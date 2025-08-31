Điểm tin Kinh doanh 31/8: Giá vàng: Tăng sốc 1,7 triệu đồng/lượng, vàng liên tiếp lập đỉnh

- Giá vàng: Tăng sốc 1,7 triệu đồng/lượng, vàng liên tiếp lập đỉnh

Giá vàng miếng SJC ở thị trường trong nước chiều 30-8 đã có cú leo dốc bất ngờ khi tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng, lập đỉnh 130,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ đang được mua vào 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chiều hôm trước.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đang thu mua vàng miếng SJC ở mức 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chiều hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng SJC ở mức 128,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng; bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chiều hôm trước.

Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu khác. Hiện Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý đang thu mua vàng miếng SJC ở mức 128,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chiều hôm trước.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng mạnh (tăng hơn 1 triệu đồng/lượng). Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu SJC đang mua vào ở mức 122,5 triệu đồng/lượng; bán ra 125 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 122,5 triệu đồng/lượng; bán ra 125,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI đang được niêm yết ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý đang được niêm yết ở mức 122,2 - 125,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).