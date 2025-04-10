Điểm tin Kinh doanh 4/10: Giá vàng: Vàng SJC tiếp đà giảm

- Giá vàng: Vàng SJC tiếp đà giảm
Giá vàng hôm 3-10 tiếp tục ghi nhận đà giảm của vàng SJC.
Theo đó, hầu hết các công ty vàng bạc đã điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng SJC giao dịch quanh ngưỡng 135,8 triệu đồng/lượng mua vào; 137,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Đêm qua (3-10, theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm tái lập mức kỷ lục 3.890 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh khi nhà đầu tư nhanh chóng bán tháo để chốt lời. Tính đến 6 giờ sáng 3-10, giá vàng giảm 31 USD, còn 3.859 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 giảm mạnh 47 USD, xuống còn 3.850 USD/ounce.
Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán mạnh khi mức 3.900 đô la chặn đà tăng trong ngày thứ hai liên tiếp; tuy nhiên, một nhà phân tích thị trường cho biết ngay cả khi có một số sự củng cố, kim loại quý này vẫn có nhiều động lực tăng giá trong quý cuối cùng của năm 2025.
Trong bản dự báo bốn quý, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết giá vàng vẫn có thể đạt 4.000 đô la một ounce vào cuối năm; tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro.
Với giá vàng đã tăng hơn 40% trong năm nay và đang trên đà đạt mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, Razaqzada cho biết đà tăng giá của vàng là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng vàng đang bị mua quá mức.
"Các tín hiệu mua quá mức đang nhấp nháy, nhưng bản thân diễn biến giá vẫn theo chiều hướng tăng. Do không có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng trên biểu đồ, có thể coi những chỉ báo này là sự xác nhận cho những gì chúng ta đã biết: Xu hướng thực sự rất mạnh", Razaqzada nhận định trong báo cáo của mình.
Khi xem xét các mức kỹ thuật, Razaqzada cho biết mức hỗ trợ chính có thể được tìm thấy ở mức 3.500 đô la một ounce, với mức hỗ trợ nhỏ ở mức 3.700 đô la và 3.600 đô la một ounce.
- Một nhà băng lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi
PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 450 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (UPCoM: PGB) vừa công bố thời hạn cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Theo kế hoạch, PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.
Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:9, tức 10 quyền mua được mua 9 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 27/10 đến ngày 17/11, không quy định số lượng đăng ký tối thiểu.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGB đang được giao dịch ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 60% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Nếu hoàn tất hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của PGBank sẽ tăng gấp đôi, từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.
- Giá Bitcoin vụt tăng
Bitcoin vượt mốc 120.000 USD trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại việc chính phủ Mỹ đóng cửa và dòng tiền lớn đang đổ về các quỹ ETF.
Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 15h50 ngày 3/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 119.000 USD, sau khi gần chạm mốc 121.100 USD (tức cách đỉnh cũ hồi giữa tháng 8 khoảng 3.800 USD).
Đà tăng diễn ra giữa lúc các nhà giao dịch đặt cược vào tháng 10 đầy khởi sắc cho các tài sản rủi ro.
Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng đều đặn trong 5 ngày vừa qua, sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 9. Các nhà phân tích cho rằng tâm lý lạc quan trở lại nhờ những yếu tố vĩ mô thuận lợi có thể hỗ trợ tài sản rủi ro trong quý IV, theo CoinDesk.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai BTC phát đi tín hiệu tích cực khi lãi suất mở đạt kỷ lục 32,6 tỷ USD. Điều này cho thấy giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng BTC sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai.
Hiện, tâm điểm của giới đầu tư đang hướng đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng này, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các báo cáo việc làm mới do chính phủ Mỹ đóng cửa.
- Lực cung được tiết giảm, thị trường thu hẹp đà rơi
Áp lực bán ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhóm xây dựng, bất động sản chững lại về cuối phiên và cặp đôi VIC-VRE đứng vững đã giúp VN-Index giảm tải sức ép, đóng cửa giữ được vùng điểm quanh MA20.
Việc thị trường duy trì thanh khoản ở mức thấp và ngày một đuối hơn trong thời gian gần đây đã cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn trống thông tin. Thị trường được cho là đang ở trong giai đoạn đầy thử thách, với những chỉ báo kỹ thuật không mấy khả quan.
Trong phiên hôm 2/10, với một phiên giảm điểm, nhưng khối lượng giao dịch tăng là mô hình giảm giá có sự hỗ trợ của khối lượng là tín hiệu tiêu cực. Cùng với đó, VN-Index lao dốc về cuối ngày, đồng thời cắt xuống đường Middle của dải Bollinger Bands cũng phản ánh tâm lý bi quan dần trở lại khi lực cầu chưa sẵn sàng nhập cuộc.
Trong khi đó, việc thị trường dù hãm đà rơi, hay tăng điểm trong những phiên “xanh vỏ đỏ lòng” gần đây nhờ một vài trụ cột riêng lẻ và thường xuyên biến động mạnh trong khoảng thời gian ngắn vào cuối phiên càng khiến tâm lý nhà đầu tư bất an.
Phiên giao dịch ngày cuối tuần hôm 3/10 cũng vậy. Ngay khi nhóm cổ phiếu bất động sản midcap chịu lực cung gia tăng, trong cổ phiếu VIC hạ độ cao đã khiến sắc đỏ lan rộng và có thời điểm VN-Index đã thủng mốc 1.640 điểm.
Biến động mạnh của thị trường tiếp diễn trong phiên chiều, khi được kéo mạnh lên trên tham chiếu, nhưng cũng nhanh chóng bị đẩy ngược trở lại về dưới ngưỡng điểm trên và có thêm một nhịp hãm đà rơi ở những phút cuối nhờ lực cung được tiết giảm và cặp đôi VIC-VRE đứng vững.
Đóng cửa, sàn HOSE có 85 mã tăng và 229 mã giảm, VN-Index giảm 6,89 điểm (-0,42%), xuống 1.645,82 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 860,6 triệu đơn vị, giá trị 24.559,2 tỷ đồng, tăng hơn 10% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 35,1 triệu đơn vị, giá trị 1.396 tỷ đồng.
Trong tuần, chỉ số VN-Index giảm gần 15 điểm, tương đương -0,89%.
Điểm nhấn vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup, với phiên này cổ phiếu VRE biến động mạnh, có lúc mất hơn 3,5%, trước khi bật hồi và tăng hơn 3% lên 32.750 đồng. Cổ phiếu VIC ngược lại, khi thu hẹp đà tăng, đóng cửa +3,2% lên 176.500 đồng.
Phần còn lại ở nhóm bluechip phân hóa, với FPT, VHM, LPB theo sau với mức tăng trên dưới 1,5%.
Trái lại, bốn cổ phiếu HDB, VPB, GVR, STB giảm 2-3%, các mã CTG, SSB HPG, PLX, SHB, MSN đánh rơi 1,4% đến 1,8%. Trong đó, cặp đôi SHB và HPG bỏ xa phần còn lại về khối lượng giao dịch với lần lượt 64,4 triệu và 58,1 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ theo chiều tăng điểm, ngoài C47 duy trì sắc tím thì về cuối phiên hai mã nông nghiệp HSL và ANV cũng gia nhập, với ANV khớp lệnh tích cực khi có hơn 8,2 triệu đơn vị.
Trái lại, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng phần nào thu hẹp đà giảm, nhưng không nhiều, với FCN, SZC, CKG, HQC, HPX, TCH, HHS, IJC, KDH, SCR, AGG, DIG, ITC, VGC, PDR giảm từ gần 3% đến hơn 6%.
Bốn cái tên TCD, BCG, SGR, VMD đều giảm sàn khi có những câu chuyện riêng gần đây. Trong đó, BCG vẫn còn dư bán sàn hơn 33,3 triệu đơn vị, TCD dư bán sàn hơn 6,6 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index có nhịp bật lên thu hẹp đà giảm, nhưng vào cuối phiên đã bị đẩy ngược trở lại về mức thấp nhất ngày khi đóng cửa.
Chốt phiên, sàn HNX có 46 mã tăng và 107 mã giảm, HNX-Index giảm 3,8 điểm (-1,41%), xuống 265,75 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 99,6 triệu đơn vị, giá trị 2.122,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 16,5 triệu đơn vị, giá trị 375,9 tỷ đồng.
Không khác nhiều so với cuối phiên sáng khi hầu hết các mã lớn, nhỏ đi kèm thanh khoản cao đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, APS, TIG, PVC, IDJ, VFS PVS, CEO giảm 3% đến hơn 4%.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index tiếp diễn đi ngang và dần thoái lui về cuối ngày.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,77 điểm (-0,7%), xuống 109,02 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 52 triệu đơn vị, giá trị 426,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,15 triệu đơn vị, giá trị 24,2 tỷ đồng.
Các mã nhỏ DVG, MPT, LMH đồng loạt tăng trần, khớp 0,44 triệu đến 0,54 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu khác như VHG, PVX, HNG tăng hơn 3% đến hơn 5%, khớp từ gần 1,5 triệu đến hơn 2,2 triệu đơn vị.
Cổ phiếu thanh khoản vượt trội là BCR với hơn 11,1 triệu đơn vị, giá cổ phiếu giảm gần 6% xuống 1.600 đồng.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1FA000 tăng nhẹ 4,1 điểm, tương đương +0,22% lên 1.856,9 điểm, khớp lệnh hơn 264.700 đơn vị, khối lượng mở hơn 32.900 đơn vị.
Trên thị trường chứng quyền, sắc đỏ lấn át, với CHPG2520 khớp lệnh cao nhất khi có 4,77 triệu đơn vị, giá giảm 4,5% xuống 3.170 đồng/cq. Tiếp theo là CHPG2504 với 4,22 triệu đơn vị, giá giảm 7,3% xuống 2.420 đồng/cq.
- Tăng trưởng tín dụng năm 2025 khả năng đạt cao hơn kế hoạch
Nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì, tăng trưởng tín dụng của năm 2025 sẽ đạt khoảng 19-20%, cao hơn so với mục tiêu.
Thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng quý III, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm.
Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng trưởng 13,37% so với cuối năm 2024, tín dụng được triển khai tích cực nhằm hướng vào lĩnh vực sản xuất ưu tiên.
Bà Hà Thanh Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết thêm, cơ cấu tín dụng của các ngành phù hợp với cơ cấu nền kinh tế. Theo đó, tỷ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%, công nghiệp - xây dựng chiếm 23,97%, thương mại - dịch vụ chiếm 69,8%.
Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh; Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn (như lĩnh vực nông nghiệp chiếm 22,76%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,04%), hoặc có tốc độ tăng trưởng cao (như công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 23,14% và 25,02%).
Đáng chú ý, bà Giang cho biết, dư nợ bất động sản 9 tháng đạt 4 triệu tỷ đồng, tăng 25%. Kết quả này khá phù hợp với diễn biến gần đây khi Quốc hội, Chính phủ và các địa phương có nhiều giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Ngoài ra, chương trình cho vay nhà ở xã hội (NOXH) theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH cũng đạt kết quả nhất định, đã giải ngân đạt khoảng 4.700 tỷ đồng (tăng 66,2% so với cuối năm 2024).
Theo nhận định của NHNN, nếu giữ tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì tăng trưởng tín dụng năm 2025 có thể 19-20%. Tín dụng tăng cao sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế, tuy nhiên, NHNN vẫn có các cảnh báo với các TCTD tăng trưởng tín dụng cao nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả chất lượng tín dụng. NHNN sẽ rà soát, nhắc nhở các TCTD cân nhắc phân bổ tín dụng hợp lý, đặc biệt lưu ý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.