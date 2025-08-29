Điểm tin Kinh doanh 29/8: Giá vàng: Tăng mạnh, xác lập đỉnh mới

Bên cạnh đó, vàng giảm giá trong bối cảnh các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau khi giá kim loại quý này chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước đó.

Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 120,1 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200 nghìn đồng/lượng); 123 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng).

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,3 triệu đồng/lượng mua vào - 123,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Theo đó, giá vàng được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 126,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 700 nghìn đồng/lượng); 128,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Tuy nhiên, mức giảm là khá ít do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Hiện, các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi chỉ số lạm phát PCE (Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân) sẽ được công bố vào thứ 6 tới. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưa dùng để đánh giá xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Nếu dữ liệu PCE cho thấy, lạm phát cao hơn dự kiến, điều đó có thể làm giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

- Thị trường chứng khoán: VN-Index vươn lên 1.680 điểm

Trong phiên giao dịch sáng 28/8, thị trường vẫn duy trì sắc xanh với sự hỗ trợ tích cực từ một số cổ phiếu bluechip. Trong đó, “anh cả” dòng bank dù không còn giữ sức nóng như phiên hôm qua, nhưng mở cửa tăng trên dưới 2%, đã đóng góp tích cực giúp VN-Index tiếp tục tiến bước.

Phiên 28/8, VN-Index tăng 8,08 điểm (+0,48%) lên 1.680,86 điểm với 177 mã tăng và 137 mã giảm. Nhóm VN30 tích cực khi đóng cửa tăng hơn 12,6 điểm, với 9 mã giảm và 19 mã tăng. Trong đó, các mã chỉ giảm nhẹ trên dưới 1%, với VIC giảm 1,4%, là mã tác động mạnh nhất khi lấy đi 1,7 điểm của chỉ số chung.

Nhóm chứng khoán với SSI đóng cửa tại mức giá cao nhất 42.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,3%, với thanh khoản đạt xấp xỉ 55 triệu đơn vị. DSC, TVB, DSE, ORS, APG, TCI tăng kịch trần từ phiên sáng, sang phiên chiều, các mã khác trong ngành cũng đã đồng loạt khởi sắc, với VIX tăng 4,2% và khớp hơn 58 triệu đơn vị, VND tăng 3,6% và khớp hơn 40 triệu đơn vị, VCI tăng 3,5% và khớp 12,8 triệu đơn vị…

Nhóm ngân hàng với VCB giảm 0,1% khớp 8,8 triệu đơn vị. SHB đóng cửa tăng 4,2% lên mức 18.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 152,8 triệu đơn vị. TPB tăng 3% và khớp 38,3 triệu đơn vị, VPB tăng 2,1% và khớp 37 triệu đơn vị, TCB tăng 1,7% và khớp 18,6 triệu đơn vị… Chiều giảm có STB -1,4%, NVB -1,9%, MSB -1,4%; ACB, BID, MBB, VCB, VIB... giảm nhẹ.

Nhóm bất động sản lại chứng kiến sự phân hoá, ở chiều tích cực có KBC, TCH, DXG, HDG, HHS, NLG, VPI, TIG, PXL, TAL kết phiên trong sắc xanh. Trái chiều, các mã VIC, PDR, CEO, NVL, KDH, SCR, IDC, NTL, AGG, PFL lại giảm điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng giá trị 2.574 tỷ đồng phiên hôm 28/8, trong đó khối này giải ngân 2.763 tỷ đồng và bán ra 5.337 tỷ đồng.

Những mã bị đẩy bán mạnh chủ yếu HPG 591 tỷ đồng, MSB 422 tỷ đồng, MBB 319 tỷ đồng, STB 213 tỷ đồng, SSI 207 tỷ đồng,… Ngược lại, những mã được mua nổi bật là GMD 136 tỷ đồng, SHS 80 tỷ đồng, GEX 68 tỷ đồng, VND 65 tỷ đồng, TCB 59 tỷ đồng,…

Tổng khối lượng giao dịch sàn HoSE đạt 1,19 tỷ đơn vị, giá trị 34.422,4 tỷ đồng, giảm 23,7% về khối lượng và 27,3% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 59,4 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,09%) lên 276,63 điểm với 82 mã tăng và 76 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 101,7 triệu đơn vị, giá trị 2.309,9 tỷ đồng, giảm 22,9% về khối lượng và 23,5% về giá trị so với phiên hôm qua.