Điểm tin Kinh doanh 5/10: Giá vàng: Tiếp tục tăng

- Giá vàng: Tiếp tục tăng
Giá vàng chiều 4-10 tiếp tục tăng cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 135,1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 4-10, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,5-135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Cùng với giá vàng SJC tăng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng lập đỉnh cao mới, ở mức 132,3-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Như vậy tính trong tháng 9, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng khoảng 8 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 4-10 tiếp tục tăng, hiện giao dịch ở mức 3.886,5 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với hôm qua. Với mức giá khoảng 3.886,5 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 125,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.
- Giá thực phẩm toàn cầu hạ nhiệt
Giá cả thực phẩm toàn cầu hạ nhiệt trong tháng Chín khi đà giảm của đường và sản phẩm bơ sữa bù đắp cho mức tăng giá kỷ lục của thịt, theo báo cáo của Tổ chức Nông lương thuộc Liên Hợp Quốc (FAO) hôm 3-10.
FAO cho biết, chỉ số giá gạo toàn cầu trong tháng Chín giảm 0,5% so với tháng Tám do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Ảnh: Fao.org
Chỉ số giá thực phẩm của FAO (FFPI), theo dõi một rổ hàng hóa thực phẩm được giao dịch quốc tế, đạt trung bình 128,8 điểm trong tháng trước, giảm so với 129,7 điểm trong tháng Tám.
Chỉ số này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã giảm gần 20% so với mức kỷ lục vào tháng 3-2022 sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Chỉ số FFPI tăng lên mức đỉnh hai năm vào tháng Bảy trước khi dịu lại nhờ mức giảm 4,1% trong tháng trước của giá đường, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3- 2021.
Sự sụt giảm của giá đường phản ánh triển vọng nguồn cung đang được cải thiện, với sản lượng cao hơn dự kiến ở Brazil và triển vọng thu hoạch mía đường thuận lợi ở Ấn Độ và Thái Lan, FAO cho biết.
Chỉ số giá sữa của FAO giảm 2,6% so với tháng trước do giá bơ giảm mạnh trong bối cảnh triển vọng sản lượng tăng ở châu Đại Dương.
Trong khi đó, chỉ số giá ngũ cốc giảm 0,6% so với tháng Tám, với giá lúa mì giảm tháng thứ ba liên tiếp do thu hoạch bội thu và nhu cầu quốc tế yếu. Giá bắp giảm trong tháng trước một phần do áp lực từ việc Argentina tạm dừng áp thuế xuất khẩu với mặt hàng này.
Chỉ số giá gạo cũng giảm hàng tháng 0,5% do nhu cầu của Philippines và châu Phi giảm trong khi nguồn cung gạo trắng hạ dài ở châu Á dồi dào.
Giá dầu thực vật giảm 0,7% so với tháng Tám khi mức giảm của giá dầu cọ và dầu đậu nành g bù đắp cho mức tăng của dầu hướng dương và dầu hạt cải.
Ngược lại, chỉ số giá thịt 0,7% so với tháng Tám, lên mức cao kỷ lục mới do giá thịt bò và thịt cừu tăng. Giá thịt bò cũng đạt đỉnh mới, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của Mỹ trong bối cảnh nguồn cung nội địa hạn chế. Chỉ số giá thịt đã tăng liên tục trong 8 tháng qua, mạch tăng giá dài nhất kể từ năm 2021.
Trong một báo cáo riêng, FAO tăng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2025 lên 2,971 tỉ tấn từ mức 2,961 tỉ tấn dự kiến hồi tháng trước. Con số này tăng 3,8% so với năm 2024, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2013. Trong đó, sản lượng gạo toàn cầu dự báo đạt mức cao kỷ lục mới 556,4 triệu tấn, tăng 1,2% so với con số năm ngoái.
Dự trữ ngũ cốc toàn cầu dự kiến tăng lên 900,2 triệu tấn vào cuối mùa vụ năm 2026, với dự trữ gạo thế giới có thể đạt mức cao kỷ lục.
Tỷ lệ dự trữ ngũ cốc trên mức tiêu thụ toàn cầu trong giai đoạn 2025-226 dự kiến gần như không đổi ở mức 30,6%, tiếp tục cho thấy triển vọng nguồn cung toàn cầu khả quan.
FAO nhận định thương mại ngũ cốc quốc tế trong năm nay sẽ tăng trưởng 2,5% hàng năm lên 497,1 triệu tấn. Sự gia tăng này chủ yếu do do thương mại lúa mì thế giới được kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, trong khi thương mại gạo quốc tế dự kiến giảm trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.
- Ông Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, dự kiến chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn, với giá trị theo mệnh giá hơn 600 tỷ đồng
CTCP Năng lượng VinEnergo ngày 3/10 công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Vingroup - CTCP (HoSE: VIC).
Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, dự kiến chuyển nhượng quyền sở hữu 60.017.806 cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp thêm vốn bằng cổ phiếu.
Theo thông báo, số cổ phiếu trên tương đương 1,55% vốn điều lệ của Vingroup, với giá trị theo mệnh giá 600,17 tỷ đồng (tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu). Sau giao dịch, VinEnergo sẽ nâng tổng lượng cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165.706.403 cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup. Trước đó, VinEnergo đang sở hữu 105.688.597 cổ phiếu VIC, tương ứng 2,72% vốn điều lệ.
Loại giao dịch được đăng ký là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinEnergo, mục đích được công bố là nhằm tăng vốn điều lệ và năng lực tài chính của VinEnergo, qua đó phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển trong lĩnh vực năng lượng - một mảng kinh doanh đang được Vingroup đẩy mạnh thời gian gần đây.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 9/10 /2025 đến ngày 7/11/2025.
Ông Phạm Nhật Vượng hiện là Chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là cổ đông có quyền chi phối tại VinEnergo - doanh nghiệp có trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
VinEnergo được thành lập ngày 10/3/2025, có vốn điều lệ đăng ký 3.885 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ xanh, được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng sang các ngành năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và dịch vụ công nghệ của hệ sinh thái Vingroup.
- Tổng thống Trump cân nhắc miễn giảm thuế lớn cho ôtô sản xuất tại Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét gói miễn giảm thuế quan cho ngành sản xuất ôtô trong nước, một động thái có thể xóa bỏ phần lớn chi phí mà các hãng xe đang phải gánh chịu.
Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno và một số quan chức ngành ôtô, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kéo dài và mở rộng chương trình ưu đãi thuế cho các hãng xe có công đoạn lắp ráp cuối cùng tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi công bố thỏa thuận với Pfizer để đưa giá thuốc dễ tiếp cận hơn cho người dân Mỹ vào ngày 30/9. Theo một số nguồn tin, ông Trump cũng đang có kế hoạch giảm thuế mạnh cho các mẫu xe lắp ráp tại Mỹ.
Ông Moreno nhấn mạnh: "Thông điệp gửi đến các hãng xe toàn cầu là: nếu bạn đặt nhà máy lắp ráp cuối cùng ở Mỹ, bạn sẽ được tưởng thưởng. Đối với Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM – gần như top 5 hãng có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất – họ sẽ được miễn thuế".
Bernie Moreno, một cựu doanh nhân trong lĩnh vực ôtô và hiện là thành viên Ủy ban Thương mại Thượng viện, khẳng định biện pháp này sẽ thúc đẩy các hãng chuyển sản xuất về Mỹ, đồng thời phù hợp với chính sách then chốt của ông Trump: tạo thêm việc làm cho người dân.
Thông tin này được một số quan chức Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Bernie Moreno - thành viên Ủy ban Thương mại Thượng viện, tiết lộ. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán đã có phản ứng tích cực trước kế hoạch này.
Tin tức do Reuters công bố ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán: cổ phiếu Ford tăng 3,7%, Stellantis (công ty mẹ của Chrysler, Dodge, Jeep và Ram) tăng 3,2% và GM tăng 1,3%.
Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 6 cho biết sẽ áp dụng mức "bù trừ nhập khẩu" tương đương 3,75% giá bán lẻ đề xuất cho các xe lắp ráp tại Mỹ đến tháng 4/2026, sau đó giảm còn 2,5% trong năm tiếp theo để bù đắp thuế nhập khẩu linh kiện. Theo một số nguồn tin, ông Trump đang cân nhắc giữ mức 3,75% trong suốt 5 năm và mở rộng ưu đãi này sang cả mảng sản xuất động cơ.
- MBS dự báo thị trường tháng 10/2025: Cơ hội bứt phá từ nhóm ngân hàng, năng lượng và hạ tầng
Theo báo cáo chiến lược mới nhất, Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 10/2025 với tâm thế tích cực. Bên cạnh nền kinh tế duy trì đà phục hồi, lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công tăng mạnh và triển vọng nâng hạng thị trường đang tạo động lực để VN-Index thoát khỏi vùng tích lũy, hướng tới các mốc cao mới.
Công ty Chứng khoán MB cho rằng, tháng 10/2025 là giai đoạn bản lề để thị trường chứng khoán Việt Nam lấy lại đà tăng sau thời gian điều chỉnh trong tháng 9. Dữ liệu kinh tế tích cực, môi trường lãi suất duy trì ở mức thấp và dòng vốn nội dồi dào được xem là nền tảng quan trọng.
Theo MBS, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Mặt bằng lãi suất hấp dẫn không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, mà còn khuyến khích nhà đầu tư cá nhân chuyển dòng tiền nhàn rỗi sang kênh chứng khoán – kênh đầu tư được kỳ vọng sinh lời tốt hơn trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát.
Song song đó, hoạt động giải ngân đầu tư công tiếp tục được Chính phủ đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 8/2025, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 409.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái – mức tăng mạnh nhất trong 5 năm gần đây. MBS đánh giá đây là yếu tố then chốt kích thích tăng trưởng của nhóm ngành hạ tầng, xây dựng, vật liệu và ngân hàng thương mại có tỷ trọng tín dụng lớn trong mảng dự án công.
Bên cạnh các yếu tố nội tại, bối cảnh quốc tế cũng mang lại sự hỗ trợ đáng kể. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025 giúp giảm áp lực tỷ giá, đồng thời thu hút dòng vốn ngoại trở lại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, động thái phục hồi của kinh tế Trung Quốc và các gói kích cầu khu vực châu Á đang góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.
Một điểm nhấn khác được MBS chỉ ra là Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2025–2035. Đây là văn bản chiến lược tạo khung pháp lý quan trọng cho hàng loạt dự án mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện khí, dầu khí và cơ sở hạ tầng truyền tải – những nhóm ngành được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của thị trường quý IV/2025.
Theo đánh giá của MBS, sau giai đoạn tích lũy kéo dài trong tháng 9, thị trường đang dần hình thành vùng hỗ trợ mạnh quanh mốc 1.550 điểm. Trong tháng 10, nhiều thông tin quan trọng dự kiến sẽ tạo ra cú hích cho xu hướng mới, bao gồm kết quả rà soát nâng hạng thị trường của FTSE Russell (ngày 8/10) và báo cáo GDP quý III/2025.
Trong kịch bản cơ sở, nếu GDP quý III đạt trên 8,4% và các chỉ báo kinh tế tiếp tục ổn định, VN-Index có thể bứt phá lên vùng 1.650–1.700 điểm, tương ứng tăng khoảng 6–8% so với cuối tháng 9. Trong trường hợp kém thuận lợi hơn, MBS cho rằng chỉ số vẫn có khả năng dao động trong biên độ hẹp quanh 1.550 điểm trước khi lấy lại đà tăng trong quý IV. Nhà đầu tư tổ chức đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục, tăng tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng, năng lượng và vật liệu xây dựng – những nhóm có vai trò dẫn dắt và phản ánh sớm kỳ vọng phục hồi kinh tế.
Nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các yếu tố rủi ro bên ngoài như diễn biến giá dầu, căng thẳng địa chính trị và biến động tỷ giá quốc tế. Việc Fed giảm lãi suất có thể mang lại kỳ vọng tích cực, nhưng nếu lộ trình không diễn ra như dự đoán, tâm lý nhà đầu tư toàn cầu có thể bị ảnh hưởng tạm thời.
MBS cũng công bố 10 cổ phiếu được kỳ vọng vượt trội so với mặt bằng chung: VCB, CTG, PDR, IJC, VCG, HPG, HDG, PVD, MSN và ANV.
Đồng thời, chiến lược đầu tư tháng 10 nên ưu tiên vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, lợi nhuận quý III tăng trưởng trên 15% và hưởng lợi rõ rệt từ chính sách vĩ mô. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì kỷ luật giao dịch, tránh mua đuổi khi thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn.