Điểm tin kinh doanh 8/10: Gần 270 mã chứng khoán giảm sàn, VN-Index mất hơn 38 điểm

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng đầu năm 2022, top 10 địa phương thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất cả nước gồm có: TP. HCM, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, Long An và Nghệ An.

Trong đó, Nghệ An thu hút dòng vốn FDI với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2022. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung cho biết, đây là lần đầu tiên Nghệ An lọt top 10 địa phương có thu hút đầu tư FDI nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm.

- Tập đoàn KIDO (KDC) rót 250 tỷ đồng thành lập công ty sản xuất dầu tại Long An

CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC - sàn HOSE) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Kido Long An.

Cụ thể, Kido Long An có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất dầu, mỡ động, thực vật. Ngoài ra, công ty mới cũng tham gia chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, sản xuất thực phẩm…

Theo nghị quyết, KDC sẽ cử ông Trần Kim Thành, Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Kido Long An từ ngày 5/10/2022 và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty này.

Về tình hình kinh doanh của KDC, trong nửa đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.342 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái do Công ty tiếp tục gia tăng năng suất sản xuất, đẩy mạnh các kênh bán hàng.