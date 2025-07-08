Điểm tin Kinh doanh 7/8: Giá vàng: Vàng miếng trong nước ở ngưỡng cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng miếng trong nước ở ngưỡng cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng
Theo ghi nhận, chiều 6-8 giá vàng miếng trong nước ít biến động nhưng vẫn ở ngưỡng cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:
Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 122,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng) – 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết so với chốt phiên hôm trước.
Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 122,2 triệu đồng/lượng mua vào - 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.
Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang là 122,2 triệu đồng/lượng mua vào - 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức mua vào 122,2 triệu đồng/lượng, bán ra 123,8 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra.
Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào – 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.
Giá vàng PNJ niêm yết lần lượt ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm trước.
Giá vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào - 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, từ đó thúc đẩy đà tăng của kim loại quý này khi giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bổ nhiệm nhân sự cho Fed.
Giá vàng đi lên bởi nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau khi có thời điểm giá xuống mức thấp. Bên cạnh đó, giá đồng USD đi xuống cũng hỗ trợ giá kim loại quý.
Giữa bối cảnh bất ổn gia tăng, vàng tiếp tục nổi lên là một kênh trú ẩn hấp dẫn và không chỉ vì những biến động ngắn hạn.
Ngoài ra, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), hành động mua ròng ổn định của các ngân hàng Trung ương cũng là nguyên nhân củng cố sự vững chắc cho kim loại quý.
- Loạt cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index lên đỉnh cao mới
Diễn biến thị trường chiều nay chậm lại và đánh võng nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn có kết thúc đẹp. VN-Index tăng 1,72% lên mức 1573,71 điểm, chính thức đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dù biên độ chưa bằng mức cao nhất hôm qua. TCB, VCB và nhóm ngân hàng nói chung có công lớn đưa chỉ số vượt đỉnh...
Diễn biến thị trường chiều nay chậm lại và đánh võng nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn có kết thúc đẹp. VN-Index tăng 1,72% lên mức 1573,71 điểm, chính thức đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dù biên độ chưa bằng mức cao nhất hôm qua. TCB, VCB và nhóm ngân hàng nói chung có công lớn đưa chỉ số vượt đỉnh.
Khá nhiều cổ phiếu ngân hàng hôm nay cũng tăng lên đỉnh cao lịch sử mới dù thanh khoản chung của nhóm này giảm tới 58% so với hôm qua. Dẫn đầu về biên độ tăng trong nhóm này là STB, tăng 4,64%, thiết lập đỉnh cao mới. Thực ra STB đã vượt đỉnh lịch sử từ hôm qua và là một trong số ít cổ phiếu trụ giá rất tốt trước rung lắc mạnh. Dẫn đầu về đẩy điểm số cho VN-Index là TCB, tăng 3,24%. Cổ phiếu này cũng vượt đỉnh lịch sử từ hôm qua và hôm nay bứt tốc mạnh hơn dù sức mạnh tổng thể kém STB. TCB đạt đỉnh cao nhất phiên từ 9h33 sáng và cả thời gian còn lại hầu như chỉ đi ngang, đóng cửa thấp hơn giá đỉnh của phiên tới 2,05%.
Các mã có đỉnh lịch sử mới của nhóm ngân hàng hôm nay còn là ACB tăng 3,2%, CTG tăng 2,15%, MBB tăng 3,03%, SHB tăng 2,18%, VPB tăng 2,26%. Dù vậy nhóm này cũng không mạnh đồng đều, vẫn còn 5/27 mã đóng cửa dưới tham chiếu và 5 mã khác tăng dưới 1%. Riêng nhóm ngân hàng trong rổ VN30 đều cực mạnh, với 10 mã tăng vượt 2%. Thanh khoản của nhóm ngân hàng trên sàn HoSE giảm mạnh so với hôm qua, chỉ đạt hơn 9.686 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình tuần trước khoảng 23%.
Ảnh hưởng của cổ phiếu ngân hàng dĩ nhiên giúp VN30-Index tăng tốt hơn VN-Index, đạt +1,95% so với +1,72%. Dù vậy nhóm blue-chips này nhìn chung vẫn rất mạnh với 28 mã tăng/2 mã giảm, trong đó trừ ngân hàng vẫn còn 12 mã khác tăng từ 1% trở lên. Đáng chú ý là MWG tăng 4,47%, DGC tăng 2,71%, HPG tăng 2,65%, PLX tăng 2,32%, GAS tăng 2,21%, VNM tăng 2%.
Đối với VN-Index, cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 7/10 vị trí kéo điểm mạnh nhất. Tuy nhiên do khá nhiều blue-chips khác cũng rất mạnh nên 7 cổ phiếu ngân hàng chỉ đem về 9,4 điểm trong tổng mức tăng 26,56 điểm của chỉ số này.
Phần còn lại của thị trường, nhờ sức mạnh củng cố tâm lý của nhóm vốn hóa lớn, cũng tăng giá ấn tượng. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 247 mã tăng/78 mã giảm, trong đó 156 mã tăng hơn 1% (phiên sáng là 136 mã). Số mã kịch trần đã tăng lên 7 mã, trong đó ANV, IDI, DCM đã có từ sáng. Hai mã xuất sắc mới gia nhập nhóm này là BSR thanh khoản tới 584,4 tỷ đồng và EVF khớp 521,3 tỷ đồng. ngoài ra, VIX tăng 6,34%, thanh khoản 1673,9 tỷ; HCM tăng 4,71% với 622,1 tỷ; DPM tăng 4,48% với 424,5 tỷ; VHC tăng 3,62% với 232,2 tỷ; VSC tăng 3,05% với 433,1 tỷ là các mã tầm trung thu hút dòng tiền đáng chú ý.
Chiều 6/8 thị trường không xuất hiện biến cố nào đáng chú ý, dù dòng tiền không mạnh lên nhưng sức ép từ phía bán cũng không tăng. Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều chỉ tăng nhẹ 1% so với buổi sáng, thậm chí giao dịch tại rổ VN30 còn giảm 10%. Trong khi đó độ rộng chiều nay lại tốt hơn buổi sáng, số mã tăng mạnh (từ 1%) cũng nhiều hơn.
Đặc biệt khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng khá tốt 464 tỷ đồng trên sàn HoSE, sau khi chỉ mua nhỏ giọt 63,6 tỷ phiên sáng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có tăng bán 38% so với buổi sáng, nhưng phía mua lại tăng tới 57%. FPT vẫn bị bán tiếp dữ dội, mức ròng lên tới 775,2 tỷ đồng (phiên sáng mới là -376,7 tỷ). Các cổ phiếu khác như KDH, VCI, MSN, CII, HAX, VRE cũng bị bán ra khá nhiều. Phía mua cũng vẫn là các đại diện buổi sáng, chỉ là quy mô tăng lên: STB +250 tỷ, MWG +167,3 tỷ, VIX +138,6 tỷ, VPB +136,3 tỷ, VHM +130,9 tỷ, SSI +127,3 tỷ, DCM +99.5 tỷ, VSC +96,2 tỷ…
Việc VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới là một kết quả tích cực khi nhìn từ biến động mạnh hôm qua. Rõ ràng sức đề kháng trước các nhịp rung lắc cường độ cao như vậy cho thấy một tâm lý vẫn ổn định và kỳ vọng chưa hết hẳn.
- OPPO Reno14 Series đạt doanh số với 65.000 máy bán ra chỉ sau 1 tháng ra mắt
Sau một tháng mở bán chính thức, OPPO Reno14 Series cán mốc 65.000 máy bán ra, tăng trưởng doanh số hơn 10% và mang về mức doanh thu cao hơn 49% so với thế hệ tiền nhiệm Reno13 Series.
OPPO Reno14 Series chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 01/07/2025, với màn kết hợp cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP. Với kết quả 65.000 máy bán ra chỉ sau một tháng mở bán, Reno14 Series ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hơn 10% đồng thời doanh thu mang về tăng vượt trội lên đến 49% so với thế hệ tiền nhiệm – cho thấy người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để sở hữu sản phẩm với các tính năng tiệm cận flagship.
Trong đó, Reno14 F 5G với ba phiên bản dung lượng RAM/ROM linh hoạt (8GB/256GB, 12GB/256GB và 12GB/512GB) chiếm ưu thế với 54.000 máy bán ra - đóng góp 83% tổng doanh số toàn dòng.
Bên cạnh đó, Reno14 5G cũng ghi nhận bước tiến rõ rệt với 7.500 máy bán ra, tăng trưởng 68% so với thế hệ trước. Phiên bản Reno14 Pro 5G ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục lên đến 160% về doanh số và tăng 190% doanh thu so với thế hệ trước với 3.500 máy bán ra.
- Co.opmart, Co.opXtra vừa bình ổn vừa khuyến mãi đậm các sản phẩm học đường
Chuẩn bị năm học mới 2025 – 2026 đang đến gần, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) triển khai đồng loạt 2 chương trình dành riêng cho học sinh sinh viên: tham gia bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập (do Sở Công thương TP.HCM triển khai trên địa bàn), và triển khai chương trình “Deal tựu trường giá yêu thương” tại 800 điểm bán trên toàn quốc với hơn 2.000 sản phẩm mùa tựu trường giảm giá đến 50%.
Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập tại TP.HCM do Sở Công Thương TP.HCM triển khai thực hiện. Năm học 2025 – 2026, Saigon Co.op đăng ký bình ổn nhóm hàng đồng phục học sinh (38.400 bộ), tập viết (800.000 quyển), giá đảm bảo thấp hơn ít nhất 5% so với giá bình quân cùng thời điểm, cùng tiêu chuẩn chất lượng. Không dừng lại ở nhóm hàng đăng ký theo danh mục bình ổn, các sản phẩm bình ổn mùa tựu trường của các thương hiệu khác như Hami, Mr Vui, Vĩnh Tiến … cũng được Co.opmart, Co.opXtra dành riêng khu vực kinh doanh thuận lợi để có thể nhanh chóng tiếp cận khách hàng ngay khi bước vào khu tự chọn.
Không dừng lại ở chương trình bình ổn, Saigon Co.op chủ động thiết kế hoạt động dành riêng cho hàng triệu học sinh sinh viên cả nước đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Theo đó, từ nay đến 13/8, 800 điểm bán trên toàn quốc của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.oponline, Sense city, Sense market … tổ chức chương trình “Deal tựu trường – Giá yêu thương” giảm giá đậm từ 30% đến 50% cho các sản phẩm học đường như tập viết, ba lô túi xách, đồng phục học sinh, giày dép, bình nước nhựa, đèn led, hộp bút, bút các loại, sổ tay… Hàng được tinh chọn là hàng sản xuất trong nước chất lượng cao, giá cả ổn định, giúp phụ huynh học sinh nhẹ gánh tài chính khi cùng con bước vào năm học mới.
Để trang bị cho các em học sinh sinh viên một thể chất khỏe mạnh tinh thần sảng khoái sẵn sàng cho năm học mới sắp bắt đầu, Co.opmart, Co.opXtra thực hiện chương trình “Tiệc sale đón mùa tựu trường” áp dụng mức giá ưu đãi chỉ từ 2.800 đ đến 259.000 đ các sản phẩm ready-to-cook cụ thể như lẩu tokbokki, cá viên, giò lụa quết, lẩu hải sản, gà chips, khoai tây đông lạnh cắt sợi, chả cá chiên, xúc xích, ba rọi xông khói, bánh mandu, mì snack, mì gói/mì ly các loại, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng milo, ovaltine, hồng trà đào, trà xanh mật ong, sữa uống Nutri Boost, nước trà bí đao, yến sào, nước ion, thức uống malto cá loại… đến từ các thương hiệu Cầu Tre, Le Gourmet, Vifon, Việt Sin, Wonder Farm… Bên cạnh đó, các sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe như sữa các loại, các chế phẩm từ sữa, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng… ưu đãi giá hời chỉ từ 4.300 đ đến 103.000 đ/sản phẩm.
- Việt Nam chi gần 2,6 tỷ USD nhập khẩu thịt và sữa
Việt Nam đã chi gần 2,6 tỷ USD nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 7 tháng đầu năm, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo mới công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng trong tháng 7, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt gần 400 triệu USD.
Trong cơ cấu nhập khẩu, nhóm sữa và sản phẩm từ sữa tăng mạnh nhất, với hơn 860 triệu USD, trong khi thịt và phụ phẩm sau giết mổ đạt hơn 1 tỷ USD. Động lực chính khiến nhóm hàng này tăng nhanh đến từ nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao, đặc biệt là khi giá nguyên liệu chăn nuôi trong nước biến động mạnh, đẩy giá thịt nội lên mức khó cạnh tranh.
Sự chênh lệch này khiến tiêu thụ thịt ngoại tăng, nhưng đồng thời tạo sức ép lớn lên người chăn nuôi trong nước. Chuyên gia cho rằng, để môi trường cạnh tranh thực sự công bằng, việc kiểm soát chất lượng thịt nhập khẩu là rất cần thiết. Nhất là khi dịch tả lợn châu Phi vẫn lây lan mạnh, nguy cơ thịt kém chất lượng trà trộn vào thị trường là không nhỏ nếu thiếu giám sát chặt chẽ.