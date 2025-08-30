Điểm tin Kinh doanh 30/8: Giá vàng: Tăng mạnh​

- Giá vàng: Tăng mạnh​

Giá vàng chiều 29-8, theo ghi nhận các thương hiệu vàng đều tăng mạnh từ 400 đến 800 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 127,8 triệu đồng/lượng mua vào, 129,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 126,4 triệu đồng/lượng mua vào, 128,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 127,4 triệu đồng/lượng mua vào, 128,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 120,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500 nghìn đồng/lượng), 123,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng).

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,4 triệu đồng/lượng mua vào, 128,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).

Tính đến 5 giờ sáng 29-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.418 USD/ounce, tăng 35 USD từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.383 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 12,6USD, đạt 3.461 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng lực mua kỹ thuật cùng với sự suy yếu của chỉ số đồng USD (giảm 0,32% xuống 97,81 điểm) đã thúc đẩy giá vàng hôm nay đi lên.

Các chuyên gia tại Bank of America duy trì dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này nhấn mạnh rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng.

"Việc cắt giảm lãi suất tiềm năng kết hợp với đồng USD mất giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao hơn... Trong môi trường lạm phát tiếp tục tăng, vàng sẽ càng trở nên hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn" - các nhà phân tích tại Bank of America nhận định.

Thị trường hiện đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9-2025. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, với khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào các tháng 10 và 12.

- VCBS dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng 2025 tăng mạnh

Trong báo cáo chiến lược công bố mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự phóng lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng năm 2025 tăng mạnh nhờ động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng.

Tại báo cáo Triển vọng các tháng cuối năm năm 2025 mới công bố, CTCP Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng năm 2025 đạt khoảng 18%. Trong đó, lợi nhuận nhóm ngân hàng quy mô nhỏ được kỳ vọng tăng 35% nhờ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và mạnh tay xử lý nợ xấu.

Nhóm các ngân hàng tư nhân năng động tăng trưởng khoảng 20% khi hưởng lợi từ chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân và cải thiện chất lượng tài sản. Nhóm này cũng chứng kiến nhiều câu chuyện nổi bật như IPO, tái cơ cấu, thu hồi nợ. Nhóm ngân hàng quốc doanh dù tăng trưởng tín dụng chậm song lại bứt phá khi đã hoàn thành xử lý nợ xấu, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 12%.

Theo giới chuyên gia, khối ngân hàng tư nhân sẽ tiếp tục dẫn đầu, với tăng trưởng lợi nhuận ròng 27,1% so với cùng kỳ, vượt xa khối ngân hàng quốc doanh chỉ đạt 10,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng được thúc đẩy nhanh hơn trong bối cảnh NIM phục hồi sẽ giúp lợi nhuận của các NHTMCP tăng tốc tốt hơn so với nhóm ngân hàng quốc doanh.