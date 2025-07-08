Điểm tin Kinh doanh 7/8: Giá vàng: Vàng miếng trong nước ở ngưỡng cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng miếng trong nước ở ngưỡng cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận, chiều 6-8 giá vàng miếng trong nước ít biến động nhưng vẫn ở ngưỡng cao, sát mốc 124 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 122,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng) – 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 122,2 triệu đồng/lượng mua vào - 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.

Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang là 122,2 triệu đồng/lượng mua vào - 123,8 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức mua vào 122,2 triệu đồng/lượng, bán ra 123,8 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào – 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng PNJ niêm yết lần lượt ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm trước.

Giá vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào - 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.