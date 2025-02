Điểm tin Kinh doanh 7/2: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm, vàng miếng đi ngang

Báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố sáng nay 6/2 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2025 tăng 0,98% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2024, CPI tháng 1 tăng 3,63%; lạm phát cơ bản tháng 01/2025 tăng 3,07%.

Tổng cục Thống kê cho biết, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với tăng 9,47% so với tháng trước đẩy chỉ số CPI chung tăng 0,51 điểm phần trăm. Nhóm giao thông tăng tăng 0,95% góp phần làm CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,74%, tác động làm chỉ số CPI chung tăng 0,25 điểm phần trăm.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,69%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,51%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,38%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,35%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31% do nhu cầu tiêu dùng tăng vào mùa cưới và dịp Tết Nguyên đán.

Ở chiều ngược lại, 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm giáo dục giảm nhẹ 0,04% và bưu chính, viễn thông giảm 0,12%.

Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,63%) chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 01/2025 tăng 1,03% so với tháng trước; tăng 29,13% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2025 tăng 0,21% so với tháng trước; tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

- Gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2025

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2025 đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê công bố sáng 6/2, trong tháng 1/2025 cả nước có gần 10.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là gần 94.100 tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 81.500 lao động, tăng 6,6% về số doanh nghiệp, giảm 2,4% về vốn đăng ký và giảm 14,8% về số lao động so với tháng 12/2024.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 30,3% về số doanh nghiệp, giảm 39,3% về số vốn đăng ký và giảm 22,3% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 8,4% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tháng 1/2025 tăng mạnh, đạt hơn 367.200 tỷ đồng, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 22.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gấp gần 2,6 lần tháng trước và tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2025 lên hơn 33.400 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo khu vực kinh tế, tháng 1/2025 có 113 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước; 2.544 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 29,6%; 7.996 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 30,4%.

Cũng trong tháng 1/2025, có hơn 52.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gấp hơn 12,6 lần tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024; gần 3.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 82,4% và giảm 55,2%; có 2.021 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,8% và giảm 8,3%.