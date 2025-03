Điểm tin Kinh doanh 4/3: Giá vàng: Vàng miếng SJC tăng nửa triệu đồng/lượng

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay duy trì đà tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, VNXALL-Index đóng cửa tăng 5,79 điểm (+0,27%), lên mức 2.177,85 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch đạt 938,30 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 21.208,94 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 187 mã tăng giá, 84 mã đứng giá và 201 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 238,34 điểm, giảm 0,85 điểm (-0,36%). Thanh khoản đạt tổng cộng có hơn 75,23 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.309,014 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng, 58 mã đứng giá và 93 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 2,81 điểm (-0,56%) và xuống mức 500,90 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng hơn 52,62 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là hơn 987,79 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu HNX30 kết thúc ngày giao dịch có 14 mã tăng, 4 mã đi ngang và 12 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM Index giảm điểm, đóng cửa tại mức 99,46 điểm, giảm 0,12 điểm (-0,12%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 51,34 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 668,08 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu UPCoM kết thúc ngày giao dịch có 148 mã tăng, 103 mã đi ngang và 135 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 4,01 điểm (+0,31%) và lên mức 1.309,37 điểm. Thanh khoản đạt hơn 961,81 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 20.805,80 tỷ đồng. Toàn sàn có 240 mã tăng, 89 mã đứng giá và 223 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 4,73 điểm (+0,35%) và lên mức 1.361,16 điểm. Thanh khoản đạt hơn 340,85 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 9.278,76 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 18 mã tăng, 4 mã đứng giá và 8 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 65,45 triệu đơn vị), TPB (hơn 61,85 triệu đơn vị), ORS (hơn 36,61 triệu đơn vị), SSI (hơn 25,64 triệu đơn vị), SHB (hơn 23,29 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TTE (6,93%), CCI (6,73%), DTA (6,27%), SVC (5,85%), SMA (5,36%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là VCA (-6,99%), TCD (-6,98%), FUCTVGF5 (-6,96%), BCG (-6,94%), SMC (-6,90%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm 3/3 có 158.991 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 21.63,.85 tỷ đồng.

- Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực

Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2025 ghi nhận tăng trưởng tích cực khi tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 2/2025 ước đạt 191,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm ước đạt 499,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2024.

Trong số thu nêu trên, thu nội địa 2 tháng ước đạt khoảng 454,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán, tăng 28,9% so cùng kỳ năm 2024. Kết quả thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu nhờ kinh tế năm 2024 tăng trưởng khá tác động làm tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng quý IV/2024 của các doanh nghiệp kê khai nộp thuế theo quý nộp ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2025. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 38,2% dự toán, tăng 21,4% cùng kỳ; thuế giá trị gia tăng ước đạt 23,1% dự toán, tăng 14,1% so cùng kỳ...

Bên cạnh đó, chênh lệch thu, chỉ của Ngân hàng Nhà nước phát sinh quý IV/2024 theo chế độ nộp ngân sách nhà nước đầu năm 2025 khoảng 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59,6% so cùng kỳ. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 25,5% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ.