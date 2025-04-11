Điểm tin Kinh doanh 4/11: Giá vàng: Vàng DOJI quay đầu giảm

- Giá vàng: Vàng DOJI quay đầu giảm
Giá vàng hôm 3-11, giá vàng miếng các thương hiệu tăng - giảm đan xen khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức cao nhất là 148,6 triệu đồng/lượng. Trong đó, vàng DOJI quay đầu giảm 300.000 đồng/lượng.
Theo đó, thương hiệu vàng SJC và PNJ tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 147,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng Phú Quý SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào ở mức 146,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.
Riêng DOJI giảm giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng, mua vào ở mức 146,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chiều 3-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới bật tăng nhẹ khoảng 8 USD/ounce, lên mức 4.010 USD/ounce.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21,2 triệu đồng/lượng.
- IPO VPBankS: Gần 13.000 lệnh mua, giá trị đăng ký vượt chào bán
Nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng hơn 13.200 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ trong đợt IPO của VPBankS là 96,036%, tương ứng nhà đầu tư đặt mua mỗi 100.000 cổ phiếu mới sẽ được mua 96.036 cổ phiếu.
Ngày 31/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã kết thúc thời gian nhận mua cổ phiếu trong đợt chào bán 375 triệu cổ phiếu IPO với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động là gần 12.713 tỷ đồng.
Theo thông báo vừa được VPBankS công bố, có gần 13.000 lệnh đăng ký thành công với tổng khối lượng đặt mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 13.237 tỷ đồng, vượt giá trị chào bán. Tỷ lệ phân bổ trong đợt IPO là 96,036%, tương ứng nhà đầu tư đặt mua mỗi 100.000 cổ phiếu mới sẽ được mua 96.036 cổ phiếu.
Số cổ phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được tính bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công nhân với tỷ lệ phân bổ (96,036%) và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
VPBankS và các đại lý phân phối sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu và số tiền phải nộp cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thanh toán số tiền còn phải nộp từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Trước ngày 18/11, VPBankS sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu. Dự kiến, trong tháng 12/2025, cổ phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).
Đợt IPO thu hút số lượng đăng ký mua vượt số lượng chào bán dù thị trường chứng khoán Việt Nam có nhịp điều chỉnh mạnh thời gian qua. Nhiều nhà đầu tư tổ chức đặt mua với giá trị lớn trong ngày đầu mở bán như Dragon Capital hay Chứng khoán VIX.
- OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng dầu sau tháng 12 do lo ngại dư cung
Hôm Chủ nhật (2/11), OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 12 và sẽ tạm dừng tăng trong quý I/2026 khi liên minh điều chỉnh kế hoạch giành lại thị phần do lo ngại về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng.
Tám thành viên OPEC+ tham gia cuộc họp hàng tháng - Ả Rập Xê Út, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Kuwait, Oman, Kazakhstan và Algeria - đã nhất trí tăng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, tương đương với mức tăng của tháng 10 và tháng 11.
“Sau tháng 12, do tính mùa vụ, tám quốc gia cũng đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3/2026”, OPEC+ cho biết trong một tuyên bố.
OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng khoảng 2,9 triệu thùng/ngày - tương đương khoảng 2,7% nguồn cung toàn cầu - kể từ tháng 4, nhưng đã chậm lại từ tháng 10 do dự đoán về tình trạng dư cung sắp xảy ra.
Các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga đang làm gia tăng những thách thức trong chiến lược này, vì Nga có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng sản lượng sau khi Mỹ và Anh áp dụng các biện pháp mới đối với các nhà sản xuất hàng đầu Rosneft và Lukoil.
Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng là khoảng 60 USD/thùng vào ngày 20/10 do lo ngại về tình trạng dư cung đang gia tăng, nhưng sau đó đã phục hồi lên khoảng 65 USD/thùng do các lệnh trừng phạt của Nga và sự lạc quan về các cuộc đàm phán của Mỹ với các đối tác thương mại.
- VN-Index tiếp tục giảm gần 23 điểm
VN-Index tiếp đà giảm gần 23 điểm trong phiên đầu tuần (ngày 3-11), nối dài chuỗi lao dốc 3 phiên liên tiếp.
Cụ thể, VN-Index chốt phiên chiều 3-11 ở mức 1.617 điểm, giảm 22,65 điểm. Chỉ số VN30-Index cũng giảm mạnh 27,72 điểm, xuống còn 1.857,64 điểm. Bảng điện sàn HOSE nhuộm sắc đỏ với 240 mã giảm giá, trong khi chỉ có 88 mã tăng giá và 43 mã đứng giá. Tại rổ VN30, số mã giảm là 23 mã, nhiều hơn so với số mã tăng là 4 mã.
Thanh khoản sàn TPHCM hôm nay đạt gần 29.500 tỉ đồng, tăng gần 2.000 tỉ đồng so với cuối tuần trước
Hầu hết các nhóm ngành giảm điểm, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán, trong đó mã CTS và VIX giảm sàn.
Ngân hàng là nhóm có tác động mạnh đến giảm điểm của thị trường khi có đến 5 mã nằm trong nhóm cổ phiếu gây áp lực giảm điểm mạnh nhất. Mã TCB lấy đi 2,33 điểm, VPB làm giảm 1,92 điểm, STB, HDB và MBB lấy đi lần lượt 1,3 điểm, 1,11 điểm và 0,9 điểm. Ngược lại, đà giảm của VN-Index đã được kèm lại phần nào nhờ lực đỡ từ các mã nhà Vingroup, đặc biệt là VIC. Cổ phiếu này đóng góp tới 4 điểm vào chỉ số chung.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 6,67 điểm xuống 259,18 điểm. Sàn có 47 mã tăng giá, 103 mã giảm giá và 52 mã đi ngang. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 1,17 điểm lên 114,63 điểm. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 127 mã giảm giá và 89 mã đi ngang.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị gần 165 tỉ đồng trên toàn thị trường. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng tập trung tại FPT với giá trị gần 250 tỉ đồng, ACB với gần 118 tỉ đồng, VJC với gần 87 tỉ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh ở những mã như VIX, MBB, STB, VRE.
- 10 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 58 tỷ USD
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 đạt gần 6 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ hiện nay, cơ quan này dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 có thể vượt 65 tỷ USD.
Động lực tăng trưởng đến từ nhóm cà phê, rau quả, gỗ và thủy sản. Trong đó, cà phê đạt 7,41 tỷ USD trong 10 tháng, tăng gần 62%, nhờ giá xuất khẩu bình quân cao nhất nhiều năm - lên 5.653 USD mỗi tấn. Nguồn cung giảm tại các nước sản xuất lớn, trong khi nhu cầu tăng ở châu Âu, đặc biệt Đức, Italy và Tây Ban Nha, giúp giá cà phê Việt Nam tăng mạnh.
Sau giai đoạn chững lại, lâm sản và gỗ phục hồi với kim ngạch gần 15 tỷ USD, tăng gần 5,4%. Đơn hàng từ Mỹ và Nhật Bản quay trở lại, cùng xu hướng chuyển sang sản phẩm có giá trị cao hơn, giúp ngành ổn định sản xuất.
Thủy sản cũng tăng gần 13%, đạt 9,31 tỷ USD trong 10 tháng. Xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản đồng loạt tăng, trong đó tôm, cá tra và cá ngừ đều tăng trưởng hai chữ số trong quý III.
Trong khi đó, rau quả xuất khẩu 10 tháng đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc chiếm hơn 60% tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường cao cấp cũng mở rộng khi doanh nghiệp trong nước cải thiện năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.
Với tốc độ hiện nay, cơ quan này dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 có thể vượt 65 tỷ USD.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sự tăng trưởng ấn tượng của ngành đến từ nhóm trái cây chiến lược như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa, bưởi...