Điểm tin Kinh doanh 3/1: Giá vàng: Bất động

- Giá vàng: Bất động
Giá vàng hôm 2-11: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở trong nước giữ ổn định so với hôm trước đó trong bối cảnh các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần tới.
Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ đang được giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), ổn định so với hôm trước.
Vàng miếng thương hiệu DOJI được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng hôm trước.
Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng hôm trước.
Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 145,9 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm trước.
Như vậy, trong một tháng qua (từ ngày 2-10 đến 2-11), giá vàng miếng SJC đã có những biến động mạnh, với mức tăng 10,6 triệu đồng mua vào và tăng 10,4 triệu đồng bán ra. Cụ thể, giá vàng miếng SJC mua vào tăng từ 136 triệu đồng lên 146,4 triệu đồng; bán ra tăng từ 138 triệu đồng lên 148,4 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn ổn định so với sáng hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.
Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng hôm trước.
Giá vàng trong nước ổn định trong bối cảnh thị trường vàng thế giới cũng “án binh bất động” chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.
Những diễn biến xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hạ nhiệt có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
Mặc dù vàng đã cố gắng quay trở lại mức 4.000 USD/ounce, nhưng các nhà phân tích cho rằng hiện tại vàng chưa đủ động lực để phá vỡ các ngưỡng kháng cự. Philip Streible, Chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho biết vàng có khả năng tăng cao hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông Streible nói thêm rằng giá vàng cần phải vượt qua mức 4.175 USD/ounce để lấy lại đà tăng.
Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết bất chấp áp lực bán, tiềm năng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ông dự đoán giá sẽ tiếp tục củng cố.
“Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã giảm khoảng 8% so với mức cao nhất mọi thời đại, nhưng vẫn kết thúc tháng với mức tăng 4%. Vàng vẫn bị giằng co bởi các yếu tố cơ bản trái chiều, nhưng giá đang giảm trên biểu đồ hằng ngày. Mức kháng cự có thể được tìm thấy ở mức 4.050 USD/ounce và mức hỗ trợ ở mức 4.000 USD/ounce. Việc giá vàng tăng hoặc giảm có thể quyết định xu hướng trong những tuần tới”, Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới tài chính trực tuyến FXTM, cho biết.
- Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối quý III/2025 đạt 1,27 triệu tỷ đồng
Số liệu thống kê của VBMA cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối quý III/2025 tăng 6% so với thời điểm cuối 2024 lên 1,27 triệu tỷ đồng, tương đương 7,4% tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế.
Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quý III vừa qua ghi nhận 10 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 20.380 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng giá trị phát hành; và 119 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 108.939 tỷ đồng, chiếm 84,2%.
Quy mô thị trường/GDP cuối quý III/2025 so với cuối 2024 giảm 0,5 điểm % so với quý trước xuống còn 10,2%.
Trong quý III vừa qua, ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với 90.777 tỷ đồng, chiếm 70,2%. Bất động sản đứng thứ hai với 27.778 tỷ đồng, tương đương 21,5%.
Mặc dù giá trị phát hành quý III/2025 giảm so với cùng kỳ 2024, hoạt động phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm nhìn chung đã cải thiện so với năm ngoái, tăng 27% về giá trị.
Khoảng 53% trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý III/2025 có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm, lãi suất phát hành bình quân là 7,18%/năm. Lãi suất phát hành bình quân trong quý III đã tăng 0,49%/năm so với quý trước và tăng 0,58%/năm so với cùng kỳ 2024. Mức tăng của lãi suất trung bình chủ yếu đến từ lãi suất phát hành nhóm ngân hàng tăng lên.
Giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn trong quý vừa qua đạt 93.295 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ 2024. Giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong 3 tháng cuối năm 2025 là 48.080 tỷ đồng; trong đó 18.331 tỷ đồng là trái phiếu bất động sản, tương đương 38%; 29% là trái phiếu ngân hàng, trị giá 13.781 tỷ đồng.
Giá trị trái phiếu chậm trả lãi, gốc mới trong quý III/2025 ở mức 1.668 tỷ đồng, giảm 80% so với quý II/2025; hiện 639 tỷ đồng trái phiếu trong đó đã được thanh toán.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 392.080 tỷ đồng, bình quân đạt 6,126 tỷ đồng/ngày, tăng 15% so với quý II. Phần lớn giá trị giao dịch thuộc về các trái phiếu của nhóm bất động sản và ngân hàng, lần lượt chiếm 38,6% và 36,6%.
- Viettel TP.HCM và Ngân hàng ACB hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh
Viettel TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện phục vụ cộng đồng kinh doanh Việt Nam.
Theo thỏa thuận, Viettel TP.HCM và ACB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp số hóa trong quản trị, bán hàng và thanh toán điện tử dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và hộ kinh doanh.
Mục tiêu của chương trình là giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tối ưu quy trình và tuân thủ quyết định thuế theo Đề án 3389 – chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 01/01/2026.
Trong khuôn khổ hợp tác, Viettel TP.HCM cung cấp phần mềm bán hàng thông minh Tendoo, hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, và chữ ký số Viettel-CA – giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí, lập sổ kế toán, tờ khai thuế, và thanh toán trực tuyến ngay trên một nền tảng duy nhất.
ACB sẽ cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng số, tài khoản thanh toán, và các ưu đãi vay vốn linh hoạt, đồng thời phối hợp truyền thông và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói.
- Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ do nhu cầu yếu
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua giảm nhẹ do nhu cầu thị trường vẫn còn yếu.
Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức từ 415-430 USD/tấn trong tuần qua, giảm so với mức từ 420-435 USD của tuần trước đó. Một thương nhân ở An Giang cho biết nhu cầu thị trường vẫn còn yếu.
Tại thị trường trong nước, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg, tương đương so với tuần trước; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg; riêng OM 18 là 6.800 đồng/kg.
Tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 có giá 6.500 đồng/kg, OM 18 là 6.800 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, lúa OM 5451 là 7.800 đồng/kg, OM 4900 là 8.100 đồng/kg.
Tại An Giang, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, giá các loại lúa tươi hầu hết đi ngang, như sau: IR 50404 được thu mua 4.800–5.000 đồng/kg; OM 5451 từ 5.300–5.500 đồng/kg; OM 18 ở mức 5.500 – 5.700 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 5.600 – 5.800 đồng/kg; OM 380 khoảng 5.700–5.900 đồng/kg.
Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo chủ yếu ổn định: gạo thường 12.000–14.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000–22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000–18.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu IR 50404 vẫn ở mức từ 8.100 – 8.250 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500 – 9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.800 – 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg.
Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.400 – 10.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 9.000 – 10.000 đồng/kg.
- Kinh tế số Việt Nam kỳ vọng cán mốc 45 tỉ đô la năm nay
Nền kinh tế số của Việt Nam được kỳ vọng đạt khoảng 45 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025 và có thể đạt khoảng 90-200 tỉ đô la vào năm 2030.
Tại Việt Nam, riêng thị trường dữ liệu năm 2024 ước tính đạt khoảng 1,57 tỉ đô la. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển ngành dữ liệu, xây dựng sàn dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, baochinhphu.vn đưa tin.
Trong đó, chuyển đổi số quốc gia, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực.
Theo đó, Luật Dữ liệu mới đã quy định rõ về trung gian dữ liệu, sàn dữ liệu, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và quyền của người sở hữu dữ liệu, tạo nền tảng pháp lý ban đầu cho việc chia sẻ và giao dịch dữ liệu. Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng sàn dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hướng đến hình thành sàn dữ liệu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu.