Điểm tin Kinh doanh 6/9: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh
Giá vàng chiều 5-9, theo ghi nhận, các thương hiệu vàng đều tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hiện được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 132,9 triệu đồng/lượng mua vào, 134,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 131,9 triệu đồng/lượng mua vào, 134,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 132,9 triệu đồng/lượng mua vào, 134,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 126,8 triệu đồng/lượng mua vào, 129,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9 triệu đồng/lượng mua vào, 134,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 3.547 USD/ounce, tăng khoảng 17 USD/ounce so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh lịch sử lập vào phiên trước, giá vàng hôm nay vẫn thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.
Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn đang ở vùng cao nhất trong lịch sử. Chỉ số đồng USD khó bứt phá và dự đoán có thể hạ nhiệt trong thời gian tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; nhu cầu mua vàng tăng mạnh từ Trung Quốc và nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn đã kích thích giá kim loại quý này lập những đỉnh mới.
- Co.opmart trao tặng hơn 10.000 hộp sữa miễn phí tiếp năng lượng cho học sinh dịp khai giảng năm học mới
Trong đó, chương trình tặng hơn 10.000 hộp sữa Dutch Lady miễn phí dành cho học sinh nhân ngày tựu trường 05/09/2025. Đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm sức khỏe và niềm vui cho các em khi bước vào năm học mới.
Vào ngày 05/09/2025, tất cả siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức chương trình tặng sữa miễn phí cho 80 bạn học sinh đầu tiên ghé siêu thị cùng ba mẹ để tham quan. mua sắm. Mỗi em sẽ nhận được 01 hộp sữa Dutch Lady 180ml. Ngoài giá trị dinh dưỡng, chương trình còn mang đến không gian trải nghiệm thân thiện với hoạt động check-in cùng sản phẩm Dutch Lady, góp phần mang đến cho các em ngày tựu trường tràn đầy năng lượng và yêu thương.
Song song với hoạt động tặng quà tựu trường, Saigon Co.op phối hợp cùng Unilever triển khai hoạt động trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS – nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các bé mồ côi, bị bỏ rơi hoặc thiếu vắng sự chăm sóc từ gia đình. Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần hỗ trợ đời sống hằng ngày và mang lại cho các em thêm niềm vui, động viên tinh thần trước thềm năm học mới.
- VN-Index "rơi tự do" sau khi chinh phục đỉnh lịch sử 1.700 điểm
Sau khi hưng phấn với việc chinh phục thành công mốc 1.700 - mức cao nhất mọi thời đại của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index nhanh chóng đảo chiều, rơi tự do và "bốc hơi" hơn 29 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 5/9, các trụ cột và nhóm ngành tài chính vẫn thay nhau trở thành điểm tựa giúp chỉ số chung nhanh chóng khởi sắc. Thị trường chứng khoán hưng phấn với xu hướng dòng tiền nghiêng về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, như VIC, TCB, KBC, VJC, SSI, MSN... Và lần đầu tiên trong lịch sử VN-Index chinh phục thành công đỉnh 1.700 điểm.
Tuy nhiên, từ hơn 14h, VN-Index bắt đầu có tín hiệu đảo chiều bởi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng. Đến cuối phiên, chỉ số VN-Index "bốc hơi" hơn 29 điểm sau khi chinh phục đỉnh lịch sử, về 1.666,97 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 48.820 tỷ đồng.Trong nhóm VN30, chỉ 3 mã VJC, GVR, SAB giữ được sắc xanh.
Còn lại, bộ đôi VIC - VRE về mức tham chiếu dù trong sáng nay, VIC là cổ phiếu tạo lực đẩy chính cho thị trường, có lúc tăng gần 4%. 24 cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 giảm điểm, trong đó SHB, SSI, TPB và VPB giảm trên 4%...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh gây ảnh hưởng đến chỉ số chung, như VPB, MBB, SHB, HDB, ACB, EIB. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.420 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VPB, VHM, MBB, HDB, TCB, MWG...
Giới đầu tư nhận định, hiện tại đa số các nhóm ngành đều đã tăng, không còn nhóm nào có dư địa tăng nhiều do định giá thấp nữa. Thị trường hiện tại không còn bị dẫn dắt quá nhiều bởi yếu tố cơ bản mà đang được dẫn dắt bởi dòng tiền, điều này có thể dẫn đến những nhịp điều chỉnh mạnh để xu hướng tăng trở nên bền vững hơn.
Trong giai đoạn dòng tiền vào mạnh như hiện tại nên thuận theo đà tăng, áp dụng chiến lược mua và nắm giữ cho đến khi thị trường có dấu hiệu giật xuống mạnh thì rút ra. Song, nhà đầu tư không nên sử dụng margin nhiều mà nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu hiện tại vì thị trường đã tăng khá nhiều, rủi ro bắt đầu lớn hơn. Dấu hiệu để cân nhắc giảm tỷ trọng là thanh khoản bắt đầu suy giảm, hoặc thị trường giảm mạnh 2-3 phiên liên tiếp.
- Khởi động “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm”, Shopee tạo động lực tăng trưởng cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm
Shopee chính thức khởi động “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm”, mở đầu mùa mua sắm sôi động nhất năm. Với chuỗi ưu đãi quy mô lớn cùng các hoạt động mua sắm giải trí sôi động, sự kiện không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều điểm chạm, mà còn tạo cơ hội để thương hiệu, nhà bán hàng và các đối tác tiếp thị liên kết gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Duy nhất trong ngày 9/9, vào các khung giờ vàng 0H, 9H, 12H và 18H, Shopee mang đến loạt Voucher Xtra giảm 15% lên đến 3 triệu đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Đây cũng là cơ hội để người dùng sở hữu những sản phẩm giá trị cao từ Shopee Mall và Shopee Premium với mức ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập deal siêu rẻ mùa tựu trường đồng giá chỉ từ 9.000 đồng cùng loạt voucher giảm đến 100.000 đồng mỗi ngày cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút trong sự kiện lần này.
Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 11/9, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơnvới các mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4H được tung ra mỗi ngày sẽ giúp người dùng mua sắm dễ dàng và tiết kiệm hơn.
Trong khuôn khổ sự kiện 9/9 và đón đầu mùa mua sắm cuối năm, Shopee đã tăng cường hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng thông qua các buổi hội thảo và khóa tập huấn trực tuyến chuyên sâu. Tại đây, người bán được tiếp cận kiến thức thực tiễn, giải đáp trực tiếp về các dịch vụ tối ưu trải nghiệm người mua, đồng thời nâng cao kỹ năng vận hành kênh Shopee Live và Shopee Video để gia tăng doanh thu trong giai đoạn cao điểm. Bên cạnh đó, bộ tài liệu chuyên đề Quản lý và Thực thi Thuế trên sàn TMĐT cũng được đội ngũ chuyên gia của Shopee biên soạn và phát hành miễn phí, nhanh chóng trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho đông đảo người bán.
Song song, sàn tiếp tục triển khai các sáng kiến hỗ trợ nhà bán hàng địa phương trong tháng 9, nổi bật như Bán hàng toàn cầu (SIP), Bán hàng toàn cầu Chủ động (Direct Selling) hay chuỗi livestream “Lan Tỏa Hương Vị Việt”, nhằm quảng bá các sản phẩm “Made in Vietnam” đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và khu vực Đông Nam Á.
- Lừa đảo trong ngành ngân hàng đã giảm gần 60% nhờ đối chiếu sinh trắc học
Tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học.
Ngày 5-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin chi tiết về kết quả đối chiếu sinh trắc học và tình trạng lừa đảo, gian lận trong ngành ngân hàng.
Theo đó, NHNN đã chỉ đạo toàn ngành ngân hàng chủ động triển khai thu thập đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, yêu cầu tất cả các tài khoản thanh toán cá nhân và tổ chức phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học khi đăng ký giao dịch trên kênh số.
Tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số); đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số).
Việc này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline. 63 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 TCTD và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app; 32 TCTD và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID
Trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 15,83% về số lượng và giảm 4,97% về giá trị cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân đang có xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.