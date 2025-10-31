Điểm tin Kinh doanh 31/10: Giá vàng: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

- Giá vàng: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm 30-10, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm giá vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Phú Quý SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng; giao dịch quanh mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào - 145,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng vàng giao dịch quanh mức 152,4 triệu đồng/lượng mua vào, 156,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC ở các tiệm vàng nhỏ giảm hơn 20 triệu đồng, nhưng vẫn đang bỏ xa giá ở các kênh chính thức.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 12 giờ trưa nay (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 3.980 USD/ounce. Nếu so với mốc đỉnh trong phiên hôm qua (trên vùng 4.000 USD/ounce), giá vàng đã hạ nhiệt.

Kim loại quý này trên sàn quốc tế biến động liên tục trong những ngày qua, trước các thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đàm phán thuế quan của Mỹ với các nước.

Trong diễn biến mới nhất, Fed vừa quyết định hạ lãi suất lần thứ hai trong năm, với mức giảm 0,25 điểm %, xuống còn 3,75% - 4%.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết khoảng 126,4 triệu đồng/lượng.

