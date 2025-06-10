Điểm tin Kinh doanh 6/10: Giá vàng: Vẫn giao dịch ở mức rất cao

- Giá vàng: Vẫn giao dịch ở mức rất cao
Giá vàng chiều 5-10, vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng giá so với hôm qua, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức rất cao.
Theo ghi nhận chiều 5-10, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều); vàng nhẫn tròn trơn 133,6 triệu đồng/lượng mua vào, 136,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 136,6 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 136 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 136,6 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 135,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều 5-10, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 138,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; 136,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng nhẫn.
Trên thị trường thế giới, đầu giờ chiều 5-10, giá vàng giao ngay ở mức 3.887 USD/ounce. Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch này với đà tăng mạnh mẽ, tiến sát mốc lịch sử 3.900 USD/ounce.
Nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn chính trị - kinh tế ở Mỹ leo thang khiến nhu cầu tài sản trú ẩn tăng vọt, Chính phủ Liên bang bước sang ngày thứ ba đóng cửa, còn giới tài chính gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Theo một số chuyên gia, triển vọng giá vàng vẫn nghiêng về xu hướng tăng khi Chính phủ Mỹ chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại.
Trong bối cảnh kinh tế và chính trị Mỹ đầy biến động, vàng - vốn được coi như một tài sản trú ẩn truyền thống, tiếp tục được các nhà đầu tư tin tưởng. Một số chuyên gia dự báo, nếu xu hướng mua mạnh hiện nay tiếp tục, giá vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian tới.
- Chưa có doanh nghiệp nào đăng ký thí điểm cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa
Tại cuộc Họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời báo giới về thí điểm tài sản mã hóa.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, qua các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí, một số doanh nghiệp trên thị trường đã công khai kế hoạch tham gia vào thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thành lập pháp nhân và đăng ký ngành, nghề kinh doanh tài sản mã hóa. Cũng theo ghi nhận thông tin qua các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí, hiện nay các doanh nghiệp trên thị trường đang thực hiện các công việc cần thiết để đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.
Về phía Bộ Tài chính, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhóm nhiệm vụ then chốt. Trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu - nộp thuế, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý có liên quan. Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng thuộc Bộ để phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ.
Đặc biệt là Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để xây dựng, thống nhất cơ chế phối hợp trong việc cấp phép.
“Đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ chính thức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa. Nhưng đã có một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và có trao đổi kỹ thuật bước đầu với cơ quan quản lý, tìm hiểu các quy định liên quan như nhân lực, hạ tầng công nghệ, vốn...
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất chính thức", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.
- Bitcoin thiết lập đỉnh mới trên 125.000 USD
Ngày 5/10, giá trị đồng Bitcoin đã thiết lập mức đỉnh mới khi vượt mốc 125.000 USD.
Cụ thể, tại thị trường châu Á, đồng tiền kỹ thuật số này đã có lúc chạm mức 125.689 USD, vượt qua mức kỷ lục trước đó 124.500 USD ghi nhận hồi tháng 8.
Bitcoin đã chứng kiến đà tăng mạnh mẽ trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước diễn biến Chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo Bloomberg News, đà tăng của cổ phiếu Mỹ cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của Bitcoin khi giới đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn giữa lúc các nhà lập pháp Mỹ đàm phán về ngân sách liên bang.
Tổng thống Donald Trump và gia đình ông cũng là những người ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển của tiền kỹ thuật số, đồng thời tham gia nhiều hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Việc nhà lãnh đạo Mỹ công khai ủng hộ tài sản kỹ thuật số đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan điểm của ông so với trước đây cũng như so với chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ.
Tháng 7 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua 3 dự luật được cho là mang tính bước ngoặt đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Những thay đổi về quy định này đã thúc đẩy đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin.
Ông Joshua Lim - Giám đốc bộ phận thị trường tại công ty môi giới tiền mã hóa FalconX - nhận định: "Khi nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, vàng và thậm chí cả đồ sưu tầm như thẻ bài Pokemon, đều đã đạt mức giá cao nhất mọi thời đại, không có gì ngạc nhiên khi Bitcoin được hưởng lợi từ câu chuyện đồng USD mất giá".
- Loạt cổ phiếu bị HOSE cắt margin trong quý IV/2025
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới công bố danh sách 63 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2025 với nhiều cái tên quen thuộc.
Trong danh sách bị HOSE cắt margin, nhiều cổ phiếu vẫn nằm trong trong các diện bị hạn chế giao dịch, kiểm soát và cảnh báo, có thể kể đến như: HVN, BCG, CIG, C47, DRH, JVC, LDG, OGC, SMC, TDH, TLH, TMT, TTF, TTE, TNI, VNE,… và hàng loạt cổ phiếu khác.
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 là số âm như: NVL (-604 tỷ đồng), VOS (-43,6 tỷ đồng), GIL (-69,6 tỷ đồng), TNH (-54 tỷ đồng), DHM (-3,2 tỷ đồng), DAH (-3,7 tỷ đồng),… cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Ngoài ra, một số “tân binh” do thời gian niêm yết dưới 6 tháng nên vẫn chưa đủ điều kiện được cấp margin trong quý IV như: TAL, VAB, VPL, CCC, FUETPVND. Còn ORS chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Quỹ đại chúng FUEKIV30 cũng không được giao dịch margin do có tối thiểu 1 tháng có NAV/ccq nhỏ hơn mệnh giá xét trong 3 tháng liên tiếp.
VTO, VCA bị cắt margin do báo cáo tài chính bán niên được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
VTO bị đơn vị kiểm toán cho rằng chưa ghi nhận doanh thu đối với chuyến hàng Voy7 do tàu Petrolimex 20 thực hiện với giá trị cước vận chuyển gần 15,6 tỷ đồng. Đồng thời, một công ty con của VTO cũng chưa ghi nhận doanh thu đối với 3 chuyến hàng với tổng giá trị cước vận chuyển gần 4,6 tỷ đồng. Theo KPMG, nguyên tắc ghi nhận doanh thu của VTO và công ty con là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực Kế toán số 14 (VAS 14).
Với VCA, AASC cho biết, nhà máy của Công ty nằm trong phạm vi quy hoạch chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hoà 1 thành khu đô thị - thương mại – dịch vụ. Ngoài ra, Công ty còn bị đình chỉ hoạt động trong 3,75 tháng do chưa có giấy phép môi trường, buộc phải di dời toàn bộ cơ sở sản xuất trước ngày 01/12/2025. Những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
Trong khi đó, VSH nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế nên cũng bị cắt margin. Cụ thể, Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN phải nộp; đồng thời làm tăng số thuế GTGT được hoàn. Ngoài ra, VSH còn không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ biếu tặng và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế. Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của Vĩnh Sơn – Sông Hinh là hơn 2,2 tỷ đồng.
- Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp FDI
Cơ quan hải quan đang siết mạnh kỷ luật thuế với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó nhiều trường hợp đã bị đề xuất tạm hoãn xuất cảnh do chậm nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu công nghệ cao - Hải quan Khu vực II (TPHCM), đơn vị này vừa gửi thông báo tới Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Inah Kosasih, sinh năm 1969, quốc tịch Indonesia - tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Lý do, công ty này còn nợ hơn 23,8 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu và tiền chậm nộp của 428 tờ khai hải quan đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Chi cục Hải quan Khu công nghệ cao). Sau 30 ngày kể từ khi thông báo, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực thi.
Trước đó, ngày 15/9, Hải quan Khu công nghệ cao cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của công ty này. Doanh nghiệp FDI này hoạt động từ năm 2009 trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện kim loại, bao bì gỗ và đồ gỗ xây dựng.
Cùng thời điểm, Hải quan Khu công nghệ cao còn có thông báo tương tự gửi tới Công ty TNHH Neocase Inc Việt Nam (TP HCM), liên quan đến ông Jeon Jeong Jae, quốc tịch Hàn Quốc - tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty, do chậm thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Công ty TNHH Neocase Inc Việt Nam được xác định còn thiếu tiền thuế xuất nhập khẩu của 270 tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Hải quan Khu công nghệ cao) với số tiền hơn 29,8 tỷ đồng. Không chỉ tạm hoãn xuất cảnh, nhiều biện pháp cưỡng chế tài chính khác cũng đang được các đơn vị hải quan triển khai mạnh tay.
Tại Bình Dương, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Hương đã ra quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH SX-TM Lợi Hào Việt Nam , doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, vì nợ thuế hơn 64,5 tỷ đồng.
Tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 cũng ban hành quyết định trích tiền cưỡng chế từ tài khoản ngân hàng đối với Công ty TNHH Doosung EMS Vina (Bắc Ninh), nhằm thu hồi khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày với tổng số tiền gần 69 triệu đồng, yêu cầu ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hồng Hà thực hiện trích nộp vào ngân sách nhà nước.
Theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là bước cưỡng chế cuối cùng khi người nộp thuế cố tình không chấp hành nghĩa vụ sau khi đã bị xử lý hành chính. Cục Hải quan cho biết, biện pháp này mang tính răn đe mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo công bằng trong thực thi nghĩa vụ thuế giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.