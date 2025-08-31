Điểm tin Kinh doanh 31/8: Giá vàng: Tăng sốc 1,7 triệu đồng/lượng, vàng liên tiếp lập đỉnh

- Giá vàng: Tăng sốc 1,7 triệu đồng/lượng, vàng liên tiếp lập đỉnh
Giá vàng miếng SJC ở thị trường trong nước chiều 30-8 đã có cú leo dốc bất ngờ khi tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng, lập đỉnh 130,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cụ thể, vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ đang được mua vào 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chiều hôm trước.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đang thu mua vàng miếng SJC ở mức 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chiều hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng SJC ở mức 128,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng; bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chiều hôm trước.
Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu khác. Hiện Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý đang thu mua vàng miếng SJC ở mức 128,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chiều hôm trước.
Vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng mạnh (tăng hơn 1 triệu đồng/lượng). Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu SJC đang mua vào ở mức 122,5 triệu đồng/lượng; bán ra 125 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 122,5 triệu đồng/lượng; bán ra 125,4 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI đang được niêm yết ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý đang được niêm yết ở mức 122,2 - 125,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-8 là 3.447,95 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 32,84 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.447,95 USD/ounce (tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 20,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12-2025 đã đạt mức 3.511 USD/ounce, tăng 38 USD so với phiên trước đó.
Sự bứt phá của giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật trên thị trường, khi các nhà đầu tư tận dụng xu hướng tăng để tham gia. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số Dow Jones giảm 92 điểm, S&P 500 giảm 41 điểm và Nasdaq giảm 249 điểm. Nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu và dịch chuyển vốn vào vàng để trú ẩn vốn an toàn. Do vậy, giá vàng đương nhiên tăng mạnh.
- Giá xăng dầu: Dự báo nguồn cung tăng, nhu cầu giảm
Giá xăng dầu thế giới hôm 30/8 giảm do dự kiến nhu cầu năng lượng tại Mỹ chững lại và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong tháng tới.
Trong sáng 30/8/2025, giá xăng dầu thế giới giảm do dự kiến nhu cầu năng lượng tại Mỹ chững lại và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong tháng tới.
Cụ thể, vào lúc 9h00 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đạt 68,12 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 64,01 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent giảm 0,73% và giá dầu thô WTI giảm 0,91%.
Thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của OPEC+ trong tuần tới. Nhóm này dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 9 nhằm giành lại thị phần, qua đó gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.
Số liệu tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cho thấy nhu cầu cuối mùa hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại nhu cầu sẽ giảm khi kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ diễn ra vào đầu tháng 9.
Giá dầu thô đã tăng đáng kể trong đầu tuần này do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, song thông tin về khả năng các nước châu Âu đang đàm phán cho một lệnh ngừng bắn đã khiến giá hạ nhiệt trở lại.
Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent tăng 0,8%, trong khi giá dầu thô WTI tăng 1%.
Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia dự báo giá dầu thô Brent có thể giảm xuống 63 USD/thùng trong quý IV/2025. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi phản ứng của Ấn Độ trước sức ép từ Mỹ nhằm chấm dứt nhập khẩu dầu Nga, sau khi Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ lên 50%. Tính đến nay, Ấn Độ vẫn mua dầu Nga với mức chiết khấu cao và dự kiến lượng nhập khẩu sẽ tăng trong tháng 9, khi các biện pháp trừng phạt đối với Nga chưa được áp đặt.
Ngày 28/8/2025, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh theo diễn biến của thị trường thế giới. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Như vậy, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 30/8/2025 như sau:
Giá xăng E5RON92 ở mức không cao hơn 19.771 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;
Giá xăng RON95-III ở mức không cao hơn 20.363 đồng/lít;
Giá dầu diesel 0.05S ở mức không cao hơn 18.357 đồng/lít;
Giá dầu hỏa ở mức không cao hơn 18.225 đồng/lít;
Giá dầu mazut 180CST 3.5S ở mức không cao hơn 15.260 đồng/kg.
- Diễu binh Quốc khánh: 67 điểm phát miễn phí nhu yếu phẩm phục vụ người dân
Đoàn Thanh niên TP Hà Nội phối hợp cùng các nhãn hàng, trong đó có Viettel, triển khai 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí phục vụ người dân và du khách. Tại đây, người tham dự được nhận nước, bánh sữa cùng quà lưu niệm như quạt, nón để có trải nghiệm thoải mái và ý nghĩa hơn trong ngày hội lớn.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, để phục vụ người dân và du khách theo dõi các hoạt động diễu binh, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng nhiều đơn vị đồng hành triển khai 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí trên khắp địa bàn.
Đây là những điểm hỗ trợ cộng đồng, được bố trí ở các tuyến phố trung tâm - nơi dự kiến tập trung đông đảo người dân như Kim Mã, Liễu Giai, Tràng Thi, Nguyễn Thái Học, Lê Trực, Vạn Phúc, Văn Cao, Hàng Bông, Hàng Khay, Trần Phú, Lê Duẩn… Bên cạnh đó, nhiều điểm còn được đặt tại các vị trí bắn pháo lễ cũng như điểm tập kết lực lượng sau diễu binh.
Để đảm bảo người dân dễ dàng tìm thấy, các điểm phát đều có booth nhận diện nổi bật của Đoàn Thanh niên. Bên cạnh đó, lực lượng hàng trăm tình nguyện viên trẻ mặc đồng phục sẽ túc trực, trực tiếp hướng dẫn, phân phát nhu yếu phẩm và hỗ trợ những người tham dự khi cần thiết.
Người dân và du khách khi đến các điểm cấp phát sẽ được nhận miễn phí nhiều loại nhu yếu phẩm thiết thực. Nước uống mát lạnh, sữa, bánh ngọt giúp tiếp thêm năng lượng, tránh mệt mỏi khi đứng ngoài trời trong thời gian dài. Bên cạnh đó, các món quà lưu niệm như quạt giấy và nón cũng được chuẩn bị để hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đồng thời mang ý nghĩa như những món quà tinh thần cho người dân.
- Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với sàn Bybit
Ngày 29/8/2025, UBND TP Đà Nẵng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 đối tác quốc tế, trong đó có Sàn giao dịch tài sản số Bybit, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy Trung tâm Tài chính Quốc tế và hệ sinh thái kinh tế số tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng đang khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới số với chuỗi hoạt động sôi nổi: tổ chức Tuần lễ Blockchain & AI “Super Vietnam 2025” thu hút hàng nghìn đại biểu, các phiên thảo luận về sandbox FinTech, hoàn thiện hạ tầng Công viên Phần mềm số 2 với tòa nhà công nghệ thông tin chuyên dụng, và khai trương chuỗi sự kiện Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025.
Trong khuôn khổ sự kiện, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với ba đối tác là Sàn giao dịch tài sản số Bybit, Công ty bảo mật Verichains và Trung tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC). Sự hợp tác chiến lược này hứa hẹn mang lại ba yếu tố cốt lõi cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng: thanh khoản giao dịch tài sản số, kết nối hệ sinh thái toàn cầu và an toàn hạ tầng công nghệ. Đây là “mắt xích” hiện thực hóa định hướng quốc gia thành hành động địa phương, vừa bảo đảm tính “mở” về chính sách của Trung tâm Tài chính, nhưng đồng thời kiểm soát được rủi ro và hạn chế nguy cơ thiệt hại từ các cuộc tấn công vào hệ sinh thái tài sản số.
- Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu bật tăng lên mốc 153.000 đồng/kg
Hôm 30-8, thị trường trong nước ghi nhận sự giảm mạnh của giá cà phê với mức 1.300-1.500 đồng/kg. Ngược lại, hồ tiêu lại tiếp tục bật tăng 1.000-2.000 đồng/kg, vươn lên mốc 153.000 đồng.
Cụ thể, thương lái hiện thu mua cà phê tại tỉnh Gia Lai với giá 122.000 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg). Với mức giảm tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện là 121.700 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk, cà phê giao dịch ở mức 122.300 đồng/kg, sau khi giảm 1.400 đồng/kg so với hôm qua.
Dù biến động ngắn hạn, song các yếu tố dài hạn như biến đổi khí hậu, sản lượng giảm tại Brazil và chính sách thuế quan từ Mỹ được dự báo sẽ giữ giá cà phê toàn cầu ở mức cao. Việt Nam-quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới-vẫn được đánh giá có lợi thế trong bối cảnh nguồn cung quốc tế tiếp tục thiếu hụt.
Đối với hồ tiêu, giá thu mua nội địa ngày 30-8 tiếp tục tăng mạnh, đưa mặt bằng trung bình lên 153.000 đồng/kg-mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.
Theo đó, giá tiêu tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 153.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg, hiện là 151.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 153.000 đồng/kg.
Cùng tăng 2.000 đồng/kg, hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước tiếp tục chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tuần. Xu hướng này được hỗ trợ bởi nguồn cung đang dần thu hẹp và sự sụt giảm của đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch cuối năm.