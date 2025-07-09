Điểm tin Kinh doanh 7/9: Giá vàng: lập đỉnh mới và chưa có dấu hiệu dừng lại

- Giá vàng: lập đỉnh mới và chưa có dấu hiệu dừng lại
Giá vàng miếng SJC trong nước đã lập đỉnh mới vào sáng 6-9 khi tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào-bán ra, đạt mức 135,4 triệu đồng/lượng và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 6-9, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 133,9 – 135,4 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào – bán ra), giao dịch lần lượt ở mức 132,9 – 135,4 triệu đồng/lượng.
Như vậy, chỉ trong một tháng qua (từ ngày 6-8 đến 6-9), giá vàng miếng SJC ở trong nước đã tăng 11,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 12,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Cụ thể, giá vàng mua vào tăng từ 122,4 triệu đồng/lượng lên 1334,9 triệu đồng; bán ra tăng từ 123,8 triệu đồng/lượng lên 135,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng tăng chóng mặt với mức tăng cao nhất là 1,2 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 3.587 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 115 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC ở trong nước tới 20,4 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo vàng có thể tăng vọt lên gần 5.000 USD/ounce nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh mất tính độc lập và dòng tiền từ trái phiếu kho bạc Mỹ chảy sang kim loại quý. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh vàng đã liên tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Theo các chuyên gia Goldman Sachs, kịch bản Fed mất độc lập sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy: Lạm phát cao hơn, giá cổ phiếu và trái phiếu dài hạn giảm, đồng USD suy yếu vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu. Trong khi đó, vàng được coi là tài sản lưu giữ giá trị, không phụ thuộc vào niềm tin vào các thể chế.
- FTSE chốt thời gian công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
FTSE Russell vừa đưa ra thông báo về thòi gian báo cáo thường niên Phân loại quốc gia thường niên FTSE tháng 9/2025.
Ngày 05/09/2025, FTSE Russell vừa thông báo rằng Báo cáo thường niên Phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE tháng 9/2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Ba, ngày 07/10/2025 (tương đương ngày 08/10/2025 theo giờ Việt Nam)
Việc phân loại các thị trường trong bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu FTSE được đánh giá liên tục. Để đảm bảo tính minh bạch, những thị trường đang được xem xét tái phân loại từ/thành nhóm thị trường Phát triển, Thị trường mới nổi nâng cao, Thị trường mới nổi thứ cấp, hoặc Thị trường cận biên sẽ được đưa vào Danh sách theo dõi (FTSE Watch List).
Tính đến tháng 3/2025, Việt Nam đang nằm trong danh sách theo dõi của FTSE và được FTSE đánh giá có thể tái phân loại từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả xem xét sẽ được công bố trong kỳ đánh giá tới.
- Novaland chốt ngày phát hành 97 triệu cổ phiếu ESOP, nâng vốn gần 20.500 tỷ đồng
Hai đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland sẽ diễn ra trong tháng 9/2025, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 20.476 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland – HOSE: NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc phát hành tổng cộng 97,5 triệu cổ phiếu ESOP, bao gồm 48,75 triệu đơn vị để thưởng từ nguồn thặng dư vốn và 48,75 triệu đơn vị chào bán giá 10.000 đồng/CP.
Cụ thể, nhằm ghi nhận sự đóng góp, thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài, cũng như tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển của công ty, Novaland sẽ chào bán 48,75 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/CP, tương đương 2,5% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.
Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ phát hành 48,75 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Cả hai đợt phát hành sẽ được triển khai từ ngày 5/9 – 30/9/2025, dự kiến nâng vốn điều lệ của Novaland từ 19.501 tỷ đồng như hiện tại lên 20.476 tỷ đồng.
Theo danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP được Novaland công bố ngày 29/5/2025, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc là người được nhận về nhiều cổ phiếu thưởng nhất với 4,46 triệu cổ phiếu, ông Bắc cũng được phép mua 4,46 triệu cổ phiếu ESOP. Các lãnh đạo khác của Novaland được nhận về từ 1,4 – 2,8 triệu cổ phiếu thưởng, cũng như cổ phiếu được quyền mua.
- Tám tháng 2025, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,25% so với cùng kỳ 2024
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 tăng 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng 8 tăng 2,18% so với tháng 12/2024; tăng 3,24% so với cùng kỳ 2024. Bình quân tám tháng năm 2025, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ 2024.
Báo cáo định kỳ kinh tế-xã hội tháng 8/2025 và 8 tháng 2025 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/9 nêu rõ, trong mức tăng 0,05% của CPI tháng 8/2025 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Theo đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,21%, được Cục Thống kê lý giải chủ yếu do: Giá thuê nhà tăng 0,28% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập; giá điện sinh hoạt tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,49% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng trong khi nhu cầu xây dựng cao. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng trong tháng có giá giảm so với tháng trước như giá gas, giá dầu hỏa giảm.
Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,04%, trong đó, máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng; điện thoại cố định; điện thoại di động thông thường giảm. Ngược lại, giá sửa chữa điện thoại tăng 0,6%; phụ kiện máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng tăng 0,55%.
Cũng theo thống kê, lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 3,25% so với cùng kỳ 2025. Bình quân 8 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ 2024, thấp hơn mức tăng 3,25% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là các yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
- Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn trừ thuế quan cho một số quốc gia đã đạt thỏa thuận
Ngày 5/9 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ thuế quan cho các đối tác thương mại đã đạt được thỏa thuận về xuất khẩu công nghiệp như niken, vàng và các kim loại khác, cũng như hợp chất dược phẩm và hóa chất, áp dụng ngay từ ngày 8/9.
Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump xác định 45 hạng mục được miễn thuế nhập khẩu từ các "đối tác liên kết" đã ký kết các hiệp định khung để cắt giảm thuế quan và thuế quan "có đi có lại" của Trump áp đặt theo Điều 232 của Luật An ninh Quốc gia. Các khoản cắt giảm bao gồm các mặt hàng "không thể được trồng trọt, khai thác hoặc sản xuất tự nhiên tại Mỹ" hoặc được sản xuất với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Các mặt hàng miễn thuế được xác định trong sắc lệnh bao gồm than chì và các dạng niken khác nhau, một thành phần quan trọng trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Các hợp chất được sử dụng trong dược phẩm generic, bao gồm lidocaine gây mê và thuốc thử được sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán y tế, cũng được đề cập.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết sắc lệnh cũng đưa ra các điều khoản miễn trừ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và phụ tùng, cũng như các mặt hàng không được cấp bằng sáng chế để sử dụng trong dược phẩm.
Sắc lệnh này đưa mức thuế quan của Mỹ phù hợp với các cam kết trong các thỏa thuận khung hiện có, bao gồm cả các thỏa thuận với các đồng minh như Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).