Điểm tin Kinh doanh 30/8: Giá vàng: Tăng mạnh​

- Giá vàng: Tăng mạnh
Giá vàng chiều 29-8, theo ghi nhận các thương hiệu vàng đều tăng mạnh từ 400 đến 800 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng miếng được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 127,8 triệu đồng/lượng mua vào, 129,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 126,4 triệu đồng/lượng mua vào, 128,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 127,4 triệu đồng/lượng mua vào, 128,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 120,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500 nghìn đồng/lượng), 123,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng).
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,4 triệu đồng/lượng mua vào, 128,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Tính đến 5 giờ sáng 29-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.418 USD/ounce, tăng 35 USD từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.383 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 12,6USD, đạt 3.461 USD/ounce.
Giới phân tích cho rằng lực mua kỹ thuật cùng với sự suy yếu của chỉ số đồng USD (giảm 0,32% xuống 97,81 điểm) đã thúc đẩy giá vàng hôm nay đi lên.
Các chuyên gia tại Bank of America duy trì dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này nhấn mạnh rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng.
"Việc cắt giảm lãi suất tiềm năng kết hợp với đồng USD mất giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao hơn... Trong môi trường lạm phát tiếp tục tăng, vàng sẽ càng trở nên hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn" - các nhà phân tích tại Bank of America nhận định.
Thị trường hiện đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9-2025. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, với khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào các tháng 10 và 12.
- VCBS dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng 2025 tăng mạnh
Trong báo cáo chiến lược công bố mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự phóng lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng năm 2025 tăng mạnh nhờ động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng.
Tại báo cáo Triển vọng các tháng cuối năm năm 2025 mới công bố, CTCP Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng năm 2025 đạt khoảng 18%. Trong đó, lợi nhuận nhóm ngân hàng quy mô nhỏ được kỳ vọng tăng 35% nhờ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và mạnh tay xử lý nợ xấu.
Nhóm các ngân hàng tư nhân năng động tăng trưởng khoảng 20% khi hưởng lợi từ chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân và cải thiện chất lượng tài sản. Nhóm này cũng chứng kiến nhiều câu chuyện nổi bật như IPO, tái cơ cấu, thu hồi nợ. Nhóm ngân hàng quốc doanh dù tăng trưởng tín dụng chậm song lại bứt phá khi đã hoàn thành xử lý nợ xấu, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 12%.
Theo giới chuyên gia, khối ngân hàng tư nhân sẽ tiếp tục dẫn đầu, với tăng trưởng lợi nhuận ròng 27,1% so với cùng kỳ, vượt xa khối ngân hàng quốc doanh chỉ đạt 10,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng được thúc đẩy nhanh hơn trong bối cảnh NIM phục hồi sẽ giúp lợi nhuận của các NHTMCP tăng tốc tốt hơn so với nhóm ngân hàng quốc doanh.
Các chuyên gia phân tích của VCBS đã dự phóng kết quả kinh doanh của một số ngân hàng trong năm 2025 với mức tăng trưởng lợi nhuận được dự báo từ 8% đến 23% so với năm trước.
Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG), VCBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tương đương trung bình ngành (16,9%) trong năm 2025 và NIM cải thiện từ nửa sau 2025 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay. Đồng thời, chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, một số khách hàng tái cơ cấu hết thời gian thử thách được chuyển về nợ nhóm thấp hơn và sẽ được hoàn nhập trích lập trong quý II.
Với những nhận định trên, VCBS dự phóng lãi trước thuế VietinBank năm 2025 đạt 36.966 tỷ đồng, tăng trưởng 26%.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BIDV), nhóm phân tích dự phóng nhà băng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng 16% và NIM giảm nhẹ xuống 2,3%. Chất lượng tài sản trong nhóm tốt nhất ngành với áp lực dự phòng thấp. Dự báo tổng thu nhập hoạt động năm 2025 tăng 17% (đạt 94.453 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế tăng 14% (đạt 35.698 tỷ đồng) so với năm 2024.
Theo VCBS, BIDV dự tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 7,1%, trả cổ tức tỷ lệ 19,9% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 3,84%.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) được VCBS dự báo là ngân hàng có tín dụng tăng trưởng trong top cao nhất ngành, ước đạt 28% trong năm 2025 nhờ lực đẩy từ cả tín dụng bán buôn và bán lẻ.
Đồng thời, NIM kỳ vọng phục hồi trong nửa sau 2025 nhờ gia tăng tỷ lệ CASA (hiện ở mức 35% cao nhất ngành) và đẩy mạnh tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ.
Tương tự, chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện, thu nhập từ phí dịch khả quan. VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) ước đạt 70.448 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 35.496 tỷ đồng; tăng lần lượt 27% và 23%.
Đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB), VCBS đánh giá đây là ngân hàng có tín dụng tăng trưởng tốt đến từ sự phục hồi thị trường bất động sản và xây dựng.
Tương tự MB, tỷ lệ CASA của Techcombank được đánh giá tiếp tục duy trì ở mức cao tạo ra lợi thế về chi phí vốn cho ngân hàng, giảm bớt áp lực thu hẹp NIM - Đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi giúp gia tăng đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận.
Trong năm 2025, tổng thu nhập hoạt động Techcombank ước đạt 55.251 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lãi trước thuế ở mức 33.123 tỷ, tăng 20%.
Theo VCBS, kế hoạch IPO công ty con TCBS được kỳ vọng giúp Techcombank gia tăng nguồn vốn, định giá lại khoản đầu tư và củng cố vị thế trên thị trường tài chính.
Với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB, mã: MSB), báo cáo của CVBS cho biết dư nợ tín dụng của MSB tính đến nay đã tăng 14,1%, trong đó hai mảng trọng tâm là bán lẻ và doanh nghiệp SME ghi nhận kết quả khởi sắc từ quý II/2025. Trên cơ sở đó, VCBS dự báo MSB có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng 21,2% trong năm 2025.
Lợi nhuận trước thuế của MSB năm 2025 có thể đạt 8.198 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm trước, theo nhận định của VCBS. Động lực tăng trưởng được đánh giá đến từ nhiều yếu tố: biên lãi thuần (NIM) dự kiến cải thiện lên khoảng 3,4% nhờ chi phí vốn duy trì thấp và tỷ lệ CASA cao, thu nhập phí và hoạt động dịch vụ hồi phục tích cực, trong đó mảng thanh toán và bán chéo sản phẩm được kỳ vọng bứt phá với mục tiêu thêm 3 triệu khách hàng mới.
VCBS cũng kỳ vọng tỷ giá hạ nhiệt từ quý IV/2025 sẽ kéo giảm lãi suất liên ngân hàng, từ đó tác động tích cực lên chi phí vốn của MSB khi nguồn huy động từ thị trường 2 chiếm tới 40% tổng huy động của ngân hàng.
Ở mảng bảo hiểm (bancassurance), MSB đang tái đàm phán với Prudential và kỳ vọng thị trường khởi sắc trở lại khi sản phẩm mới được Bộ Tài chính phê duyệt.
Về chất lượng tài sản, VCBS đánh giá, trong năm 2025 tỷ lệ nợ xấu tại MSB tiếp tục giảm nhờ tăng tín dụng và tăng thu hồi nợ đã xóa.
Bên cạnh đó, VCBS cũng dự báo MSB sẽ ghi nhận khoản thu nhập bất thường đáng kể từ hoạt động xử lý nợ xấu. Yếu tố hỗ trợ đến từ việc Nghị quyết 42 đã được luật hóa, cùng với bối cảnh kinh tế và thị trường bất động sản khởi sắc, giúp việc thu hồi và xử lý tài sản đảm bảo diễn ra thuận lợi hơn.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB), tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục rõ nét của nhóm khách hàng cá nhân trong khi nhu cầu tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng khả quan nhờ nền kinh tế kỳ vọng có những diễn biến thuận lợi hơn.
Hiệu quả sinh lời ở mức cao nhờ kiểm soát tốt chi phí và chất lượng tài sản. Trong khi đó, NIM kỳ vọng có sự hồi phục nhẹ kể từ nửa sau 2025 nhờ chi phí vốn cải thiện và đà giảm lãi suất cho vay chậm lại.
VCBS dự phóng ACB tổng thu nhập hoạt động ước đạt 35.805 tỷ đồng trong năm 2025 (tăng 7%) và lợi nhuận ước đạt 22.940 tỷ đồng (tăng 9%) cho cả năm 2025.
Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), VCBS kỳ vọng tín dụng nhà băng này tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục của hầu hết các mảng kinh doanh, trong đó mảng cho vay mua nhà ở sẽ là động lực dẫn dắt tăng trưởng chính. NIM kỳ vọng có sự cải thiện nhẹ kể từ nửa cối năm 2025. Đồng thời, thu từ các khoản xử lý nợ xấu hỗ trợ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi.
Với những cơ sở trên, VCBS dự báo tổng thu nhập hoạt động của VIB năm 2025 đạt 16.361 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận trước thuế 10.726 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024.
- Giá bạc: Đảo chiều tăng mạnh mẽ
Giá bạc hôm 29/8 trong nước và thế giới đồng loạt tăng cao.
Bạc đã tăng lên trên 38,6 USD/ounce vào phiên 29/8, giao dịch gần mức cao nhất trong một tháng khi đồng đô la giảm do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Thị trường hiện chỉ định xác suất 89% về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng từ 82% của một tuần trước đó. Sự thay đổi diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách gây ảnh hưởng lớn hơn đối với ngân hàng trung ương sau khi cố gắng loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook và thay thế bà bằng một ứng cử viên ôn hòa hơn.
Về phía công nghiệp, nhu cầu bạc đã nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu mạnh mẽ của ngành quang điện ở Trung Quốc. Các số liệu gần đây cho thấy xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc đã tăng hơn 70% trong nửa đầu năm, dẫn đầu là nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ. Điều này diễn ra sau khi Trung Quốc lắp đặt hơn 93 gigawatt công suất năng lượng mặt trời vào tháng 5 - mức cao kỷ lục và tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái - trước những thay đổi chính sách sẽ khiến việc kết nối các tấm pin mới vào lưới điện trở nên khó khăn hơn.
Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức:
Mua vào: 1.491.000 đồng/lượng
Bán ra: 1.537.000 đồng/lượng
So với phiên trước, mức giá này đã đảo chiều đi lên.
Khảo sát tại các địa điểm khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc cũng tăng, phổ biến:
1.239.000 đồng/lượng (mua vào) – 1.273.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP.HCM, giá bạc đồng loạt tăng:
1.241.000 đồng/lượng (mua vào) – 1.278.000 đồng/lượng (bán ra).
- Giá vàng miếng SJC chợ đen vượt 131 triệu đồng/lượng
Thị trường vàng trong nước tiếp tục bùng nổ với những kỷ lục mới, chiều 29-8, giá vàng miếng SJC trên chợ đen đã vượt mốc 131 triệu đồng/lượng.
Với mức giá này, vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang cao hơn khoảng 2 – 2,5 triệu đồng so với mức giá giao dịch trên thị trường chính thức. Đây được xem là “đỉnh của đỉnh”, chưa từng xuất hiện trong lịch sử giao dịch vàng tự do tại Việt Nam.
Theo bảng giá từ Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng hiện được chào mua ở mức 127,8 triệu đồng/lượng và bán ra 129,3 triệu đồng/lượng, tăng thêm tới 800.000 đồng chỉ trong một phiên.
Vàng nhẫn 9999 cũng tăng cao khi cùng lúc cộng thêm 900.000 đồng, hiện giao dịch quanh mức 121 – 123,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều đồng loạt thiết lập đỉnh mới, đưa thị trường tiến vào vùng giá chưa từng có.
Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, mức giá giao dịch còn cao ngất ngưởng hơn. Vàng miếng SJC được mua vào – bán ra ở 130,3 – 131,3 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 2 triệu đồng ở chiều bán và tới 2,5 triệu đồng ở chiều mua so với thị trường chính thức. Khoảng chênh lệch này đang được đánh giá là bất thường và phản ánh rõ nét tình trạng khan hiếm nguồn cung.
Cơn sốt vàng không chỉ hiển hiện trên bảng giá, mà còn thể hiện ngay tại các cửa hàng. Nhân viên SJC cho biết, lượng khách xếp hàng mua vàng nhẫn 9999 kéo dài ra tận ngoài cổng, cao hơn nhiều so với những ngày qua chỉ chật kín trong khu vực quầy bán hàng.
Đáng chú ý, khi nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng, trên thị trường đã xuất hiện tình trạng thuê “cò” đứng chờ mua hộ, một hiện tượng chỉ xuất hiện khi cung cầu bị đẩy tới điểm nghẽn.
- Chứng khoán giữ sắc xanh phiên cuối tháng, cổ phiếu ngành chứng khoán bứt phá mạnh
Dù chỉ tăng nhẹ hơn 1 điểm, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, nhờ lực đỡ mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. Các mã như VND, ORS, PSI, TVB đồng loạt tăng trần, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên toàn thị trường.
Ngay từ phiên ATO, VN-Index đã thử thách mốc 1.690 điểm nhưng chưa thành công do áp lực bán dâng cao. Trong phiên chiều, chỉ số chung có lúc tăng hơn 14 điểm nhưng không giữ được lâu, giảm nhẹ về dưới tham chiếu trong phiên ATC trước khi hồi phục, chốt phiên tại 1.682,21 điểm, tăng 1,35 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 44.970 tỷ đồng, tăng gần 10.500 tỷ so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền đã trở lại mạnh mẽ.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán bùng nổ với hàng loạt mã tăng hết biên độ: VND, ORS, PSI, TCI, TVB, WSS, AGR, DSE... Trong đó, cổ phiếu VNDirect ghi nhận thanh khoản vượt 1.990 tỷ đồng - đứng thứ 6 toàn sàn. Cùng với đó, các mã SHS, VCI, HCM, CTS, VDS… cũng tăng mạnh, giúp ngành chứng khoán trở thành tâm điểm hút dòng tiền.
Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận khi số lượng mã tăng (172) không quá chênh lệch so với số mã giảm (149). Rổ VN30 ghi nhận 15 mã giảm, 13 mã tăng và 2 mã đi ngang. Một số trụ lớn như VIC, FPT, VCB, GAS bị bán mạnh, gây sức ép lên chỉ số chung, trong khi VPB, HDB, MBB, HPG góp phần giữ thị trường ổn định.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 3.623 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ ba liên tiếp. Các mã bị xả nhiều nhất gồm MBB (434 tỷ đồng), HPG (373 tỷ), FPT (355 tỷ), SSI (338 tỷ), VIX và VPB đều vượt 300 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 61 tỷ đồng, tập trung vào SHS, IDC, VFS và EVS.
Chốt phiên 29/8, ngoài VN-Index giữ sắc xanh nhẹ, HNX-Index tăng 3,35 điểm lên 279,98 điểm; UPCOM-Index tăng 0,38 điểm lên 111 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt hơn 49.300 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE chiếm hơn 91%.
Tính chung cả tháng 8, VN-Index đã tăng gần 180 điểm, tương đương mức tăng khoảng 12%, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp tăng điểm. Động lực tăng chủ yếu đến từ sự luân phiên dẫn dắt giữa các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.
Phiên cuối tháng dù diễn ra trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, nhưng không khí giao dịch vẫn sôi động, phản ánh niềm tin thị trường còn khá tích cực. Tuy vậy, áp lực từ các trụ lớn và lực bán của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố đáng lưu ý khi thị trường bước sang tháng 9.
Thị trường sẽ nghỉ lễ 30/8-2/9 và giao dịch trở lại vào ngày 3/9. Đây sẽ là thời điểm nhà đầu tư quan sát thêm thông tin vĩ mô, động thái của khối ngoại và diễn biến chính sách để xác định hướng đi tiếp theo.