Điểm tin Kinh doanh 28/9: Giá vàng: Tiếp tục tăng

- Giá vàng: Tiếp tục tăng
Giá vàng chiều 27-9 tiếp tục tăng cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC 131,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 27-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,5-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Giá vàng nhẫn hôm nay tăng nhẹ. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả giá mua vào và giá bán ra so với hôm trước.
Công ty DOJI đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng, hiện giao dịch ở mức 3.760 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với hôm trước.
- Hoàng Anh Gia Lai vừa xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng
Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi thành công 210 triệu cổ phiếu HAG cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung - tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị hơn 2.500 tỷ đồng.
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố, đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu.
Mức giá này thấp hơn so với thị giá cổ phiếu HAG đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán, khi chốt phiên giao dịch ngày 26/9 ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu.
Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.
Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.
- Tài sản Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn vượt 1,8 tỷ USD sau sáp nhập
Sau thương vụ hợp nhất giữa Sunshine Group và Sunshine Homes, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Sunshine chính thức nắm giữ khối tài sản ước tính hơn 48.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,85 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nhân sở hữu tài sản lớn nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Công ty CP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa hoàn tất phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu mới để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (SSH). Tỷ lệ hoán đổi là 1:1,6, tức 1 cổ phiếu SSH đổi lấy 1,6 cổ phiếu KSF. Thương vụ được hoàn tất ngày 19/7 với sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sau phát hành, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng. Tập đoàn hiện có 434 cổ đông, trong đó ông Đỗ Anh Tuấn là cổ đông lớn duy nhất, trực tiếp sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu KSF, tương đương 61,43% vốn điều lệ.
Với thị giá 85.800 đồng/cổ phiếu (phiên giao dịch 26/9), vốn hóa Sunshine Group đạt hơn 77.700 tỷ đồng, vươn lên vị trí doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán, chỉ sau Vinhomes (VHM).
Ông Đỗ Anh Tuấn hiện nắm giữ hơn 552,7 triệu cổ phiếu KSF cùng 19,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng SCG (SCG). Tổng giá trị tài sản của ông ước tính đạt 48.700 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 9.000 tỷ đồng so với trước khi Sunshine Group và Sunshine Homes hợp nhất.
- Ông Trump tiếp tục áp thuế nhiều mặt hàng
Chính quyền ông Trump áp loạt thuế mới lên một số sản phẩm trong ngành nội thất, dược phẩm, ôtô và chip bán dẫn.
Sau thời gian tạm ổn định, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mở rộng áp thuế lên nhiều ngành hàng. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một loạt mức thuế mới áp lên hàng nhập khẩu, trong đó có thuế suất 100% với biệt dược gốc (branded drugs), 25% với xe tải hạng nặng, 50% đối với tủ bếp và đồ dùng phòng tắm nhập khẩu, cũng như mức thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm.
Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông cho biết các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ thứ Tư tới, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước và an ninh quốc gia. Vị tổng thống cũng nhấn mạnh mức thuế 100% đối với biệt dược gốc sẽ chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất chưa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.
Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang áp thuế đối ứng lên nhiều đối tác thương mại, cùng các sắc thuế nhắm vào mặt hàng thép và ôtô.
- Giải ngân đầu tư công có thể cộng thêm 2% vào tăng trưởng GDP
Theo các chuyên gia, nếu Việt Nam giải ngân được toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025, tăng trưởng GDP có thể được thúc đẩy thêm từ 1,8 đến 2 điểm phần trăm.
Đây là mức đóng góp đáng kể, cho thấy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong bối cảnh nền kinh tế đang cần động lực phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc tháo gỡ các điểm nghẽn cố hữu trong quy trình giải ngân đầu tư công vẫn là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến pháp lý, thủ tục hành chính, năng lực triển khai tại địa phương và giải phóng mặt bằng.
Giữa tháng 9/2025 , Ngân hàng UOB (Singapore) bất ngờ điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025 lên 7,5% từ mức 6,9% trước đó.
Đây là một trong số ít các định chế tài chính quốc tế dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao trên 7% trong năm nay, bất chấp rủi ro và bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Theo UOB, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong năm nay là Việt Nam đang tăng tốc đầu tư công. Trước những thách thức từ bên ngoài, Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD vào giữa tháng 8, bao gồm 250 dự án. Nhà nước sẽ tài trợ cho 129 dự án, tập trung vào phát triển đô thị và giao thông với tổng vốn 18 tỷ USD. 121 dự án còn lại, trị giá 30,5 tỷ USD, sẽ được huy động từ các nguồn khác, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài.
Động thái này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững; đồng thời tạo dư địa cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và khu vực.
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB cho rằng, vai trò của Chính phủ rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho những lợi ích lâu dài thông qua việc đầu tư liên tục vào hạ tầng ngay từ bây giờ. Khoản đầu tư này bao gồm cả hạ tầng cứng và mềm: cảng biển, đường sắt, đường bộ, sân bay, điện, nước, giáo dục, y tế và pháp lý. Chỉ khi có một nền tảng vững chắc từ việc cải thiện hạ tầng, thì đất nước mới có thể vươn cao và đứng vững.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5%”, do Báo Người Lao động tổ chức ngày 26/9, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV cho biết, nếu Việt Nam có thể giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025, tăng trưởng GDP có thể được cải thiện thêm từ 1,8 đến 2 điểm %.