Điểm tin Kinh doanh 30/3: Giá vàng: Thế giới, trong nước liên tiếp lập đỉnh mới

- Giá vàng: Thế giới, trong nước liên tiếp lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm 29/3 xô đổ mọi kỷ lục đã lập trước đó, giao dịch ở mức 3.084,7 USD/ounce khi các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này để phòng ngừa rủi ro từ lạm phát. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tiếp tục tăng, giao dịch lần lượt ở mức 100,7 triệu đồng/lượng và 100,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI neo ở mức 100,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm 29/3, cả vàng nhẫn và vàng miếng các thương hiệu trong nước tiếp đà tăng theo đà đi lên của thế giới, đồng loạt neo cao ở mức trên 100 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 29/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 98,4-100,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 98,2 triệu đồng/lượng, bán ra 100,4 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 98,4 triệu đồng/lượng và bán ra 100,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng im ở chiều mua vào và đắt thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm qua, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 98,4-100,7 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 98,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 100,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước.

Tính đến 10 giờ ngày 29/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 28,1 USD so kết phiên hôm trước lên mức 3.084,7 USD/ounce.

Dù giá vàng đang tăng nóng nhưng kim loại quý vẫn liên tục xô đổ các kỷ lục trước đó khi các nhà đầu tư vẫn chọn kim loại quý này làm kênh trú ẩn an toàn.

Chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), loại trừ giá hàng hóa và năng lượng, do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố tăng 0,4% vào tháng trước, so với mức tăng 0,3% của tháng 1. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Dữ liệu này khó có thể làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vì chỉ cao hơn một chút so với dự báo.

Trong 12 tháng qua, lạm phát cơ bản tại Mỹ đã tăng 2,8%, cao hơn 0,1 điểm % so dự báo mức tăng hằng năm là 2,7%.

FED đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay sau 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Hiện tại, thị trường đang dự báo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiến hành lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm vào tháng 7.