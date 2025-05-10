Điểm tin Kinh doanh 5/10: Giá vàng: Tiếp tục tăng

- Giá vàng: Tiếp tục tăng

Giá vàng chiều 4-10 tiếp tục tăng cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 135,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 4-10, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,5-135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Cùng với giá vàng SJC tăng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng lập đỉnh cao mới, ở mức 132,3-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Như vậy tính trong tháng 9, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 4-10 tiếp tục tăng, hiện giao dịch ở mức 3.886,5 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với hôm qua. Với mức giá khoảng 3.886,5 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 125,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

- Giá thực phẩm toàn cầu hạ nhiệt

Giá cả thực phẩm toàn cầu hạ nhiệt trong tháng Chín khi đà giảm của đường và sản phẩm bơ sữa bù đắp cho mức tăng giá kỷ lục của thịt, theo báo cáo của Tổ chức Nông lương thuộc Liên Hợp Quốc (FAO) hôm 3-10.

FAO cho biết, chỉ số giá gạo toàn cầu trong tháng Chín giảm 0,5% so với tháng Tám do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Ảnh: Fao.org

Chỉ số giá thực phẩm của FAO (FFPI), theo dõi một rổ hàng hóa thực phẩm được giao dịch quốc tế, đạt trung bình 128,8 điểm trong tháng trước, giảm so với 129,7 điểm trong tháng Tám.