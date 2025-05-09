Điểm tin Kinh doanh 5/9: Giá vàng: Tăng vọt, chạm ngưỡng 133,9 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên sức mạnh ở các nhóm này đến sáng nay cũng có tín hiệu suy yếu. Midcap chỉ còn tăng 0,37%, Smallcap tăng 0,11%. Lẻ tẻ vài cổ phiếu chạm tới giá trần đều là thanh khoản rất nhỏ. Đọ rộng toàn sàn HoSE còn 154 mã tăng/153 mã giảm nhưng chỉ còn 67 mã tăng được hơn 1%. Đây là bước thụt lùi đáng kể khi trong phiên đã từng có tới gần 190 cổ phiếu tăng trên 1%. Điều này cũng thể hiện biên độ trượt giá rất lớn.

Nhóm VN30 hiện còn HPG, FPT, TPB, VIB tăng được hơn 1%. Nhóm vừa và nhỏ có một số cổ phiếu khá mạnh, thu hút dòng tiền tốt như DIG tăng 2,81% khớp 571,6 tỷ đồng; TCH tăng 5,3% với 485,7 tỷ; MSB tăng 2,53% với 351,1 tỷ; POW tăng 2,42% với 341,1 tỷ; VSC tăng 2,02% với 286,3 tỷ; KBC tăng 1,01% với 195,5 tỷ. Nhóm này có thanh khoản tốt nhất trong nhóm còn tăng mạnh, nhưng chính thanh khoản cũng cho thấy có sức ép từ bên bán. Tất cả đều đã lùi giá rất nhiều, như DIG tụt 2,66% so với giá đỉnh, TCH tụt 1,45%, POW tụt 2,87%, VSC tụt 4,52%, KBC tụt 3,03%...

Việc các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng mấy ngày qua và chững lại sáng nay là điều bình thường. Nhóm này tách rời diễn biến với VN-Index nhờ dòng tiền vận động riêng rẽ nên khi sức mua suy yếu thì giá cũng chững lại. Bối cảnh đi ngang của chỉ số cũng giúp hỗ trợ tâm lý, nhưng nếu chỉ số bị các trụ ép quá mạnh thì phản ứng cũng sẽ rất khó đoán.

Ở nhóm giảm giá, các mã vừa và nhỏ cũng xuất hiện điều chỉnh khá nhiều. Nhờ biên độ tăng sớm đầu phiên vẫn còn tốt nên biên độ lùi giá tuy rộng nhưng cũng chưa đến mức đẩy giá giảm sâu cả loạt. Trong 153 mã đỏ, có 59 mã giảm hơn 1% và VN30 chỉ có 6 mã. EIB, GEX, DXG, VND, ORS, PAN… đang lao dốc khá mạnh và đều là những cổ phiếu có “tiền sử” tăng tốt trong ngắn hạn.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng 4/9 giảm gần 14% so với sáng hôm qua và một nửa mức giảm thanh khoản đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Dĩ nhiên thị trường vẫn còn phiên chiều để bù đắp thanh khoản, nhưng đây vẫn là tín hiệu hạn nhiệt của dòng tiền nóng. Khả năng đi ngược thị trường vẫn phải phụ thuộc vào độ hưng phấn của dòng tiền này, nên thanh khoản giảm không phải là tín hiệu tốt.

Khối ngoại đang tăng mua 18,4% và giảm bán 15% so với sáng hôm qua trên sàn HoSE. Như vậy đây không phải là lý do khiến thanh khoản giảm. Mức bán ròng còn khoảng 758 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây. Một số cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -192,2 tỷ, VHM -153,1 tỷ, MWG -142,5 tỷ, MSN -125 tỷ, DXG -74,9 tỷ, VSC -72,6 tỷ, GEX -71 tỷ. Phía mua ròng có MSB +428,6 tỷ, HPG +61,9 tỷ, FPT +69,2 tỷ.

- Chủ chuỗi bán hoa Dalat Hasfarm vừa chốt thương vụ hơn 4.600 tỷ

Công ty mẹ Dalat Hasfarm tính chi hơn 4.600 tỷ đồng thâu tóm 100% Lynch Group (Australia), hướng tới xây dựng doanh nghiệp hoa tươi hàng đầu châu Á.

Hasfarm Holdings Limited - công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm - vừa ký thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Lynch Group Holdings Limited, doanh nghiệp hoa niêm yết trên sàn chứng khoán ASX (Australia), thông qua hình thức sáp nhập theo đề án.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD (1,46 USD) cho mỗi cổ phiếu, chưa tính cổ tức được phép chi trả trước đó. Tổng giá trị thương vụ ước khoảng 270 triệu AUD (176 triệu USD), tương đương hơn 4.650 tỷ đồng. Hiện giao dịch vẫn đang chờ sự chấp thuận của cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập khẳng định phương án có lợi nhất cho nhà đầu tư.

Đại diện Hasfarm Holdings cho biết sau khi hoàn tất, thương vụ hợp nhất này sẽ tạo nên doanh nghiệp hoa tươi hàng đầu châu Á, đồng thời nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, với hệ thống sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, cùng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia.