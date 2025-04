Điểm tin Kinh doanh 6/4: Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám Đốc Tập đoàn FPT khẳng định: “Trong bối cảnh công nghệ được xác định là động lực đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới, với định hướng nền tảng dẫn dắt củaNghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia., Saigon Co.op sẽ là liên hiệp hợp tác xã kiểu mới đi đầu về ứng dụng công nghệ số, chắp cánh đưa các sản phẩm của Việt Nam vươn tầm. FPT cam kết đồng hành cùng Saigon Co.op trên hành trình chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, không chỉ dừng lại ở các giải pháp hiện tại mà còn hướng tới đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghệ lõi”.

- Một số cổ phiếu doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam đảo chiều

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ, ngay lập tức giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam đảo chiều trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang "đỏ lửa".

Đây được xem là điểm sáng về cổ phiếu toàn cầu trong bối cảnh thị trường đang "đỏ lửa" sau quyết định áp thuế của Tổng thống Mỹ.

Ngay sau khi có thông tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ, cổ phiếu của 1 số các công ty sở hữu hoạt động sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam như Nike Inc- nhà cung cấp quần áo, dụng cụ thể thao và Lululemon Athletica Inc - một thương hiệu chuyên cung cấp trang phục và dụng cụ thể thao lấy cảm hứng từ yoga, đã tăng mạnh. Cổ phiếu Nike – sản xuất khoảng 25% số giày dép của mình tại Việt Nam đã đảo chiều tăng tới 5,9%. Trước đó, cổ phiếu của công ty này đã giảm mạnh trong phiên giao dịch 3/4 sau khi ông Trump công bố mức thuế mới đối với hàng loạt nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Trong khi đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp bán hàng "Made in Vietnam" khác cũng tăng. Cổ phiếu On Holding AG và Skechers USA Inc. tăng trên 6%. Cổ phiếu Lululemon Athletica tăng 3,9%. Riêng cổ phiếu Wayfair Inc., vốn có lúc bị tạm dừng giao dịch vì biến động quá lớn, cũng đã quay đầu tăng tới 6,4%.

- Dự báo Mỹ và châu Âu sẽ sớm hạ lãi suất

Giới chuyên gia cho rằng thuế quan mới của ông Trump sẽ khiến kinh tế toàn cầu thêm áp lực, buộc Fed và ECB hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Theo Reuters, tập đoàn tài chính Nomura cho rằng các mức thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát leo thang.

Do đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ cuối năm nay, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thậm chí có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này.

Hôm 2/4 (giờ Mỹ), ông Trump đã công bố chính sách thuế đối ứng với hàng chục quốc gia, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu và thổi bùng nỗi lo về một cuộc suy thoái kinh tế diện rộng.