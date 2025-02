Điểm tin Kinh doanh 5/2: Giá vàng: Vàng nhẫn thiết lập đỉnh lịch sử mới

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lập kỷ lục mới nhờ được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với một số quốc gia. Động thái này làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Tính đến 10 giờ ngày 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 20,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.816,3 USD/ounce.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so mức kết phiên hôm 3/2, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 88,9-90,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 88,1 triệu đồng/lượng và bán ra 90,6 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 88,1 triệu đồng/lượng, bán ra 90,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 4/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 88,1-90,6 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 4/2, giá vàng đồng loạt tăng thêm cả triệu đồng/lượng. Đặc biệt, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh và cao nhất lịch sử khi vượt 90 triệu đồng/lượng. Giới phân tích dự báo, giá vàng trong nước sẽ được hỗ trợ do nhu cầu tăng mạnh dịp Vía Thần Tài (10 tháng Giêng).

Theo Ngân hàng JP Morgan (Mỹ), tâm lý bi quan trên thị trường chứng khoán có thể gây áp lực lên giá vàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, những lo ngại về thuế quan nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy giá vàng tăng trong trung hạn.

Còn theo Giám đốc giao dịch kim loại David Meger của High Ridge Futures nhận định, dù chịu tác động từ sự mạnh lên của đồng USD, giá vàng vẫn đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của ông Trump.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn vàng tiếp tục tăng giá. Nhiều dự báo cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng trong tuần này như: báo cáo số lượng việc làm lĩnh vực tư nhân và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

- Hơn 100 tỷ USD hàng xuất khẩu được cấp C/O ưu đãi

Kết quả tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA trong năm 2024 là tích cực, các cơ quan, tổ chức đã cấp khoảng 1,8 triệu bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi, trị giá hơn 100 tỷ USD cho hàng hóa xuất khẩu.

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), năm 2024, các cơ quan, tổ chức được ủy quyền đã cấp khoảng 1,8 triệu bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi với trị giá hơn 100 tỷ USD cho hàng hóa xuất khẩu, tăng 18% về số lượng C/O, tăng 28% về trị giá so với năm 2023, chiếm 28% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường ký FTA.

Tỷ lệ cấp C/O ưu đãi trung bình 28% trong năm qua không có nghĩa là 72% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu còn lại của Việt Nam phải chịu thuế cao, theo giải thích của Cục Xuất nhập khẩu.

Bởi thuế nhập khẩu tại một số thị trường như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) đã là 0%. Hơn nữa, con số 28% chỉ là tỷ lệ cấp trung bình của các mẫu C/O ưu đãi, tỷ lệ cụ thể khác nhau theo từng mẫu C/O, từng thị trường và mặt hàng xuất khẩu.

"Tỷ lệ cấp C/O ưu đãi năm 2024 tăng 28% so với năm trước cho thấy đây là kết quả tích cực, thể hiện Việt Nam đang tận dụng tốt ưu đãi từ các FTA", bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) nhận xét.

