Điểm tin Kinh doanh 3/9: Giá vàng: Giá vàng nhẫn tăng chóng mặt

- Giá vàng: Giá vàng nhẫn tăng chóng mặt

Giá vàng hôm 2-9, cùng với giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cũng có mức tăng kỷ lục và giao dịch ở mức rất cao. Trong khi đó, các thương hiệu vàng miếng duy trì sự ổn định so với hôm trước đó.

Theo ghi nhận vào hôm 2-9, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,7 triệu đồng/lượng mua vào, 127,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 129,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 128,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 129,1 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 122,5 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước đó ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều 2-9, giá vàng miếng đồng loạt đứng yên nhưng giao dịch ở mức rất cao, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng phi mã tới 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 127,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm nay (2-9) đứng ở mức 3.496,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chốt phiên ngày 1-9 đã tăng mạnh lên 3.477 USD/ounce, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Sự đi lên của vàng diễn ra trong bối cảnh Dollar Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh giảm còn 97,7 điểm, thấp nhất trong hơn một tháng. Đồng USD yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Theo các chuyên gia, thị trường đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này, bao gồm báo cáo quan trọng về lao động của Mỹ. Nếu dữ liệu này suy yếu, Fed có khả năng sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng.

Như vậy, cả giá vàng trong nước lẫn giá vàng thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử - vượt các dự báo và gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.

- Thu thuế từ thương mại điện tử, kinh tế số tăng vọt 63%, đạt gần 135 nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 20/8/2025 thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số (bao gồm cả kinh doanh truyền thống; kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác) đạt 134.900 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của Cục Thuế.

Trong đó, 93 nghìn tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nộp hơn 121.600 tỷ đồng; 170 nhà cung cấp nước ngoài nộp 8,710 tỷ đồng; gần 918 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử nộp gần 1.780 tỷ đồng; 1.560 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử 2.040 tỷ đồng.