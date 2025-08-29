Điểm tin Kinh doanh 29/8: Giá vàng: Tăng mạnh, xác lập đỉnh mới

- Giá vàng: Tăng mạnh, xác lập đỉnh mới
Giá vàng chiều 28-8: Giá vàng miếng đồng loạt bật tăng và xác lập đỉnh mới tại vượt mốc 128 triệu đồng/lượng.
Theo đó, giá vàng được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 126,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 700 nghìn đồng/lượng); 128,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng).
SJC niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 126,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 700 nghìn đồng/lượng); 128,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng).
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 125,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 128,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng).
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 126,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 900 nghìn đồng/lượng); 128,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng).
Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,3 triệu đồng/lượng mua vào - 123,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 120,1 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200 nghìn đồng/lượng); 123 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400 nghìn đồng/lượng).
Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 28-8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 4 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 3.393,5 USD/ounce.
Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD đảo chiều tăng giá do thị trường lo ngại lạm phát gia tăng trở lại.
Bên cạnh đó, vàng giảm giá trong bối cảnh các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau khi giá kim loại quý này chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước đó.
Tuy nhiên, mức giảm là khá ít do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Hiện, các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi chỉ số lạm phát PCE (Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân) sẽ được công bố vào thứ 6 tới. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưa dùng để đánh giá xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Nếu dữ liệu PCE cho thấy, lạm phát cao hơn dự kiến, điều đó có thể làm giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.
- Thị trường chứng khoán: VN-Index vươn lên 1.680 điểm
Trong phiên giao dịch sáng 28/8, thị trường vẫn duy trì sắc xanh với sự hỗ trợ tích cực từ một số cổ phiếu bluechip. Trong đó, “anh cả” dòng bank dù không còn giữ sức nóng như phiên hôm qua, nhưng mở cửa tăng trên dưới 2%, đã đóng góp tích cực giúp VN-Index tiếp tục tiến bước.
Phiên 28/8, VN-Index tăng 8,08 điểm (+0,48%) lên 1.680,86 điểm với 177 mã tăng và 137 mã giảm. Nhóm VN30 tích cực khi đóng cửa tăng hơn 12,6 điểm, với 9 mã giảm và 19 mã tăng. Trong đó, các mã chỉ giảm nhẹ trên dưới 1%, với VIC giảm 1,4%, là mã tác động mạnh nhất khi lấy đi 1,7 điểm của chỉ số chung.
Nhóm chứng khoán với SSI đóng cửa tại mức giá cao nhất 42.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,3%, với thanh khoản đạt xấp xỉ 55 triệu đơn vị. DSC, TVB, DSE, ORS, APG, TCI tăng kịch trần từ phiên sáng, sang phiên chiều, các mã khác trong ngành cũng đã đồng loạt khởi sắc, với VIX tăng 4,2% và khớp hơn 58 triệu đơn vị, VND tăng 3,6% và khớp hơn 40 triệu đơn vị, VCI tăng 3,5% và khớp 12,8 triệu đơn vị…
Nhóm ngân hàng với VCB giảm 0,1% khớp 8,8 triệu đơn vị. SHB đóng cửa tăng 4,2% lên mức 18.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 152,8 triệu đơn vị. TPB tăng 3% và khớp 38,3 triệu đơn vị, VPB tăng 2,1% và khớp 37 triệu đơn vị, TCB tăng 1,7% và khớp 18,6 triệu đơn vị… Chiều giảm có STB -1,4%, NVB -1,9%, MSB -1,4%; ACB, BID, MBB, VCB, VIB... giảm nhẹ.
Nhóm bất động sản lại chứng kiến sự phân hoá, ở chiều tích cực có KBC, TCH, DXG, HDG, HHS, NLG, VPI, TIG, PXL, TAL kết phiên trong sắc xanh. Trái chiều, các mã VIC, PDR, CEO, NVL, KDH, SCR, IDC, NTL, AGG, PFL lại giảm điểm.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng giá trị 2.574 tỷ đồng phiên hôm 28/8, trong đó khối này giải ngân 2.763 tỷ đồng và bán ra 5.337 tỷ đồng.
Những mã bị đẩy bán mạnh chủ yếu HPG 591 tỷ đồng, MSB 422 tỷ đồng, MBB 319 tỷ đồng, STB 213 tỷ đồng, SSI 207 tỷ đồng,… Ngược lại, những mã được mua nổi bật là GMD 136 tỷ đồng, SHS 80 tỷ đồng, GEX 68 tỷ đồng, VND 65 tỷ đồng, TCB 59 tỷ đồng,…
Tổng khối lượng giao dịch sàn HoSE đạt 1,19 tỷ đơn vị, giá trị 34.422,4 tỷ đồng, giảm 23,7% về khối lượng và 27,3% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 59,4 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.
HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,09%) lên 276,63 điểm với 82 mã tăng và 76 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 101,7 triệu đơn vị, giá trị 2.309,9 tỷ đồng, giảm 22,9% về khối lượng và 23,5% về giá trị so với phiên hôm qua.
UPCOM-Index tăng 0,68 điểm (+0,62%) lên 110,62 điểm với 161 mã tăng và 98 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 60 triệu đơn vị, giá trị 910,8 tỷ đồng.
- Chứng khoán VIX góp vốn lập công ty tài sản mã hoá 1.000 tỷ đồng
Công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa do Công ty CP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) thành lập có vốn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, VIX góp 15%, FTG Việt Nam góp 64,5%.
Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (gọi tắt là VIXEX) vừa được thành lập vào ngày 26/8/2025; có trụ sở chính tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
VIXEX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Chứng khoán VIX nắm 15%, Công ty CP FTG Việt Nam nắm 64,5%. Số cổ phần còn lại do Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C sở hữu.
Việc góp vốn thành lập VIXEX cho thấy bước đi mới của Chứng khoán VIX trong lĩnh vực tài sản số tiềm năng.
Trước đó, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số tại kỳ họp thứ 9. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến chiến lược, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ số toàn cầu.
- MB đăng ký bán khớp lệnh 60 triệu cổ phiếu MBS
Ngân hàng MB vừa đăng ký bán ra 60 triệu cổ phiếu MBS trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến 2/10. Động thái này diễn ra ngay sau khi MBS công bố chốt đăng ký chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% vào ngày 20/8 vừa qua.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ngày 27/8 công bố thông tin liên quan đến việc chào bán cổ phiếu. Cụ thể, ngân hàng này dự kiến bán 60 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS), nhằm tăng tính đại chúng cho MBS.
Thời gian chào bán dự kiến diễn ra từ ngày 3/9 - 2/10, qua đó giảm sở hữu tại công ty này từ gần 437,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 76,35%) xuống còn gần 377,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 65,9%).
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBS vừa có nhịp biến động mạnh. Kết phiên ngày 28/8, MBS đóng cửa ở mức 40.800 đồng/cp, giảm 0,73% so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh gần 6,95 triệu đơn vị. Nếu tính theo mức giá này, MB có thể thu về xấp xỉ 2.448 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.
Kế hoạch thoái vốn của MB diễn ra ngay sau khi MBS hoàn tất chốt quyền chia cổ tức năm 2024. Ngày 20/8 vừa qua, công ty đã xác định danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (tương đương 1.200 đồng/cp). Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 19/9/2025.
Với gần 573 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền MBS phải phân phối lên tới khoảng 687 tỷ đồng, trong đó riêng MB thu về hơn 520 tỷ đồng.
Không chỉ dừng ở việc chia cổ tức, MBS còn đặt mục tiêu mở rộng vốn điều lệ thông qua ba đợt phát hành trong năm 2025. Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (tỷ lệ 100:12), phát hành 17,18 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 100:3) và 8,59 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá tương tự.
Sau khi hoàn tất, lượng cổ phiếu lưu hành của MBS sẽ tăng từ 572,8 triệu lên 667,3 triệu đơn vị, vốn điều lệ theo đó cũng nâng từ 5.728 tỷ đồng lên 6.673 tỷ đồng.
- 8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng hơn 60%
Cục Thuế cho biết thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số đạt gần 135.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khối nhà cung cấp nước ngoài ghi nhận mức tăng tới 40% so với cùng kỳ…
Theo số liệu từ Cục Thuế, tính đến ngày 20/8/2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số (gồm kinh doanh truyền thống; kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác) đạt 134.900 tỷ đồng. Con số này tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024.
Xét về cơ cấu thu, có 93.000 tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đóng góp hơn 121.000 tỷ đồng tiền thuế; 170 nhà cung cấp nước ngoài nộp 8.710 tỷ đồng; 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử đóng gần 1.780 tỷ đồng. Ngoài ra, 156.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử 2.040 tỷ đồng.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 134.900 tỷ đồng xuất phát từ 3 nguồn chính: (i) 121.000 tỷ đồng của 93.000 tổ chức; (ii) 8.710 tỷ đồng của 170 nhà cung cấp nước ngoài; (iii) 1.780 tỷ đồng đến từ 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh và (iv) 2.040 tỷ đồng của 156.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử.
Đáng chú ý, riêng khối nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử đạt tổng cộng 26.149 tỷ đồng kể từ năm 2022 đến nay (20/8/2025). Đây vốn được coi là khó quản lý do hoạt động chủ yếu trên các nền tảng trực tuyến và không hiện diện pháp lý tại Việt Nam đã ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt về tuân thủ nghĩa vụ thuế.
Nếu như năm 2022, số thu chỉ dừng ở mức 1.850 tỷ đồng, thì sang năm 2023 con số này đã tăng gấp gần bốn lần, đạt 6.896 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2024 với 8.693 tỷ đồng, và đặc biệt chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, số thu đã vượt 8.710 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.