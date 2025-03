Điểm tin Kinh doanh 31/3: Giá vàng: Neo ở mức kỷ lục mới, chuyên gia dự báo tiếp tục tăng

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu mà Công ty TNHH Đầu tư NDH và các cá nhân liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch nói trên là hơn 197 triệu cổ phiếu, tương đương 10,03% vốn SSI.

- Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025

Nestlé MILO đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) tổ chức tại thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị từ ngày 28 tới ngày 30 tháng 3 năm 2025. Đây là giải đấu có lịch sử lâu đời nhất trong làng thể thao Việt Nam, lần đầu được tổ chức vào năm 1958 tại Hà Nội.

Đại diện công ty Nestlé Việt Nam, Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa chia sẻ: “Chạy bộ đường dài là một bộ môn thú vị, đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể lực lẫn ý chí của tất cả các vận động viên ở tất cả các cự ly. Mỗi vận động viên (VĐV) tham gia vào hành trình chạy bộ đường dài đều đại diện cho sự bền bỉ về thể lực và cả trí lực;

Thông qua Tiền Phong Marathon 2025, Nestlé MILO cũng mong muốn truyền thêm động lực đến gần 7.000 VĐV Việt Nam và quốc tế đạt được thành tích tốt nhất, từ đó truyền thêm cảm hứng về sự bền bỉ cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Sự bền bỉ không chỉ quan trọng đối với người lớn mà còn vô cùng quan trọng đối với trẻ em, bao gồm cả sức bền cho cơ thể và tâm trí. Với một ngày dài liên tục với việc học và các hoạt động ngoại khóa, trẻ em cần sức bền để duy trì hoạt động hiệu quả suốt cả ngày”.

Tính đến nay, hàng triệu trẻ em đã tiếp cận trực tiếp các hoạt động thể thao do Nestlé MILO tổ chức hoặc tài trợ như các giải Hội Khỏe Phù đổng, Bóng đá, Bóng rổ, Chạy bộ, Thể dục dụng cụ (Aerobics), Vovinam và đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại các sự kiện quan trọng trong nước, khu vực, và quốc tế như SEAGames, Olympics,…

- Thị trường nông sản: Giá xuất khẩu gạo tiếp tục tăng

Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có biến động mạnh dù đang cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng và thu hẹp dần sự chênh lệch về giá xuất khẩu với các nước khác trong khu vực.

Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm đang được chào bán ở mức 400 USD/tấn, tăng so với mức 394 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long dự báo, giá gạo có thể duy trì ở mức này trong vài phiên tới trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Còn giá gạo của Thái Lan vẫn ổn định ở mức "đáy" trong hơn hai năm.

Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện được chào bán ở mức từ 395 - 401 USD/tấn, giảm so với mức từ 403 - 410 USD/tấn của tuần trước đó. Một thương nhân tại New Delhi cho biết, người mua đang đặt hàng với tốc độ chậm hơn, thậm chí một số còn trì hoãn mua do giá vẫn trong xu hướng giảm. Từ đầu tháng Ba, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu gạo 100% tấm sau khi áp dụng lệnh cấm từ tháng 9/2022.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được bán với giá 405 USD/tấn, bằng với giá của tuần trước nữa. Các thương nhân cho rằng giá gạo tuần qua không biến động do nhu cầu yếu và ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Một thương nhân ở Bangkok chia sẻ, thị trường khá trầm lắng. Ông nhận định, sự cạnh tranh gay gắt của gạo Ấn Độ và Việt Nam có thể khiến các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan gặp khó khăn trong năm 2025.

Trong khi đó, Chính phủ Bangladesh đang có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm, nhằm thúc đẩy thương mại. Theo giới chức nước này, Bangladesh – quốc gia sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới – chủ yếu tiêu thụ nội địa, nhưng động thái mới có thể giúp nước này gia tăng kim ngạch xuất khẩu.