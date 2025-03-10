Điểm tin Kinh doanh 3/10: Giá vàng: Quay đầu giảm

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phê duyệt triển khai chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu.

Sau nhiều năm ngừng trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 “ông lớn” gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với cùng tỷ lệ 4,5%.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng lập kỷ lục mới là do Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội Mỹ không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1-10. Các nhà đầu tư lo ngại bất ổn gia tăng và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Vì vậy, giá vàng liên tục tăng nhanh, bất chấp các cảnh báo tăng rất nóng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. 13 giờ 30 phút chiều nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.870 USD/ounce, tăng nhẹ so với đầu phiên. Tuy nhiên, so với mức đỉnh đêm qua (gần 3.900 USD), giá kim loại quý đang thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại tăng lên mốc cao mới, quanh mức 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng Phú Quý SJC giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào, 138 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu chiều nay đồng loạt giảm giá vàng miếng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo đó, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11/2025.

Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2024 gần 3.160 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm BIDV trở lại trả cổ tức bằng tiền mặt, lần gần nhất là năm 2020 với tỷ lệ 2%. Trước đó, ngân hàng từng duy trì tỷ lệ từ 7 - 10,2% trong giai đoạn 2013 - 2019.

Bên cạnh cổ tức bằng tiền mặt, BIDV còn kế hoạch trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, BIDV đã thông qua phương án phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).

Trước BIDV, 2 “ông lớn” VietinBank và Vietcombank cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với cùng tỷ lệ 4,5%. VietinBank chốt quyền vào ngày 15/10, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng; trong khi Vietcombank chốt quyền vào 6/10, với số tiền thanh toán khoảng 3.760 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 3 năm, cả hai ngân hàng trở lại với hình thức chia cổ tức tiền mặt. Lần gần nhất, VietinBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt vào năm 2020 với tỷ lệ 8%, còn Vietcombank cùng năm đó chốt quyền trả cổ tức tiền mặt ở mức 12% (giai đoạn 2016 - 2020 duy trì ổn định 8%).

Hiện có 4 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. Trong đó, Agribank là ngân hàng duy nhất do Nhà nước sở hữu 100%, tăng vốn qua nguồn lợi nhuận được giữ lại.

Ba ngân hàng còn lại gồm Vietcombank, BIDV và Vietinbank đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức gần như là phương án tăng vốn duy nhất của các ngân hàng này, do phải duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở mức tối thiểu.

- Hàng nhãn riêng đang định hình lối mua sắm mới

Nếu như trước đây, mức giá thấp từng khiến nhiều người dè dặt khi lựa chọn, thì nay, bằng chiến lược phát triển bền bỉ và cam kết minh bạch, hàng nhãn riêng Saigon Co.op đã dần chiếm trọn niềm tin, mở ra một lối tiêu dùng mới: thông minh, tiết kiệm và có trách nhiệm.

Saigon Co.op đã kiên trì đầu tư đa dạng các dòng sản phẩm nhãn riêng phù hợp túi tiền và nhu cầu của người tiêu dùng, từ bình dân đến cao cấp như Co.op Happy, Co.op Select, Co.op Finest. Khi mới ra mắt, dù giá cạnh tranh hơn 5–20% so với thương hiệu lớn, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn khi cho vào giỏ hàng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế với sản phẩm ổn định, bao bì ngày càng chuyên nghiệp và nguồn gốc minh bạch đã từng bước xóa bỏ định kiến “giá rẻ = chất lượng kém”.