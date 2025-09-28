Điểm tin Kinh doanh 28/9: Giá vàng: Tiếp tục tăng

- Giá vàng: Tiếp tục tăng

Giá vàng chiều 27-9 tiếp tục tăng cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC 131,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 27-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,5-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng nhẹ. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả giá mua vào và giá bán ra so với hôm trước.

Công ty DOJI đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.