Điểm tin Kinh doanh 31/10: Giá vàng: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

- Giá vàng: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm
Giá vàng hôm 30-10, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng/lượng.
Các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm giá vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng Phú Quý SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng; giao dịch quanh mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào - 145,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng vàng giao dịch quanh mức 152,4 triệu đồng/lượng mua vào, 156,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Nếu so với mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC ở các tiệm vàng nhỏ giảm hơn 20 triệu đồng, nhưng vẫn đang bỏ xa giá ở các kênh chính thức.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 12 giờ trưa nay (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 3.980 USD/ounce. Nếu so với mốc đỉnh trong phiên hôm qua (trên vùng 4.000 USD/ounce), giá vàng đã hạ nhiệt.
Kim loại quý này trên sàn quốc tế biến động liên tục trong những ngày qua, trước các thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đàm phán thuế quan của Mỹ với các nước.
Trong diễn biến mới nhất, Fed vừa quyết định hạ lãi suất lần thứ hai trong năm, với mức giảm 0,25 điểm %, xuống còn 3,75% - 4%.
Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết khoảng 126,4 triệu đồng/lượng.
- TPHCM: 10 tháng thu hút 7,23 tỷ USD vốn FDI
Theo UBND TPHCM, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn TP trong 10 tháng đầu năm 2025, nếu tính cả cấp mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.498 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,4 tỷ USD. Có 384 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,49 tỷ USD. Đồng thời, TP cũng chấp thuận cho 2.098 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 3,33 tỷ USD.
Về thành lập doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới là 47.541 doanh nghiệp (giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2024) với số vốn đăng ký mới là 871.332 tỷ đồng (tăng mạnh 114,67% so với cùng kỳ); vốn đăng ký tăng thêm là 801.061 tỷ đồng (tăng 132,4% so với cùng kỳ). Tổng số vốn đăng ký bổ sung là 1.672.393 tỷ đồng, tăng 122,8% so với cùng kỳ.
Có 5.883 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 39,4% so với cùng kỳ); 34.506 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 11,2% so với cùng kỳ) và 16.277 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 6,3% so với cùng kỳ).
- FPT Retail lập kỷ lục doanh thu quý III, lợi nhuận tăng mạnh nhờ Long Châu
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Động lực chính đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu, góp phần giúp doanh nghiệp tiến gần mục tiêu lợi nhuận cả năm.
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 13.110 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất theo quý kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Lợi nhuận gộp đạt 2.539 tỷ đồng, tăng 34% và biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 19,4%, từ mức 18,2% ghi nhận trong quý III/2024.
Doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh lên 83 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và cho vay trong bối cảnh công ty gia tăng lượng tiền mặt. Tại thời điểm cuối quý, tổng giá trị tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 6.350 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Mặc dù chi phí hoạt động tăng cao, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế 266 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 219 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ.
Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 36.170 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng giai đoạn năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỷ đồng, tăng 125%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 636 tỷ đồng, tăng 131%.
Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi nhà thuốc Long Châu đóng vai trò chủ lực khi mang về 24.804 tỷ đồng, tăng 38% và chiếm 69% tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu bình quân mỗi điểm bán duy trì khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng.
Đến cuối quý III/2025, hệ thống Long Châu sở hữu 2.317 nhà thuốc và 203 trung tâm tiêm chủng, tăng lần lượt 374 và 77 đơn vị so với đầu năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.
Chuỗi FPT Shop chuyên về thiết bị công nghệ, điện máy và gia dụng ghi nhận doanh thu 11.551 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhóm hàng điện máy, dịch vụ, máy tính xách tay, cũng như nhu cầu đặt trước dòng iPhone 17 tăng mạnh.
Trong năm 2025, FPT Retail đặt mục tiêu đạt doanh thu 48.100 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu là 900 tỷ đồng, tăng 71%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Sau 9 tháng, FRT đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 19.702 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn tài sản nằm ở hàng tồn kho với giá trị hơn 10.500 tỷ đồng.
Nợ phải trả ở mức 16.059 tỷ đồng, tăng trên 2.300 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. Nợ vay ngắn hạn gần 9.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong 9 tháng, công ty thu về 176 tỷ đồng lãi từ tiền gửi và cho vay, gấp gần ba lần so với cùng kỳ, trong khi chi phí lãi vay tăng 61%, lên 282 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu đạt 3.643 tỷ đồng, bao gồm 1.703 tỷ đồng vốn cổ phần và 1.832 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FRT đang giao dịch quanh mức hơn 147.000 đồng mỗi cổ phiếu và đã có xu hướng hồi phục từ đầu tháng 10.
- EU giảm một nửa số cảnh báo đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam
Trong 9 tháng đầu năm nay, số lượng cảnh báo từ EU đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Sáng 30/10, tại Lâm Đồng, Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị “Cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định EVFTA và UKVFTA”.
Từ ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực.
Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, sau hơn 5 năm triển khai EVFTA, thương mại nông sản giữa Việt Nam - EU đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao giá trị gia tăng và củng cố vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhiều ngành hàng trọng điểm như cà phê, hạt tiêu, thủy sản và rau quả đã tận dụng hiệu quả cơ hội từ hiệp định.
Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có ít sản phẩm bị kiểm soát biên giới. Chỉ còn 4 sản phẩm nằm trong danh sách kiểm tra gồm: sầu riêng (tần suất kiểm tra 20%); đậu bắp và ớt chuông (50% kèm chứng thư); thanh long (30%). So với nhiều quốc gia khác, việc giảm số lượng sản phẩm bị kiểm soát xuống chỉ còn 4 mặt hàng là một thành quả đáng ghi nhận.
Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm nay, số lượng cảnh báo từ EU đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nỗ lực cải thiện chất lượng và tuân thủ quy định của các doanh nghiệp.
- Sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng liên tiếp
Sau hai phiên hồi phục mạnh, áp lực chốt lời gia tăng trong sáng 30/10 đã khiến thị trường chứng khoán đảo chiều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu, kéo VN-Index lùi gần 12 điểm, đánh dấu nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng ngắn hạn.
Sau khi mở cửa trong sắc xanh nhẹ, VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm khi lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ. Các mã thuộc Tập đoàn Vingroup (VIC, VHM, VRE) giảm sâu, khiến chỉ số có thời điểm lùi sát mốc 1.670 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 30/10, VN-Index giảm 11,98 điểm, còn 1.678,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 364,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 11.035 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng giá, 184 mã giảm và 49 mã đứng giá, cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế.
Rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm và chỉ 10 mã tăng, phản ánh xu hướng điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Các cổ phiếu thuộc Vingroup đồng loạt giảm mạnh, trong đó VIC mất 3,77%, VRE giảm 3,62% và VHM lùi 1,95%, tác động tiêu cực đến điểm số chung.
Ngoài ra, nhóm chứng khoán, dầu khí và ngân hàng cũng chịu áp lực bán mạnh. Trong nhóm ngân hàng, chỉ còn 7 mã tăng và 2 mã đi ngang, trong khi 18 mã còn lại giảm giá. Lực bán lan rộng khiến 4 ngành có mức giảm trên 1%, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, truyền thông - giải trí và dược phẩm.
Diễn biến tiêu cực của nhóm vốn hóa lớn cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại, khi nhiều nhà đầu tư chủ động hiện thực hóa lợi nhuận sau nhịp hồi phục hai phiên trước đó.
Tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,56 điểm, lên 268,6 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 37,6 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 826 tỷ đồng. Sàn ghi nhận 55 mã tăng, 73 mã giảm và 50 mã đi ngang.
Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,99 điểm, lên 113,63 điểm, với 19,9 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng 326,6 tỷ đồng. Dòng tiền có xu hướng tìm đến cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, đặc biệt trong các nhóm công nghiệp, bán lẻ và năng lượng tái tạo.
Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 12.200 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HOSE đạt hơn 11.000 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân của tuần trước.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 924 tỷ đồng, khi mua vào hơn 1.100 tỷ nhưng bán ra gần 2.100 tỷ đồng. Hoạt động bán ròng tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu VIC, VHM, HPG và SSI, khiến lực cầu trong nước trở nên thận trọng hơn.
Giới phân tích cho rằng việc khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng trong bối cảnh lãi suất USD quốc tế neo cao vẫn đang là yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường Việt Nam.
Dù VN-Index giảm gần 12 điểm, giới chuyên gia nhận định đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật bình thường sau chuỗi tăng điểm ngắn. Thị trường sáng 30/10 diễn ra đúng vào ngày cuối cùng công bố báo cáo tài chính quý III/2025, khiến hiện tượng “tin ra là bán” xuất hiện ở một số cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó.
Các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho rằng: “Việc VN-Index giảm điểm sau hai phiên hồi phục không phải tín hiệu tiêu cực, mà phản ánh sự tái cân bằng danh mục của nhà đầu tư. Thanh khoản vẫn duy trì ổn định, dòng tiền chưa rút khỏi thị trường”.
Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện, song đang tạm thời thận trọng hơn trước ngưỡng kháng cự kỹ thuật quanh 1.690 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục dao động trong vùng 1.670 - 1.690 điểm mà không xuất hiện áp lực bán mạnh, thị trường có thể tích lũy thêm trước khi bước vào nhịp tăng mới trong tháng 11.