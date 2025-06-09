Điểm tin Kinh doanh 6/9: Giá vàng: Tăng mạnh

Còn lại, bộ đôi VIC - VRE về mức tham chiếu dù trong sáng nay, VIC là cổ phiếu tạo lực đẩy chính cho thị trường, có lúc tăng gần 4%. 24 cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 giảm điểm, trong đó SHB, SSI, TPB và VPB giảm trên 4%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh gây ảnh hưởng đến chỉ số chung, như VPB, MBB, SHB, HDB, ACB, EIB. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.420 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VPB, VHM, MBB, HDB, TCB, MWG...

Giới đầu tư nhận định, hiện tại đa số các nhóm ngành đều đã tăng, không còn nhóm nào có dư địa tăng nhiều do định giá thấp nữa. Thị trường hiện tại không còn bị dẫn dắt quá nhiều bởi yếu tố cơ bản mà đang được dẫn dắt bởi dòng tiền, điều này có thể dẫn đến những nhịp điều chỉnh mạnh để xu hướng tăng trở nên bền vững hơn.

Trong giai đoạn dòng tiền vào mạnh như hiện tại nên thuận theo đà tăng, áp dụng chiến lược mua và nắm giữ cho đến khi thị trường có dấu hiệu giật xuống mạnh thì rút ra. Song, nhà đầu tư không nên sử dụng margin nhiều mà nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu hiện tại vì thị trường đã tăng khá nhiều, rủi ro bắt đầu lớn hơn. Dấu hiệu để cân nhắc giảm tỷ trọng là thanh khoản bắt đầu suy giảm, hoặc thị trường giảm mạnh 2-3 phiên liên tiếp.

- Khởi động “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm”, Shopee tạo động lực tăng trưởng cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm

Shopee chính thức khởi động “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm”, mở đầu mùa mua sắm sôi động nhất năm. Với chuỗi ưu đãi quy mô lớn cùng các hoạt động mua sắm giải trí sôi động, sự kiện không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều điểm chạm, mà còn tạo cơ hội để thương hiệu, nhà bán hàng và các đối tác tiếp thị liên kết gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Duy nhất trong ngày 9/9, vào các khung giờ vàng 0H, 9H, 12H và 18H, Shopee mang đến loạt Voucher Xtra giảm 15% lên đến 3 triệu đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Đây cũng là cơ hội để người dùng sở hữu những sản phẩm giá trị cao từ Shopee Mall và Shopee Premium với mức ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập deal siêu rẻ mùa tựu trường đồng giá chỉ từ 9.000 đồng cùng loạt voucher giảm đến 100.000 đồng mỗi ngày cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút trong sự kiện lần này.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 11/9, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơnvới các mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4H được tung ra mỗi ngày sẽ giúp người dùng mua sắm dễ dàng và tiết kiệm hơn.