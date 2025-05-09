Điểm tin Kinh doanh 5/9: Giá vàng: Tăng vọt, chạm ngưỡng 133,9 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Tăng vọt, chạm ngưỡng 133,9 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều 4-9: Giá vàng miếng tiếp tục tăng vọt, chạm ngưỡng 133,9 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước đến nay, bỏ xa giá vàng thế giới gần 21 triệu đồng/lượng.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm trước.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 131,5 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,1 - 129,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều so với thế giới. Trong khi vàng quốc tế giảm mạnh, thị trường trong nước vẫn giữ nhịp tăng.
Cụ thể, giá vàng giao ngay quốc tế giảm 36,4 USD/ounce chỉ sau một ngày, hiện ở mức 3.535,48 USD/ounce (tương đương khoảng 113 triệu đồng/lượng, quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, chưa tính thuế, phí).
Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính đến từ số liệu kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy số vị trí tuyển dụng chỉ còn 7,437 triệu, thấp hơn tháng trước. Điều này phản ánh thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục được hỗ trợ.
Ngoài ra, yếu tố vĩ mô cũng góp phần tạo sóng cho giá vàng. Lãi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh trước lo ngại lạm phát và nợ công.
Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiến sát mốc 5%, trong khi Anh, Úc và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Thông thường, lãi suất trái phiếu đi lên sẽ gây áp lực lên vàng.
Triển vọng lao động suy yếu đã khiến kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ tăng mạnh.
Thị trường hiện định giá tới 98% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Viễn cảnh lãi suất thấp giúp vàng hưởng lợi, khi giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này.
Nhà đầu tư tập trung theo dõi các số liệu việc làm sắp tới, gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, báo cáo việc làm ADP và bảng lương phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu.
Tuy vẫn có khả năng biến động, nhưng kịch bản Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9 hầu như đã được “đóng khung”.
- Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh
Sự rã đám của nhóm cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu tác động rõ hơn, các mã vừa và nhỏ không còn nóng như trước và thanh khoản chung sụt giảm mạnh 15% so với sáng hôm qua.
VN-Index sáng 4/9 tạo 3 đỉnh nhưng không vượt qua được 1690 điểm sau đó lao dốc. Chốt phiên chỉ số giảm 2,83 điểm tương đương -0,17%. Mức giảm thì chưa nhiều nhưng độ rộng thì thay đổi khá mạnh. Điều này cho thấy không chỉ nhóm blue-chips ép chỉ số xuống, mà hoạt động bán ra cũng có phần lấn át trên diện rộng.
VN30-Index đang giảm 0,22% với 12 mã tăng/16 mã giảm. Đầu phiên rổ này chỉ có duy nhất 1 mã giảm và 1 mã tham chiếu, còn lại toàn xanh. Nhóm dẫn dắt chịu sức ép mạnh mẽ từ các trụ, với VIC giảm 1,2%, VHM giảm 2,92%, VPB giảm 1,59%. Tuy vậy toàn bộ các cổ phiếu trong rổ đều đã trượt giảm với biên độ khá lớn, 23 mã giảm hơn 1% từ đỉnh cao nhất. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ còn lại VCB tăng 0,6%, HPG tăng 1,95%, FPT tăng 1,94%.
Hiện tượng rã đám trong nhóm blue-chips không phải đến sáng nay mới có, Từ 4 phiên trước tình trạng này đã khiến VN-Index gần như chỉ dao động đi ngang mà không thể đột phá thêm được. Tín hiệu tích cực là phần còn lại của thị trường dường như vẫn có động lực riêng, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất tốt.
Tuy nhiên sức mạnh ở các nhóm này đến sáng nay cũng có tín hiệu suy yếu. Midcap chỉ còn tăng 0,37%, Smallcap tăng 0,11%. Lẻ tẻ vài cổ phiếu chạm tới giá trần đều là thanh khoản rất nhỏ. Đọ rộng toàn sàn HoSE còn 154 mã tăng/153 mã giảm nhưng chỉ còn 67 mã tăng được hơn 1%. Đây là bước thụt lùi đáng kể khi trong phiên đã từng có tới gần 190 cổ phiếu tăng trên 1%. Điều này cũng thể hiện biên độ trượt giá rất lớn.
Nhóm VN30 hiện còn HPG, FPT, TPB, VIB tăng được hơn 1%. Nhóm vừa và nhỏ có một số cổ phiếu khá mạnh, thu hút dòng tiền tốt như DIG tăng 2,81% khớp 571,6 tỷ đồng; TCH tăng 5,3% với 485,7 tỷ; MSB tăng 2,53% với 351,1 tỷ; POW tăng 2,42% với 341,1 tỷ; VSC tăng 2,02% với 286,3 tỷ; KBC tăng 1,01% với 195,5 tỷ. Nhóm này có thanh khoản tốt nhất trong nhóm còn tăng mạnh, nhưng chính thanh khoản cũng cho thấy có sức ép từ bên bán. Tất cả đều đã lùi giá rất nhiều, như DIG tụt 2,66% so với giá đỉnh, TCH tụt 1,45%, POW tụt 2,87%, VSC tụt 4,52%, KBC tụt 3,03%...
Việc các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng mấy ngày qua và chững lại sáng nay là điều bình thường. Nhóm này tách rời diễn biến với VN-Index nhờ dòng tiền vận động riêng rẽ nên khi sức mua suy yếu thì giá cũng chững lại. Bối cảnh đi ngang của chỉ số cũng giúp hỗ trợ tâm lý, nhưng nếu chỉ số bị các trụ ép quá mạnh thì phản ứng cũng sẽ rất khó đoán.
Ở nhóm giảm giá, các mã vừa và nhỏ cũng xuất hiện điều chỉnh khá nhiều. Nhờ biên độ tăng sớm đầu phiên vẫn còn tốt nên biên độ lùi giá tuy rộng nhưng cũng chưa đến mức đẩy giá giảm sâu cả loạt. Trong 153 mã đỏ, có 59 mã giảm hơn 1% và VN30 chỉ có 6 mã. EIB, GEX, DXG, VND, ORS, PAN… đang lao dốc khá mạnh và đều là những cổ phiếu có “tiền sử” tăng tốt trong ngắn hạn.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng 4/9 giảm gần 14% so với sáng hôm qua và một nửa mức giảm thanh khoản đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Dĩ nhiên thị trường vẫn còn phiên chiều để bù đắp thanh khoản, nhưng đây vẫn là tín hiệu hạn nhiệt của dòng tiền nóng. Khả năng đi ngược thị trường vẫn phải phụ thuộc vào độ hưng phấn của dòng tiền này, nên thanh khoản giảm không phải là tín hiệu tốt.
Khối ngoại đang tăng mua 18,4% và giảm bán 15% so với sáng hôm qua trên sàn HoSE. Như vậy đây không phải là lý do khiến thanh khoản giảm. Mức bán ròng còn khoảng 758 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây. Một số cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -192,2 tỷ, VHM -153,1 tỷ, MWG -142,5 tỷ, MSN -125 tỷ, DXG -74,9 tỷ, VSC -72,6 tỷ, GEX -71 tỷ. Phía mua ròng có MSB +428,6 tỷ, HPG +61,9 tỷ, FPT +69,2 tỷ.
- Chủ chuỗi bán hoa Dalat Hasfarm vừa chốt thương vụ hơn 4.600 tỷ
Công ty mẹ Dalat Hasfarm tính chi hơn 4.600 tỷ đồng thâu tóm 100% Lynch Group (Australia), hướng tới xây dựng doanh nghiệp hoa tươi hàng đầu châu Á.
Hasfarm Holdings Limited - công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm - vừa ký thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Lynch Group Holdings Limited, doanh nghiệp hoa niêm yết trên sàn chứng khoán ASX (Australia), thông qua hình thức sáp nhập theo đề án.
Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD (1,46 USD) cho mỗi cổ phiếu, chưa tính cổ tức được phép chi trả trước đó. Tổng giá trị thương vụ ước khoảng 270 triệu AUD (176 triệu USD), tương đương hơn 4.650 tỷ đồng. Hiện giao dịch vẫn đang chờ sự chấp thuận của cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập khẳng định phương án có lợi nhất cho nhà đầu tư.
Đại diện Hasfarm Holdings cho biết sau khi hoàn tất, thương vụ hợp nhất này sẽ tạo nên doanh nghiệp hoa tươi hàng đầu châu Á, đồng thời nằm trong nhóm lớn nhất thế giới, với hệ thống sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, cùng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia.
- Đề xuất toàn quốc dùng xăng E10 từ năm 2026
Bộ Công Thương đề xuất từ 1/1/2026 toàn bộ phương tiện dùng xăng sinh học E10. Sau 10 năm thí điểm E5 chưa chiếm trọn niềm tin, chuyên gia nhấn mạnh cần minh bạch thông tin để người dân yên tâm
Bộ Công Thương vừa đề xuất: từ 1/1/2026, tất cả phương tiện chạy xăng trên cả nước sẽ chỉ dùng xăng sinh học E10. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh, sau 10 năm thí điểm, xăng E5 vẫn chưa thật sự chiếm được lòng tin người tiêu dùng. Các chuyên gia cho rằng, để việc triển khai thành công, ngoài sự chuẩn bị của doanh nghiệp, quan trọng nhất là cần thông tin rõ ràng, đầy đủ cho người dân.
Sau 10 năm dừng phân phối xăng khoáng RON 92 và thay thế bằng E5 RON 92, tỷ lệ tiêu thụ xăng sinh học này tăng từ 0% lên 40% trong giai đoạn 2015–2019. Tuy nhiên, từ 2020 đến nay, tỷ lệ liên tục giảm, chỉ còn 21%. Lo ngại phổ biến là loại xăng sinh học này có thể gây hại máy ở một số phương tiện. Vì vậy, trước đề xuất chuyển sang 100% E10 từ 2026, các chuyên gia nhấn mạnh cần giải đáp minh bạch những băn khoăn của người dân.
Trong khi đó, nhiều đầu mối lớn đã sẵn sàng tăng tỷ lệ pha trộn E10. Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, E10 không chỉ bảo vệ môi trường tốt hơn mà còn có thể rẻ hơn 20–30% so với xăng khoáng và E5. Do vậy, không quá khó để triển khai E10 trên diện rộng.
Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam có đủ năng lực sản xuất, nhập khẩu và phối trộn để triển khai E10.
Hiện Việt Nam có 6 nhà máy etanol với công suất khoảng 600.000 m³/năm, đáp ứng 40% nhu cầu. Phần còn lại, Bộ Công Thương cho biết sẽ nhập khẩu từ Mỹ và Brazil – hai quốc gia sản xuất etanol lớn nhất thế giới.
- Bỏ đề xuất áp thuế 20% đối với lãi bán chứng khoán
Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất đánh thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).
Trong dự thảo mới nhất đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chốt phương án đề xuất mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán.
Theo đó, với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, Bộ Tài chính đã rút lại đề xuất áp mức thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế. Thay vào đó, Bộ đề xuất giữ quy định thu thuế TNCN 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.
Trước đó, phương án đề đề xuất đánh thuế chuyển nhượng chứng khoán nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo đó, mức thuế 0,1% áp dụng với giá chuyển nhượng từng lần được cho là chưa phù hợp ở điểm có thể nhiều người rơi vào trường hợp bán chứng khoán lỗ nhưng vẫn phải chịu thuế.
Trong khi đề xuất áp thuế 20% trên thu nhập chịu thuế (giá bán – giá mua) được cho là phù hợp với bản chất thuế TNCN, nhưng mức 20% là quá cao.