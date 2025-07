Điểm tin Kinh doanh 7/7: Giá vàng: Neo cao

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ trong quí 2 đạt 29,1%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với quí 1 và tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tính chung sáu tháng, tỷ lệ này là 29%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quí 2, số lượng lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng 138,6 ngàn người so với quý trước và tăng 544,1 ngàn người so với cùng kỳ. Trong nửa năm, con số này đạt 51,9 triệu người, tăng 538,1 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quí 2, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,73%, tăng 0,01 điểm phần trăm so với quí 1 nhưng giảm 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tính chung sáu tháng đầu năm, tỷ lệ này là 1,72%, giảm 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,24%, tăng 0,04 điểm phần trăm so với quí trước nhưng giảm 0,05 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trung bình nửa đầu năm, tỷ lệ này đạt 2,22%, giảm 0,05 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

- Techcombank hút 14.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6

Tháng 6/2025, Techcombank đã phát hành tổng cộng 6 mã trái phiếu. Mã gần nhất ngân hàng huy động là TCB12516 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 27/6, ngân hàng đã phát hành lô trái phiếu mã TCB12516 với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 5%/năm, dự kiến đến năm 2027 mới đáo hạn.

Thông tin cập nhật trên HNX, tính chung cả tháng 6/2025, Techcombank đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 14.500 tỷ đồng.

Trước lô phát hành ngày 27/6, ngân hàng đã lần lượt chào bán các lô TCB12510 giá trị 2.500 tỷ đồng, phát hành ngày 3/6, TCB12511 giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 10/6, TCB12512 giá trị 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 11/6, lô TCB12513 2.000 tỷ đồng huy động ngày 12/6) và lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là TCB12514 5.000 tỷ đồng được phát hành ngày 20/6.

Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng tiến hành tất toán sớm nhiều lô trái phiếu. Gần đây nhất, ngày 30/6, ngân hàng đã chi 2.000 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu mã TCBL2427008, phát hành ngày 28/6/2024 với kỳ hạn 3 năm. Đây là lô thứ 5 được tất toán trước hạn trong tháng 6, nâng tổng số lô được mua lại trong tháng lên 8.