Điểm tin Kinh doanh 4/11: Giá vàng: Vàng DOJI quay đầu giảm

- Giá vàng: Vàng DOJI quay đầu giảm

Giá vàng hôm 3-11, giá vàng miếng các thương hiệu tăng - giảm đan xen khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức cao nhất là 148,6 triệu đồng/lượng. Trong đó, vàng DOJI quay đầu giảm 300.000 đồng/lượng.

Theo đó, thương hiệu vàng SJC và PNJ tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 147,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Phú Quý SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào ở mức 146,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI giảm giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng, mua vào ở mức 146,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).