Điểm tin Kinh doanh 3/1: Giá vàng: Bất động

- Giá vàng: Bất động

Giá vàng hôm 2-11: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở trong nước giữ ổn định so với hôm trước đó trong bối cảnh các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần tới.

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ đang được giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), ổn định so với hôm trước.

Vàng miếng thương hiệu DOJI được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng hôm trước.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng hôm trước.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 145,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm trước.

Như vậy, trong một tháng qua (từ ngày 2-10 đến 2-11), giá vàng miếng SJC đã có những biến động mạnh, với mức tăng 10,6 triệu đồng mua vào và tăng 10,4 triệu đồng bán ra. Cụ thể, giá vàng miếng SJC mua vào tăng từ 136 triệu đồng lên 146,4 triệu đồng; bán ra tăng từ 138 triệu đồng lên 148,4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn ổn định so với sáng hôm trước.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.