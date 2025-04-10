Điểm tin Kinh doanh 4/10: Giá vàng: Vàng SJC tiếp đà giảm

- Giá vàng: Vàng SJC tiếp đà giảm

Giá vàng hôm 3-10 tiếp tục ghi nhận đà giảm của vàng SJC.

Theo đó, hầu hết các công ty vàng bạc đã điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng SJC giao dịch quanh ngưỡng 135,8 triệu đồng/lượng mua vào; 137,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Đêm qua (3-10, theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm tái lập mức kỷ lục 3.890 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh khi nhà đầu tư nhanh chóng bán tháo để chốt lời. Tính đến 6 giờ sáng 3-10, giá vàng giảm 31 USD, còn 3.859 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 giảm mạnh 47 USD, xuống còn 3.850 USD/ounce.

Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán mạnh khi mức 3.900 đô la chặn đà tăng trong ngày thứ hai liên tiếp; tuy nhiên, một nhà phân tích thị trường cho biết ngay cả khi có một số sự củng cố, kim loại quý này vẫn có nhiều động lực tăng giá trong quý cuối cùng của năm 2025.

Trong bản dự báo bốn quý, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết giá vàng vẫn có thể đạt 4.000 đô la một ounce vào cuối năm; tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro.

Với giá vàng đã tăng hơn 40% trong năm nay và đang trên đà đạt mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, Razaqzada cho biết đà tăng giá của vàng là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng vàng đang bị mua quá mức.

"Các tín hiệu mua quá mức đang nhấp nháy, nhưng bản thân diễn biến giá vẫn theo chiều hướng tăng. Do không có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng trên biểu đồ, có thể coi những chỉ báo này là sự xác nhận cho những gì chúng ta đã biết: Xu hướng thực sự rất mạnh", Razaqzada nhận định trong báo cáo của mình.

Khi xem xét các mức kỹ thuật, Razaqzada cho biết mức hỗ trợ chính có thể được tìm thấy ở mức 3.500 đô la một ounce, với mức hỗ trợ nhỏ ở mức 3.700 đô la và 3.600 đô la một ounce.

- Một nhà băng lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi

PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 450 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (UPCoM: PGB) vừa công bố thời hạn cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch, PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:9, tức 10 quyền mua được mua 9 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 27/10 đến ngày 17/11, không quy định số lượng đăng ký tối thiểu.