Điểm tin Kinh doanh 3/10: Giá vàng: Quay đầu giảm

- Giá vàng: Quay đầu giảm
Giá vàng hôm 2-10: giá vàng miếng các thương hiệu quay đầu giảm 300.000 - 400.000 đồng/lượng.
Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu chiều nay đồng loạt giảm giá vàng miếng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Phú Quý SJC giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào, 138 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại tăng lên mốc cao mới, quanh mức 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. 13 giờ 30 phút chiều nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.870 USD/ounce, tăng nhẹ so với đầu phiên. Tuy nhiên, so với mức đỉnh đêm qua (gần 3.900 USD), giá kim loại quý đang thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng lập kỷ lục mới là do Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội Mỹ không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1-10. Các nhà đầu tư lo ngại bất ổn gia tăng và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Vì vậy, giá vàng liên tục tăng nhanh, bất chấp các cảnh báo tăng rất nóng.
Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 123,1 triệu đồng/lượng.
- 'Mưa' cổ tức trở lại với cổ đông 3 ngân hàng quốc doanh
Sau nhiều năm ngừng trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 “ông lớn” gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với cùng tỷ lệ 4,5%.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phê duyệt triển khai chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu.
Theo đó, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11/2025.
Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2024 gần 3.160 tỷ đồng.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm BIDV trở lại trả cổ tức bằng tiền mặt, lần gần nhất là năm 2020 với tỷ lệ 2%. Trước đó, ngân hàng từng duy trì tỷ lệ từ 7 - 10,2% trong giai đoạn 2013 - 2019.
Bên cạnh cổ tức bằng tiền mặt, BIDV còn kế hoạch trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, BIDV đã thông qua phương án phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).
Trước BIDV, 2 “ông lớn” VietinBank và Vietcombank cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với cùng tỷ lệ 4,5%. VietinBank chốt quyền vào ngày 15/10, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng; trong khi Vietcombank chốt quyền vào 6/10, với số tiền thanh toán khoảng 3.760 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 3 năm, cả hai ngân hàng trở lại với hình thức chia cổ tức tiền mặt. Lần gần nhất, VietinBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt vào năm 2020 với tỷ lệ 8%, còn Vietcombank cùng năm đó chốt quyền trả cổ tức tiền mặt ở mức 12% (giai đoạn 2016 - 2020 duy trì ổn định 8%).
Hiện có 4 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. Trong đó, Agribank là ngân hàng duy nhất do Nhà nước sở hữu 100%, tăng vốn qua nguồn lợi nhuận được giữ lại.
Ba ngân hàng còn lại gồm Vietcombank, BIDV và Vietinbank đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức gần như là phương án tăng vốn duy nhất của các ngân hàng này, do phải duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở mức tối thiểu.
- Hàng nhãn riêng đang định hình lối mua sắm mới
Nếu như trước đây, mức giá thấp từng khiến nhiều người dè dặt khi lựa chọn, thì nay, bằng chiến lược phát triển bền bỉ và cam kết minh bạch, hàng nhãn riêng Saigon Co.op đã dần chiếm trọn niềm tin, mở ra một lối tiêu dùng mới: thông minh, tiết kiệm và có trách nhiệm.
Saigon Co.op đã kiên trì đầu tư đa dạng các dòng sản phẩm nhãn riêng phù hợp túi tiền và nhu cầu của người tiêu dùng, từ bình dân đến cao cấp như Co.op Happy, Co.op Select, Co.op Finest. Khi mới ra mắt, dù giá cạnh tranh hơn 5–20% so với thương hiệu lớn, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn khi cho vào giỏ hàng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế với sản phẩm ổn định, bao bì ngày càng chuyên nghiệp và nguồn gốc minh bạch đã từng bước xóa bỏ định kiến “giá rẻ = chất lượng kém”.
Hiện nay, danh mục hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã vượt 2.000 mã hàng, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Các sản phẩm không chỉ đa dạng, mà còn đáp ứng chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ, khẳng định vị thế hàng nhãn riêng trong hệ thống bán lẻ.
Các nhóm hàng thực phẩm, gia vị, hóa mỹ phẩm, chăm sóc trẻ em duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt trung bình toàn ngành. Nhiều sản phẩm đã trở thành thói quen tiêu dùng định kỳ như gạo lúa tôm ST25 Co.op Finest, rau củ GlobalG.A.P, khăn giấy ướt tự hủy Co.op Finest hay nước giặt Co.op Select. Tần suất mua lặp lại đạt mức 70–80% với các nhóm sản phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt... Đây là minh chứng cho sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng: khách hàng không còn chỉ quan tâm đến giá, mà đặt niềm tin vào chất lượng, sự an toàn và trách nhiệm xã hội.
- Giá dầu tại châu Á tăng trở lại sau 3 phiên giảm
Trong phiên 2/10 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 20 xu Mỹ, tương đương 0,31%, lên 65,55 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 20 xu Mỹ, tương đương 0,32%, lên 61,98 USD/thùng.
Giá dầu tăng trong phiên 2/10 tại châu Á, sau khi giảm trong ba phiên trước đó, trước khả năng thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga. Mặc dù vậy, lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường đã phần nào hạn chế đà tăng.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 20 xu Mỹ, tương đương 0,31%, lên 65,55 USD/thùng vào lúc 13 giờ 31 phút (theo giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 20 xu Mỹ, tương đương 0,32%, lên 61,98 USD/thùng.
Một số nhà phân tích cho rằng giá dầu tăng là do sự phục hồi mang tính kỹ thuật, sau khi cả dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 1% trong phiên trước đó, với giá dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 5/6 và giá dầu WTI thấp nhất kể từ ngày 30/5.
Các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 1/10 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm tăng áp lực lên Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào những bên tiếp tục tăng cường mua dầu của Nga và những bên đang tạo điều kiện cho việc lách luật.
Trong khi đó, nhu cầu dự trữ từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cũng hỗ trợ giá dầu, hạn chế đà giảm.
Tuy nhiên, ông Hiroyuki Kikukawa, người phụ trách chiến lược tại Nissan Securities Investment, một đơn vị của Nissan Securities, cho rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã gây lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, trong khi khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất đồng minh, nhóm OPEC+, tăng sản lượng đã gây áp lực lên tâm lý thị trường, hạn chế đà tăng giá.
Về phía cung, OPEC+ có thể đồng ý tăng sản lượng dầu lên tới 500.000 thùng/ngày trong tháng 11/2025, gấp ba lần mức tăng của tháng 10/2025, khi Saudi Arabia muốn giành lại thị phần. Điều này sẽ diễn ra ngay cả khi nhu cầu của Mỹ và châu Á bắt đầu giảm.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ngày 1/10 cho biết, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của nước này đã tăng trong tuần trước do hoạt động lọc dầu và nhu cầu giảm. Tồn kho dầu thô tăng 1,8 triệu thùng lên 416,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26/9, so với dự báo trong một cuộc thăm dò của Reuters là tăng 1 triệu thùng.
- Thanh khoản lại dò đáy, thị trường “lịm” dần
Mức tăng nhẹ của VN-Index sáng 2/10 không giấu được thực tế là thanh khoản tiếp tục sụt giảm rất mạnh. Hai sàn cả sáng chỉ khớp chưa tới 10 ngàn tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua còn độ rộng ngày càng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm.
Chỉ số chốt phiên sáng tăng 1,47 điểm tương đương +0,09%. Mức cao nhất lúc 9h35 chỉ số tăng 14,7 điểm (+0,88%). Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 147 mã tăng/82 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 96 mã tăng/191 mã giảm. Như vậy phần lớn thời gian của phiên giao dịch chậm dần và suy yếu cả ở chỉ số lẫn giá cổ phiếu.
VN-Index vẫn đang được chống đỡ bởi VIC tăng 2,18%, MBB tăng 2,46% và LPB tăng 2,35%. Chỉ 3 mã này đã đem về 5,5 điểm, tức là phần còn lại rất yếu. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE mới có 4 mã đỏ là VHM giảm 2,08%, CTG giảm 0,39%, VPB giảm 0,16% và FPT giảm 0,86%. VN30-Index cũng vẫn tăng 0,32% với 15 mã xanh/12 mã đỏ.
Dù vậy các blue-chips đang suy yếu thấy rõ: Toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đã không còn giữ được mức cao nhất, với 16 mã tụt quá 1% so với đỉnh. Nhiều cổ phiếu ngân hàng lao dốc khá nhanh: STB trượt giảm 2,32% so với đỉnh đầu phiên để chốt giảm 1,51% so với tham chiếu. CTG trượt giảm 2,1%, rơi qua tham chiếu 0,39%. VPB trượt 2,06% thành giảm 0,16%... Thậm chí ngay cả các cổ phiếu còn xanh cũng đã suy yếu nhiều: VIC trả lại 1,14% so với đỉnh; TCB để mất 1,28%; MBB mất 1,1%...
Thanh khoản nhóm VN30 sáng nay không kém hơn sáng hôm qua nhưng giao dịch tập trung nhiều hơn vào nhóm giảm giá, bất chấp số lượng ít hơn nhóm xanh. Cụ thể, 12 mã đỏ chiếm 44,4% tổng giá trị khớp lệnh nhóm này trong khi 15 mã xanh chiếm 41,3%.
Ở góc nhìn rộng hơn, nhóm thanh khoản cao nhất sàn HoSE cũng tập trung áp đảo ở nhóm đỏ. Cụ thể, toàn sàn này có 25 cổ phiếu giao dịch vượt 100 tỷ đồng thì chỉ có 9 cổ phiếu tăng giá. Giá trị khớp lệnh sàn cũng giảm 17% so với sáng hôm qua, đạt 8.988 tỷ đồng.
Mặc dù độ rộng đang phản ánh trạng thái yếu ớt ở cổ phiếu nhưng do sức ép cũng chưa mạnh nên đà giảm chỉ giống như đang “lịm” dần thay vì một nhịp rơi mạnh. Trong 191 mã đỏ của VN-Index cũng mới có 75 mã giảm hơn 1%, tập trung 22,6% thanh khoản sàn. 6 mã thanh khoản vượt trăm tỷ trong nhóm này là STB giảm 1,51%, VIX giảm 1,22%, GEX giảm 3,04%, VHM giảm 2,08%, CII giảm 1,55% và VSC giảm 1,87%. Các cổ phiếu midcap như EIB, HHV, TCH, NKG, HHS cũng giảm khá mạnh nhưng thanh khoản chưa lớn. Chỉ số Midcap cũng mới giảm nhẹ 0,59% và Smallcap giảm 0,4%.
Tuy vậy diễn biến trượt giảm giá đáng quan tâm hơn khi dòng tiền nâng đỡ quá kém khiến bên bán dù chỉ xả lượng hàng nhỏ cũng đang đẩy giá đi xuống. Thống kể cả sàn HoSE có 45,5% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá đỉnh đầu ngày. Cả sàn chỉ còn 26 cổ phiếu giữ được mức cao nhất và trên tham chiếu. Phần lớn số này thanh khoản cực thấp chỉ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Nhóm xanh cũng ghi nhận 34 cổ phiếu đang tăng trên 1% so với tham chiếu nhưng chỉ 11 mã thanh khoản đáng kể, từ 10 tỷ đồng trở lên. MBB, VIC, VJC, LPB đã chiếm gần hết thanh khoản nhóm này. Lác đác vài cổ phiếu còn lại là MSB tăng 1,51%, ANV tăng 1,21%, OCB tăng 1,17%, LSS tăng 6,9%, PET tăng 1,97%, NAF tăng 6,66%, NT2 tăng 1,5%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua xuống mức thấp kỷ lục với 578,8 tỷ đồng. Dù bên bán không tăng so với sáng hôm qua nhưng mua quá ít khiến mức ròng lên tới -1.230,5 tỷ. Khối này xả mạnh FPT -159,6 tỷ, STB -121,6 tỷ, VPB -108,6 tỷ, CTG -96,2 tỷ, VHM -91,3 tỷ. Phía mua ròng không có cổ phiếu nào được quá 10 tỷ đồng.