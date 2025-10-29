Điểm tin Kinh doanh 29/10: Giá vàng: Giảm sốc

- Giá vàng: Giảm sốc
Giá vàng hôm 28-10, thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh so với hôm trước đó; giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vẫn tiếp tục neo ở mức rất cao và bỏ xa giá vàng miếng.
Theo ghi nhận vào hôm 28-10, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức: 145,6 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 2,3 triệu đồng/lượng), 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,7 triệu đồng/lượng mua vào, 150,7 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 145,1 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 2,3 triệu đồng/lượng), 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 145,1 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 143,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,9 triệu đồng/lượng, 146,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng).
Trên thị trường thế giới, hôm 28-10, giá vàng giao ngay ở mức 3.973,4 USD/ounce.
Như vậy, hôm 28-10, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 146,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; vàng nhẫn vẫn neo ở mức giá rất cao, trong đó, thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 150,7 triệu đồng/lượng bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.
Nhận định về xu hướng giá vàng, chuyên gia phân tích kim loại quý tại HSBC cho rằng, cấu trúc thị trường và các yếu tố dẫn dắt chính vẫn còn và có khả năng đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, giá vàng sẽ tăng nhưng với nhịp độ chậm hơn trong những tháng tới, với biến động lên xuống ngày càng mạnh. Kim loại quý này đã đem lại mức sinh lời mạnh mẽ trong dài hạn và giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong bối cảnh giá vàng đang điều chỉnh, đây có thể là cơ hội tốt để mua vào, xét đến triển vọng dài hạn.
- Số phận Elon Musk khi không nhận được 1.000 tỷ USD
Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla công khai bảo vệ gói lương 1.000 tỷ USD cho Elon Musk là hoàn toàn xứng đáng và là cách duy nhất để giữ sự tập trung của vị tỷ phú vào công ty.
Trong thư gửi cổ đông ngày 27/10, Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla cảnh báo tương lai của công ty đang bị đe dọa và cho rằng Elon Musk có thể sẽ rời khỏi vị trí CEO nếu gói lương 1.000 tỷ USD không được phê duyệt.
Bà Denholm cho biết gói thù lao được đề xuất này nhằm giữ chân và tạo động lực cho ông Musk tiếp tục dẫn dắt Tesla trong ít nhất 7,5 năm nữa.
Chủ tịch Tesla nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo của Musk là "quan trọng" đối với thành công của Tesla và nhấn mạnh nếu không có một kế hoạch khuyến khích phù hợp, công ty có thể mất đi “thời gian, tài năng và tầm nhìn” từ vị tỷ phú.
Gói lương đang chờ cổ đông thông qua có thể giúp Musk sở hữu thêm 423,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1.000 tỷ USD nếu giá trị thị trường Tesla tăng mạnh theo các mốc mục tiêu, bao gồm đạt vốn hóa thị trường 8.500 tỷ USD cùng các cột mốc quan trọng trong lĩnh vực xe tự hành và người máy.
Theo hồ sơ ủy quyền gửi cổ đông, gói lương này sẽ được đem ra bỏ phiếu vào ngày 6/11. Tesla mô tả đây là một thỏa thuận đặc biệt, gắn liền với sứ mệnh “chuyển đổi Tesla thành một công ty AI và robot bên cạnh việc bán ôtô”.
Nếu đề xuất này được thông qua, Elon Musk sẽ trở thành người có nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới, theo CNN.
Tuy nhiên, Elon Musk cho biết hiện Tesla đang chịu sức ép từ hai tổ chức tư vấn tài chính lớn là ISS và Glass Lewis - những đơn vị thường đưa ra khuyến nghị về cách cổ đông bỏ phiếu. Ông cho rằng các tổ chức này đang cố thao túng quyền lực trong Tesla.
Trước đó, hai tổ chức này từng khuyên cổ đông phản đối gói thưởng hàng trăm tỷ USD của Musk, nhưng 73% cổ phần (không tính phần của Musk và em trai) vẫn bỏ phiếu tán thành vào năm 2018.
Sau khi tòa án Delaware tuyên bố gói thưởng này “không vì lợi ích cổ đông”, Tesla tổ chức bỏ phiếu lại, và kết quả 84% cổ phần tiếp tục ủng hộ Musk.
- HSBC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,9%
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ đà khi thương mại tốt hơn kỳ vọng cộng hưởng cùng nội lực vững vàng.
Việt Nam đã gây bất ngờ cho thị trường với mức tăng trưởng quý III đạt 8,2%, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Trong bối cảnh đó, Bộ phận Nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC trong báo cáo mới nhất đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7,9% (trước đây là 6,6%) cho năm nay và 6,7% (trước đây là 5,8%) cho năm sau.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng rủi ro lớn nhất có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng tiếp tục đến từ những biến động về thương mại.
Sau kết quả tăng trưởng bất ngờ của các nền kinh tế ASEAN trong quý II, đà tăng trưởng mạnh mẽ vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đặc biệt thể hiện rõ ở những nước phụ thuộc vào thương mại như Singapore và Malaysia, nhưng mức độ tăng đáng ngạc nhiên của Việt Nam đúng là riêng một đẳng cấp.
- Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu, VN-Index mất gần 23 điểm
Sau phiên giảm mạnh gần 31 điểm hôm 27/10, thị trường chứng khoán sáng 28/10 tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 22,74 điểm xuống còn 1.629,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 404,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 13.222 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng giá, 202 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,35 điểm xuống 264,01 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 46,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.048 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 55 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 44 mã đi ngang.
Tại UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,4 điểm xuống 110,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 285 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 96 mã giảm giá và 69 mã đi ngang.
Áp lực bán mạnh khiến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu. VHM, VRE, VIC đều giảm trên 5%, trong khi NVL, CEO, NLG, PDR cũng chịu áp lực tương tự, kéo chỉ số chung giảm sâu. Lực bán áp đảo xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, khiến thị trường thiếu động lực hồi phục và xu hướng giảm điểm vẫn chiếm ưu thế.
Điểm sáng hiếm hoi trong phiên sáng 28/10 đến từ nhóm công nghệ thông tin, với FPT, CMG, ELC đồng loạt tăng giá, phần nào giúp thị trường bớt tiêu cực.
Thanh khoản toàn thị trường ở mức 14.500 tỷ đồng, cho thấy sự thận trọng của dòng tiền khi tâm lý nhà đầu tư vẫn yếu. Tuy vậy, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 200 tỷ đồng, là tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh thị trường đang chịu sức ép điều chỉnh mạnh.
- Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm
Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.
Trong tuần từ ngày 20/10 - 24/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 298 tỷ đồng, dữ liệu từ FiinTrade cho thấy.
Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 12/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nước ngoài. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận bị rút ròng gần 255 tỷ đồng. Lực rút ròng tập trung hết ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (-154,9 tỷ đồng) và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-100,2 tỷ). Top cổ phiếu được các quỹ này bán ròng là VIC, HPG, MSN, VCB, VHM.
Tương tự, các quỹ ETF nội ghi nhận bị rút ròng với hơn 43 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFM VN30 ETF (-105,6 tỷ đồng) và quỹ KIM GROWTH VN30 ETF (-13,9 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VFMVN Diamond ETF và quỹ Vina Capital VN100 ETF lần lượt ghi nhận vào ròng hơn 50 tỷ đồng và 12,7 tỷ đồng.
Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.
Tại ngày 24/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 64,3 nghìn tỷ đồng, tăng +12,6% so với cuối năm 2024.
Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 20/10 - 24/10 bao gồm VIC, HPG, VHM, MSN, VCB. Riêng trong ngày 27/10, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm lên hơn 9,1 nghìn tỷ đồng. Giá trị bán ròng ước tính là gần 16 tỷ đồng với top cổ phiếu là HPG (-52 nghìn cổ phiếu, -1,4 tỷ đồng), VIX (-27 nghìn cổ phiếu, -800 triệu đồng), SSI (-24 nghìn cổ phiếu, -900 triệu đồng), SHB (-24 nghìn cổ phiếu, -400 triệu đồng), VND (-19 nghìn cổ phiếu, -400 triệu đồng).
Quỹ DC VFMVN30 ETF đổi chiều vào ròng hơn 3 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VNDiamond ETF bị rút ròng gần 4 tỷ đồng.