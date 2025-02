Điểm tin Kinh doanh 4/2: Giá vàng: Vàng tăng 'bung nóc' sau kỳ nghỉ Tết

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica từ Brazil được ghi nhận, cụ thể: Kỳ giao hàng tháng 3.2025 là 464.50 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 5.2025 là 458.80 USD/tấn, kỳ tháng 7.2025 là 457.10 USD/tấn và kỳ tháng 9.2025 là 440.00 USD/tấn.

- Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Không còn được giảm lãi vay, lợi nhuận quý IV/2024 giảm tới 80,8%

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - sàn HOSE) ghi nhận lãi 205,46 tỷ đồng trong quý IV và lũy kế cả năm 2024 lãi 1.056,56 tỷ đồng, giảm 40,7% so với năm trước và hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Trong quý IV/2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.499,85 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 205,46 tỷ đồng, giảm 80,8% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 301,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 440,55 tỷ đồng lên 586,78 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 80,9%, tương ứng giảm 285,75 tỷ đồng về 67,54 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận 194,96 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 959,72 tỷ đồng, tức chi phí tài chính tăng 1.154,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 33,7%, tương ứng tăng thêm 41,48 tỷ đồng lên 164,71 tỷ đồng; lợi nhuận khác lỗ 111,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 256,42 tỷ đồng, tức tăng thêm 144,47 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý trong quý cuối năm 2024, chi phí tài chính bất ngờ tăng mạnh dẫn tới lợi nhuận giảm. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai thuyết minh kỳ này không còn lãi vay được giảm so với cùng kỳ được giảm tới 1.424,7 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 5.693,57 tỷ đồng, giảm 11,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.056,56 tỷ đồng, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.320 tỷ đồng, giảm 25,9% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành 80% so với kế hoạch.

Mặc dù có lãi nhưng tại thời điểm 31/12/2024, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 425,8 tỷ đồng, bằng 4% vốn điều lệ.

Xét về dòng tiền, trong năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 740,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 101,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 466,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 382,4 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai tăng 6,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.449,8 tỷ đồng lên 22.353,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 6.595,1 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 6.545,5 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.010,5 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.303,8 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản.

Trong năm, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu dài hạn tăng 365,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.808,6 tỷ đồng lên 2.303,8 tỷ đồng; tài sản cố định tăng 9,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 547,6 tỷ đồng lên 6.545,5 tỷ đồng…