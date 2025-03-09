Điểm tin Kinh doanh 3/9: Giá vàng: Giá vàng nhẫn tăng chóng mặt

- Giá vàng: Giá vàng nhẫn tăng chóng mặt
Giá vàng hôm 2-9, cùng với giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cũng có mức tăng kỷ lục và giao dịch ở mức rất cao. Trong khi đó, các thương hiệu vàng miếng duy trì sự ổn định so với hôm trước đó.
Theo ghi nhận vào hôm 2-9, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,7 triệu đồng/lượng mua vào, 127,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 129,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 128,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 129,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 122,5 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều 2-9, giá vàng miếng đồng loạt đứng yên nhưng giao dịch ở mức rất cao, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng phi mã tới 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 127,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm nay (2-9) đứng ở mức 3.496,1 USD/ounce.
Giá vàng thế giới chốt phiên ngày 1-9 đã tăng mạnh lên 3.477 USD/ounce, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Sự đi lên của vàng diễn ra trong bối cảnh Dollar Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh giảm còn 97,7 điểm, thấp nhất trong hơn một tháng. Đồng USD yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.
Theo các chuyên gia, thị trường đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này, bao gồm báo cáo quan trọng về lao động của Mỹ. Nếu dữ liệu này suy yếu, Fed có khả năng sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng.
Như vậy, cả giá vàng trong nước lẫn giá vàng thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử - vượt các dự báo và gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.
- Thu thuế từ thương mại điện tử, kinh tế số tăng vọt 63%, đạt gần 135 nghìn tỷ đồng
Tính đến ngày 20/8/2025 thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số (bao gồm cả kinh doanh truyền thống; kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác) đạt 134.900 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của Cục Thuế.
Trong đó, 93 nghìn tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nộp hơn 121.600 tỷ đồng; 170 nhà cung cấp nước ngoài nộp 8,710 tỷ đồng; gần 918 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử nộp gần 1.780 tỷ đồng; 1.560 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử 2.040 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã truy thu đối với 2.734 doanh nghiệp, số tiền hơn 703 tỷ đồng trong đó thuế VAT là 165 tỷ đồng, thuế TNDN là 537 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 1,4 tỷ đồng; truy thu 872 trường hợp là hộ, cá nhân kinh doanh với số tiền 56 tỷ đồng.
Riêng đối với các nhà cung cấp nước ngoài, tính đến 20/8/2025 đã có 170 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử với số tiền nộp ngân sách đạt 26.149 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 là 1.850 tỷ đồng, năm 2023 là 6.896 tỷ đồng tăng gần 3 lần so với năm 2022, năm 2024 là 8.693 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2024, 8 tháng năm 2025 là 8.710 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ.
Việt Nam là một trong các quốc gia đi đầu ASEAN về triển khai thu thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài. Nhà cung cấp nước ngoài nộp 2 khoản thuế gồm thuế VAT và thuế TNDN. Từ ngày 1/7/2025 mức thuế VAT tăng lên 10% thay vì 5% như trước đây trong khi mức thuế TNDN vẫn giữ nguyên là 5%.
- Dầu lên giá khi lo ngại về xung đột địa chính trị bùng phát trở lại
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 2/9 do lo ngại gián đoạn nguồn cung khi xung đột Nga - Ukraine leo thang. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng bị chi phối khi giới đầu tư chờ đợi số liệu việc làm Mỹ, nhằm dự báo chính xác hơn về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Mở đầu phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 37 xu Mỹ, tương đương 0,54%, lên 68,52 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,01 USD, tương đương 1,58%, lên 65,02 USD/thùng.
Theo chuyên gia phân tích Priyanka Sachdeva của tổ chức tài chính Phillip Nova, giá dầu đang được hỗ trợ ngắn hạn bởi kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, từ đó cải thiện triển vọng nhu cầu.
Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố loạt số liệu lao động trước thềm cuộc họp chính sách ngày 16-17/9 của Fed. Những dữ liệu này được coi là cơ sở để ngân hàng trung ương quyết định hướng đi của lãi suất, trong bối cảnh phần lớn dự báo hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng 9/2025.
Về phía nguồn cung, các hoạt động quân sự gần đây của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga phải ngừng hoạt động, chiếm ít nhất 17% công suất lọc dầu của nước này, tương đương khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, theo tính toán của Reuters.
Giới đầu tư hiện theo dõi sát cuộc họp ngày 7/9 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia liên minh, còn gọi là OPEC+, với kỳ vọng có thêm manh mối về kế hoạch sản xuất của nhóm này. Dự báo thị trường cho rằng OPEC+ sẽ giữ nguyên sản lượng dầu, sau khi đã dỡ bỏ dần các biện pháp cắt giảm trong nửa năm qua.
- Việt Nam xuất khẩu gần 5,9 triệu tấn gạo
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam đến ngày 15/8 đạt 5,875 triệu tấn với giá trị 3,007 tỷ USD, so với cùng kỳ 2024 tăng 2,88% về số lượng và giảm 16% về giá trị.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua đã chạm mức cao nhất trong tám tháng do nguồn cung thu hẹp. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 USD/tấn vào ngày 28/8, mức cao nhất kể từ đầu tháng 1.
Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung đang thu hẹp trong khi nhu cầu vẫn ổn định, trước khi lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày của Philippines có hiệu lực từ ngày 1/9.
Về thị trường trong nước, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tuần qua, tại Cần Thơ, lúa Jasmine có giá là 8.400 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; OM 18 là 6.700 đồng/kg; ST25 là 9.500 đồng/kg
Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như: lúa IR 50404 ở mức từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; OM 18 và Nàng hoa từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.100 - 6.200 đồng/kg…
Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…
Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.500 – 8.600 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500 – 9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 8.200 – 8.300 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg.
Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.200 – 9.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 8.000 –9.000 đồng/kg.
- VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn
Giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2025
YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, lực bán vẫn có dấu hiệu chiếm ưu thế và khối lượng giao dịch vẫn dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang suy yếu.
Trong tuần qua, VN-Index tăng 36,74 điểm, tương đương 2,23% lên 1.682,21 điểm. Hnx-Index tăng 7,50 điểm, tương đương 2,75% lên 279,98 điểm,
VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
“Thị trường tiếp tục được neo giữ điểm số ở quanh vùng cản tâm lý quanh 1.700 điểm nhờ sự diễn biến tăng điểm luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1735-1745 điểm sau kỳ nghỉ lễ 2/9.
Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục”.
Thị trường đang giằng co trước vùng đỉnh cũ 1.700 và chưa có dấu hiệu kết thúc
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"VN-Index tiếp tục giằng co tại vùng đỉnh trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,682.21 điểm, tăng nhẹ hơn 1 điểm so với hôm qua. 12/18 ngành giảm điểm, nhưng số mã tăng lại nhiều hơn số mã giảm, cho thấy dòng tiền có xu hướng phân hóa. Ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản.
Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.5 nghìn tỷ trên sàn HSX. Thị trường đang giằng co trước vùng đỉnh cũ 1.700 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Xu hướng này có thể tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn trước khi có cây nến chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ xuất hiện”.
VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.
Thị trường kết thúc tháng 8/2025 với diễn biến rất tích cực. Trong tháng 8, tiếp nối VN30, VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022 với thanh khoản đột biến với hơn 35 tỉ cổ phiếu được giao dịch. Mức tăng giá vượt kỳ vọng dựa trên những yếu tố tích cực: (1) Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức cao. (2) Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng mạnh trong quí II/2025. (3) Kỳ vọng động lực tăng trưởng mới đến từ các Nghị quyết 57-59-66-68-NQ/TW 2025. (4) Mức định giá của thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với các mức trung bình trong quá khứ và triển vọng tăng trưởng tương lai. (5) Lạc quan nâng hạng. Tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 368 tỷ USD, tương đương với 77%/GDP năm 2024. Định giá P/E toàn thị trường ở mức 15,2, Mức P/B tương ứng 2,1 thấp hơn so với đỉnh năm 2022, tương ứng P/B 2,8. Chúng tôi sẽ đánh giá thị trường, kinh tế vĩ mô, nhóm ngành... trong báo cáo chiến lược tháng 9.
Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".
Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời quanh mức 1.700
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)
“VN-Index kết tuần ở mức 1,682.2 điểm (+0.1%). Thị trường tăng điểm trong gần như cả phiên, dẫn dắt bởi các cổ phiếu nhóm Chứng khoán (như VND và VCI) và Ngân hàng (như VPB, HDB và SHB). Tuy nhiên, lực bán gia tăng vào cuối phiên chiều đã kéo VN-Index về quanh tham chiếu.
VN-Index đi ngang trong phiên do thị trường tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời quanh mức 1.700. Mặc dù vậy, các cổ phiếu nhóm Tài chính tiếp tục thu hút dòng tiền và dẵn dắt đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường được cải thiện lên mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền vào thị trường vẫn được duy trì. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1,670 - 1,700 trong ngắn hạn. Trong trường hợp có thông tin tích cực liên quan đến nâng hạng thị trường, VN-Index có thể tăng và hướng tới mục tiêu 1,725 (tương đương mức 1.272 theo công cụ Fibonacci Extension). Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng và tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường”.
Thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp
(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)
“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, lực bán vẫn có dấu hiệu chiếm ưu thế và khối lượng giao dịch vẫn dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang suy yếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý đã tăng trở lại vùng lạc quan, nhưng xu hướng lạc quan chưa rõ ràng.
Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế mua mới trong giai đoạn này.
Chiến lược trung hạn (từ 1 – 5 tháng): VN-Index đóng cửa tuần tại 1,682 điểm (+2.2%) với thanh khoản hơn 6.7 tỷ đơn vị, vượt mức trung bình 20 tuần (5.5 tỷ). Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp, chỉ số lập đỉnh cao nhất trong hơn 3 năm qua. VN-Index duy trì trên các hỗ trợ quan trọng: MA20 ở 1,408 điểm, MA50 ở 1,325 điểm và MA200 ở 1,244 điểm. Các đường MA đồng loạt hướng lên, củng cố xu hướng tăng trung – dài hạn. Đà tăng đang có dấu hiệu mở rộng quá nhanh với khoảng cách lớn so với MA20, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh kỹ thuật. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và hạn chế mua vào trong giai đoạn này”.
VCSC lên 3 kịch bản cho chủ số với kịch bản tích cực nhất là khả năng VN-Index vượt vùng đỉnh 1.695
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)
“Trong phiên tiếp theo, chúng tôi duy trì ba kịch bản ở chỉ số VN-Index. Kịch bản Tích cực (xác suất 35%) với khả năng vượt vùng đỉnh 1.695 điểm, tiếp cận 1.720 (+/-5) điểm dưới sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. Kịch bản Trung tính với xác suất 55%, VN-Index dao động trong biên độ 1.660-1.690 (+/- 5) điểm với sự điều tiết của nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ giúp đối trọng hoạt động giảm điểm ở các ngành khác. Kịch bản Tiêu cực với khả năng điều chỉnh giảm trên hoạt động bán cao, vi phạm vùng 1.625 điểm (MA20) có xác suất 10%”.