Điểm tin Kinh doanh 7/9: Giá vàng: lập đỉnh mới và chưa có dấu hiệu dừng lại

- Giá vàng: lập đỉnh mới và chưa có dấu hiệu dừng lại

Giá vàng miếng SJC trong nước đã lập đỉnh mới vào sáng 6-9 khi tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào-bán ra, đạt mức 135,4 triệu đồng/lượng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 6-9, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 133,9 – 135,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào – bán ra), giao dịch lần lượt ở mức 132,9 – 135,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong một tháng qua (từ ngày 6-8 đến 6-9), giá vàng miếng SJC ở trong nước đã tăng 11,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 12,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Cụ thể, giá vàng mua vào tăng từ 122,4 triệu đồng/lượng lên 1334,9 triệu đồng; bán ra tăng từ 123,8 triệu đồng/lượng lên 135,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng chóng mặt với mức tăng cao nhất là 1,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.