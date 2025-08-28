Điểm tin Kinh doanh 28/8: Giá vàng: Tăng dựng đứng, xác lập đỉnh mới

- Giá vàng: Tăng dựng đứng, xác lập đỉnh mới
Giá vàng chiều 27-8: Giá vàng miếng đồng loạt bật tăng và xác lập đỉnh mới tại mốc 128 triệu đồng/lượng.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 125,4 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng so với hôm qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,9 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.
Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 119,5 - 122,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm nhẹ, với mức niêm yết tại Kitco đầu giờ chiều nay ở ngưỡng 3.378,35 USD/ounce, giảm 5,55 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 108 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ, chịu áp lực từ sự tăng giá của đồng USD. Tuy nhiên, những lo ngại mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo sa thải Thống đốc Lisa Cook đã giúp hỗ trợ cho kim loại quý này.
"Các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chốt lời. Tuy nhiên, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu thấy một lập trường ôn hòa rõ ràng hơn từ Fed", ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA nhận định. Ông cũng cho rằng, trong ngắn hạn, vàng có tiềm năng tiếp tục tăng để kiểm tra mốc 3.400 USD và nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3.435 USD/ounce.
Hiện tại, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào Chỉ số giá tiêu dùng chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình lãi suất, sau những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần trước.
Theo giới phân tích, việc sa thải bà Lisa Cook, nếu thành công, sẽ giúp ông Trump giành đa số 4 ghế trong Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên của Fed, qua đó tăng khả năng ảnh hưởng của ông lên các chính sách tiền tệ.
Giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh nếu tình hình bất ổn tại Mỹ kéo dài. Tuy nhiên, động thái của Fed và phản ứng từ các thị trường tài chính toàn cầu sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong những ngày tới.
- Khối ngoại bán ròng hơn 7.500 tỷ đồng, VN-Index thu hẹp đà tăng
Ngày 27/8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên giao dịch với sự tăng trưởng nhẹ của VN-Index, đạt 1.672,78 điểm, tăng 5,15 điểm (+0,31%) so với phiên trước. Tuy nhiên, đà tăng này bị thu hẹp bởi áp lực bán ròng mạnh từ phía khối ngoại, khi tổng giá trị bán ra đạt hơn 7.500 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ đạt 3.548,42 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia tài chính - chứng khoán, sự điều chỉnh trong phiên giao dịch này phản ánh tâm lý của nhà đầu tư đang có sự thận trọng, nhất là khi khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Tại các sàn khác, HNX-Index và UPCoM-Index đều ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt đạt 0,59 điểm (+0,21%) và 4,1 điểm (+1,01%).
Kết phiên giao dịch ngày 27/8, tổng giá trị giao dịch (GTGD) toàn thị trường đạt 51.042,59 tỷ đồng, cho thấy mức giao dịch khá sôi động, tuy nhiên khối lượng giao dịch chủ yếu đến từ các mã cổ phiếu lớn và giao dịch nội bộ. Những mã cổ phiếu bị bán mạnh trong phiên có thể kể đến như VIC, HPG, VND, hay MBB.
Trong khi các cổ phiếu lớn gặp khó khăn, một số ngành vẫn ghi nhận sự ổn định và tăng trưởng. Cụ thể, ngành tài chính vẫn duy trì sự mạnh mẽ, chiếm 37,59% tổng vốn hóa của thị trường và ghi nhận mức tăng trưởng 0,91%.
Theo nhận định của các công ty chứng khoán, nhóm tài chính đang là trụ cột chính giúp thị trường giữ vững đà tăng nhẹ, với các cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB, ACB tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Đặc biệt, VCB đóng góp mạnh vào sự tăng trưởng của VN-Index, với mức tăng 6,97%, giúp chỉ số này có thêm 8,67 điểm.
Ngoài ra, ngành công nghiệp và công nghệ thông tin cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, với mức tăng lần lượt là +0,90% và +5%. Các cổ phiếu trong nhóm công nghệ thông tin như FPT tiếp tục là lựa chọn của nhà đầu tư nhờ vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong dài hạn.
Trong khi đó, ngành bất động sản gặp phải sự phân hóa. Một số mã cổ phiếu lớn như DXG (+6,81%) vẫn giữ được đà tăng mạnh, nhưng các cổ phiếu khác như VIC lại gặp phải sự điều chỉnh mạnh mẽ (-3,75%), khiến nhóm ngành này không thể duy trì được sức mạnh ổn định.
Mặc dù VN-Index duy trì đà tăng, nhưng dòng tiền trong phiên 27/8 lại có sự phân hóa rõ rệt. Khối lượng niêm yết đạt 249.130,84 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng lưu hành là 252.084,02 triệu cổ phiếu, cho thấy một sự giao dịch khá đều đặn giữa các nhóm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch chủ yếu vẫn tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VCB, FPT, VIC và DXG.
Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, với áp lực bán hạn chế trong ngắn hạn và lực cầu ở mức vừa phải, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm theo quán tính. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MFI đang phát tín hiệu phân kỳ âm, có thể tạo ra yếu tố bất lợi trong ngắn hạn. TPS cảnh báo rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng với những biến động mạnh có thể xảy ra trong các phiên tới.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) cũng cho rằng, VN-Index đã lấy lại đà tăng sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Sự tham gia mạnh mẽ của lực cầu đang đẩy chỉ số vượt qua các ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, với kỳ nghỉ lễ cận kề, VikkiBankS cho rằng thị trường có thể sẽ cần thêm một vài phiên để kiểm tra lại mức 1.690 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản là những ngành tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
Còn theo dự đoán của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), VN-Index có thể sẽ tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 - 1.670 trong các phiên tới, thay vì tiếp tục kiểm tra ngưỡng 1.690 như những phiên trước.
Công ty Chứng khoán Aseansc (Aseansc) cảnh báo về khả năng rung lắc trở lại trong ngắn hạn. Dù quán tính tăng điểm có thể tiếp tục duy trì trong phiên 27/8, nhưng lực cung gia tăng quanh vùng đỉnh lịch sử có thể khiến thị trường chịu áp lực.
Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng và bất động sản, đồng thời hạn chế đuổi giá và tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng vững chắc, được dòng tiền lớn quan tâm.
- Đề xuất sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/1/2026
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, kể từ ngày 1/1 năm 2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo "Thông tư Quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam", trong đó quy định cụ thể tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn, hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh học, xăng sinh học, sử dụng xăng sinh học dùng cho động cơ xăng.
Xăng sinh học là các loại xăng E10, E15 và các loại xăng được pha chế, phối trộn giữa etanol nhiên liệu vào xăng không chì theo các tỷ lệ khác nhau.
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2031, toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ theo thực trạng phát triển các phương tiện cơ giới; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và đảm bảo an ninh năng lượng.
Trong thời gian chưa quy định bắt buộc thì khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng diezel sinh học (B5, B10).
- TPBank tính chi gần 3.600 tỷ đồng đưa Chứng khoán TPS trở thành công ty con
Hiện tại, TPBank nắm giữ hơn 30,2 triệu cổ phiếu ORS của Chứng khoán TPS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS.
HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung, trong đó có việc góp vốn, mua cổ phần để CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành công ty con của TPBank.
TPBank cho biết, chiến lược phát triển của ngân hàng không chỉ tập trung vào lĩnh vực ngân hàng truyền thống, mà còn hướng đến mở rộng các lĩnh vực liên quan được phép thực hiện theo quy định, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính đồng bộ.
Trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư sẽ giúp TPBank hoàn thiện mô hình hoạt động, giúp ngân hàng khai thác hiệu quả mạng lưới khách hàng cũng như thu hút khách hàng mới, gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ, bán chéo sản phẩm, từ đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho TPBank.
TPBank cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những bước phát triển đột phá và tích cực.
Đặc biệt, việc góp vốn, mua cổ phần và sở hữu công ty con là công ty chứng khoán đã được nhiều ngân hàng tại Việt Nam thực hiện, từ các ngân hàng Big 4 như Vietcombank với VCBS, VietinBank với CTS, BIDV với BSC, Agribank với Agriseco đến các ngân hàng cổ phần lớn như Techcombank với TCBS, MBBank với MBS, ACB có ACBS…
Gần đây, một số ngân hàng thương mại đã trình ĐHĐCĐ và được thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần của công ty trong lĩnh vực chứng khoán để trở thành công ty con của ngân hàng như Sacombank, MSB, SeABank. Do đó, có thể thấy việc có công ty con là công ty chứng khoán đang là nhu cầu khách quan và chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng Việt Nam.
TPBank cho biết, ngân hàng bắt đầu góp vốn, mua cổ phần của TPS từ năm 2019 và liên tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại TPS. Hiện TPBank nắm giữ hơn 30,2 triệu cổ phiếu ORS của TPS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, TPS ghi nhận doanh thu sụt giảm do một số thông tin tiêu cực, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của công ty. Công ty chứng khoán này đang tiến hành các hoạt động tái cấu trúc về quản trị doanh nghiệp, chuyển dịch chiến lược với các mảng kinh doanh. TPBank đánh giá, việc đưa TPS trở thành công ty con của ngân hàng sẽ mở ra nhiều lợi ích và thay đổi đáng kể về tài chính, chiến lược lẫn hoạt động, quản trị rủi ro với TPS.
Với các lý do trên, HĐQT TPBank trình ĐHĐCĐ thông qua việc để ngân hàng tham gia đợt phát hành tăng vốn của TPS để nâng tỷ lệ sở hữu của TPBank tại TPS lên 51%, đảm bảo TPS trở thành công ty con của TPBank. Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS với giá tối đa là 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của cơ quan nhà nước và tình hình thực tế.
- Goldman Sachs: Giá dầu có thể giảm xuống quanh ngưỡng 50 USD/thùng vào cuối 2026
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent giao kỳ hạn sẽ giảm xuống mức thấp của ngưỡng 50 USD/thùng vào cuối năm 2026, do tình trạng dư cung dầu mỏ dự kiến sẽ gia tăng trong năm tới.
Trong một ghi chú gửi khách hàng vào ngày 26/8, ngân hàng đầu tư này cho biết tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ sẽ nới rộng và đạt trung bình 1,8 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ quý IV/2025 đến quý IV/2026. Tình trạng đó sẽ khiến dự trữ dầu toàn cầu tăng gần 800 triệu thùng vào cuối năm 2026.
Goldman Sachs ước tính lượng dầu dự trữ tại các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ chiếm 1/3 tổng dự trữ toàn cầu, tương đương 270 triệu thùng vào năm 2026. Kết hợp với nhu cầu giảm sút ở các nước OECD, điều này sẽ kéo giá trị hợp lý của dầu Brent xuống thấp hơn so với mức gần 70 USD/thùng hiện tại.
Trong phiên giao dịch 27/8 tại châu Á, giá dầu Brent giao kỳ hạn đang giao dịch quanh mức 67 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 63 USD/thùng.
Goldman Sachs nhận định giá dầu Brent có khả năng sẽ duy trì gần mức giá của các hợp đồng mua bán dầu kỳ hạn trong phần còn lại của năm 2025. Nhưng giá dầu sẽ giảm xuống dưới mức đó trong năm tới khi tốc độ dự trữ của OECD tăng nhanh.
Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng lưu ý rằng nếu Trung Quốc đẩy tốc độ tăng dự trữ dầu từ 0,4 triệu thùng/ngày hiện tại lên 0,8 triệu thùng/ngày, giá Brent trung bình năm 2026 có thể tăng thêm 6 USD lên mức 62 USD/thùng so với kịch bản cơ sở của ngân hàng này.