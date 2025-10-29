Điểm tin Kinh doanh 29/10: Giá vàng: Giảm sốc

- Giá vàng: Giảm sốc

Giá vàng hôm 28-10, thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh so với hôm trước đó; giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vẫn tiếp tục neo ở mức rất cao và bỏ xa giá vàng miếng.

Theo ghi nhận vào hôm 28-10, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức: 145,6 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 2,3 triệu đồng/lượng), 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,7 triệu đồng/lượng mua vào, 150,7 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 145,1 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 2,3 triệu đồng/lượng), 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 145,1 triệu đồng/lượng mua vào, 146,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 143,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,9 triệu đồng/lượng, 146,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,8 triệu đồng/lượng).

Trên thị trường thế giới, hôm 28-10, giá vàng giao ngay ở mức 3.973,4 USD/ounce.

Như vậy, hôm 28-10, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 146,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; vàng nhẫn vẫn neo ở mức giá rất cao, trong đó, thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 150,7 triệu đồng/lượng bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.

Nhận định về xu hướng giá vàng, chuyên gia phân tích kim loại quý tại HSBC cho rằng, cấu trúc thị trường và các yếu tố dẫn dắt chính vẫn còn và có khả năng đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.