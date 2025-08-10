Điểm tin Kinh doanh 8/10: Giá vàng: Tăng mạnh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index" (VNDIVIDEND), đánh giá lần đầu tiên Việt Nam có bộ chỉ số liên quan đến cổ tức.

Theo đó, chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức là chỉ số đầu tư, gọi tắt là chỉ số VNDIVIDEND, bao gồm tối thiểu 10 và tối đa 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Chỉ số giá VNDIVIDEND được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm cơ sở của chỉ số là 1.000.

Để lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức, đầu tiên từ rổ chỉ số VNAllshare hiện hành, chọn các cổ phiếu đã niêm yết trên HoSE tối thiểu 5 năm trước năm xem xét, giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float (GTVH_f) tối thiểu 2.000 tỷ đồng, đồng thời cổ phiếu phải đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản như giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 8 tỷ đồng/ngày và khối lượng giao dịch tối thiểu 100.000 cổ phiếu/ngày đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước hoặc giá trị khớp lệnh tối thiểu 10 tỷ đồng/ngày và khối lượng khớp lệnh tối thiểu 200.000 cổ phiếu/ngày đối với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước.

Từ các cổ phiếu thoả mãn điều kiện trên, lựa chọn các mã cổ phiếu có lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất dương, sau đó ở bước 3, chọn ra các mã chi trả cổ tức bằng tiền liên tục trong 3 năm tài chính liền kề trước năm xem xét 2 năm (năm T-5, T-4 và T-3).

Bước 4, tiếp tục lọc cổ phiếu thoả mãn một trong 2 điều kiện: Tỷ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm (Dividend_Ratio) tối thiểu 80% với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước hoặc Dividend_Ratio tối thiểu 100% với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước.

Cuối cùng, nếu có trên 20 mã cổ phiếu thoả mãn sau bước 4, chọn 20 mã cổ phiếu có Dividend_Ratio lớn nhất, ưu tiên cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và GTVH_f cao hơn khi Dividend_Ratio bằng nhau vào rổ chính thức. Nếu chỉ dưới 10 mã cổ phiếu đáp ứng điều kiện sau bước 4, chọn thêm các mã có Dividend_Ratio lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và GTVH_f cao hơn khi Dividend_Ratio bằng nhau) từ danh sách cổ phiếu thoả mãn điều kiện sau bước 3 cho đến khi đủ 10 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Tỷ trọng vốn hoá của các cổ phiếu trong rổ sẽ được giới hạn ở một ngưỡng xác định, cụ thể đối với một cổ phiếu đơn lẻ áp dụng ngưỡng giới hạn là 15%, và áp dụng ngưỡng giới hạn 40% với nhóm các cổ phiếu có cùng ngành.

Bộ chỉ số VNDIVIDEND sẽ được xem xét định kỳ 2 lần mỗi năm (tháng 4 và tháng 10) và được cập nhật thông tin định kỳ hàng quý.

Trước đó, tháng 8/2025, HoSE cũng đã công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý hai bộ chỉ số mới, bao gồm Chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH) và Chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth).