Điểm tin Kinh doanh 6/10: Giá vàng: Vẫn giao dịch ở mức rất cao

- Giá vàng: Vẫn giao dịch ở mức rất cao

Giá vàng chiều 5-10, vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng giá so với hôm qua, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức rất cao.

Theo ghi nhận chiều 5-10, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều); vàng nhẫn tròn trơn 133,6 triệu đồng/lượng mua vào, 136,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 136,6 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 136 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 136,6 triệu đồng/lượng mua vào, 138,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 135,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều 5-10, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 138,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; 136,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, đầu giờ chiều 5-10, giá vàng giao ngay ở mức 3.887 USD/ounce. Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch này với đà tăng mạnh mẽ, tiến sát mốc lịch sử 3.900 USD/ounce.

Nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn chính trị - kinh tế ở Mỹ leo thang khiến nhu cầu tài sản trú ẩn tăng vọt, Chính phủ Liên bang bước sang ngày thứ ba đóng cửa, còn giới tài chính gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Theo một số chuyên gia, triển vọng giá vàng vẫn nghiêng về xu hướng tăng khi Chính phủ Mỹ chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại.