" (VNDIVIDEND), đánh giá lần đầu tiên Việt Nam có bộ chỉ số liên quan đến cổ tức.
Theo đó, chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức là chỉ số đầu tư, gọi tắt là chỉ số VNDIVIDEND, bao gồm tối thiểu 10 và tối đa 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.
Chỉ số giá VNDIVIDEND được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm cơ sở của chỉ số là 1.000.
Để lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức, đầu tiên từ rổ chỉ số VNAllshare hiện hành, chọn các cổ phiếu đã niêm yết trên HoSE tối thiểu 5 năm trước năm xem xét, giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float (GTVH_f) tối thiểu 2.000 tỷ đồng, đồng thời cổ phiếu phải đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản như giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 8 tỷ đồng/ngày và khối lượng giao dịch tối thiểu 100.000 cổ phiếu/ngày đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước hoặc giá trị khớp lệnh tối thiểu 10 tỷ đồng/ngày và khối lượng khớp lệnh tối thiểu 200.000 cổ phiếu/ngày đối với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước.
Từ các cổ phiếu thoả mãn điều kiện trên, lựa chọn các mã cổ phiếu có lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất dương, sau đó ở bước 3, chọn ra các mã chi trả cổ tức bằng tiền liên tục trong 3 năm tài chính liền kề trước năm xem xét 2 năm (năm T-5, T-4 và T-3).
Bước 4, tiếp tục lọc cổ phiếu thoả mãn một trong 2 điều kiện: Tỷ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm (Dividend_Ratio) tối thiểu 80% với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước hoặc Dividend_Ratio tối thiểu 100% với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước.
Cuối cùng, nếu có trên 20 mã cổ phiếu thoả mãn sau bước 4, chọn 20 mã cổ phiếu có Dividend_Ratio lớn nhất, ưu tiên cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và GTVH_f cao hơn khi Dividend_Ratio bằng nhau vào rổ chính thức. Nếu chỉ dưới 10 mã cổ phiếu đáp ứng điều kiện sau bước 4, chọn thêm các mã có Dividend_Ratio lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và GTVH_f cao hơn khi Dividend_Ratio bằng nhau) từ danh sách cổ phiếu thoả mãn điều kiện sau bước 3 cho đến khi đủ 10 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.
Tỷ trọng vốn hoá của các cổ phiếu trong rổ sẽ được giới hạn ở một ngưỡng xác định, cụ thể đối với một cổ phiếu đơn lẻ áp dụng ngưỡng giới hạn là 15%, và áp dụng ngưỡng giới hạn 40% với nhóm các cổ phiếu có cùng ngành.
Bộ chỉ số VNDIVIDEND sẽ được xem xét định kỳ 2 lần mỗi năm (tháng 4 và tháng 10) và được cập nhật thông tin định kỳ hàng quý.
Trước đó, tháng 8/2025, HoSE cũng đã công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý hai bộ chỉ số mới, bao gồm Chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH) và Chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth).
- Bitcoin lập kỷ lục mới so với đồng yên khi Nhật Bản quay lại chiến lược “Abenomics”
Ngay sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố ủng hộ chính sách kích thích kinh tế kiểu “Abenomics”, đồng yên giảm mạnh, thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng kỷ lục, còn Bitcoin ghi nhận mức giá cao nhất từ trước tới nay so với đồng yên.
Tuyên bố của bà Takaichi xuất hiện trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới, khiến thị trường càng tin tưởng vào chu kỳ nới lỏng kép tại hai nền kinh tế lớn. Điều này tạo đà cho dòng vốn đổ vào các tài sản phòng ngừa như tiền số và kim loại quý.
Trên sàn BitFlyer, cặp Bitcoin – yên Nhật (BTC/JPY) đã tăng lên mức cao kỷ lục 18,64 triệu yên, đánh dấu chuỗi tăng giá 5 ngày liên tiếp, theo dữ liệu của TradingView. Trong khi đó, cặp BTC/USD trên Coinbase giao dịch quanh mức 123.100 USD, thấp hơn mức đỉnh hơn 125.000 USD thiết lập cuối tuần qua.
Đồng thời, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng phản ứng tích cực: chỉ số Nikkei vượt mốc 48.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Ngược lại, đồng yên trượt xuống mức 150,35 yên đổi 1 USD - thấp nhất kể từ ngày 1/8.
- Xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt 19,1 tỷ USD nhờ ưu đãi thuế quan
Nhờ CPTPP, thương mại giữa Việt Nam và các nước CPTPP trong những tháng đầu năm đạt 35,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu đạt 19,1 tỷ USD, tăng 8,1%.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện định hướng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ Công Thương đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên, bao gồm CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP.
Việc ký kết và thực thi các FTA này không chỉ góp phần vào tăng trưởng xuất nhập khẩu mà còn thúc đẩy hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định vị lại vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Báo cáo của Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết, trong số các FTA thế hệ mới, Hiệp định CPTPP đã chứng minh là “đòn bẩy” quan trọng đối với xuất khẩu của Việt Nam.
Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước CPTPP đạt khoảng 91,4 tỷ USD, xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn với các mặt hàng truyền thống như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị. Đến năm 2024, con số này đã vượt mốc 102 tỷ USD, trong đó tăng trưởng mạnh ở các thị trường như Canada và Mexico. Cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về phía Việt Nam nhờ tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ CPTPP.
Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 4 tháng năm 2025 đạt 35,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 19,1 tỷ USD, tăng 8,1%; nhập khẩu đạt 16,6 tỷ USD, tăng 8,5%; thặng dư thương mại với các thành viên CPTPP trong 4 tháng đầu năm đạt 2,7 tỷ USD.