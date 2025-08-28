Điểm tin Kinh doanh 28/8: Giá vàng: Tăng dựng đứng, xác lập đỉnh mới

"Các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chốt lời. Tuy nhiên, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu thấy một lập trường ôn hòa rõ ràng hơn từ Fed", ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA nhận định. Ông cũng cho rằng, trong ngắn hạn, vàng có tiềm năng tiếp tục tăng để kiểm tra mốc 3.400 USD và nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3.435 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ, chịu áp lực từ sự tăng giá của đồng USD. Tuy nhiên, những lo ngại mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo sa thải Thống đốc Lisa Cook đã giúp hỗ trợ cho kim loại quý này.

Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm nhẹ, với mức niêm yết tại Kitco đầu giờ chiều nay ở ngưỡng 3.378,35 USD/ounce, giảm 5,55 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 108 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,9 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng so với hôm qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào.

Hiện tại, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào Chỉ số giá tiêu dùng chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình lãi suất, sau những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần trước.

Theo giới phân tích, việc sa thải bà Lisa Cook, nếu thành công, sẽ giúp ông Trump giành đa số 4 ghế trong Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên của Fed, qua đó tăng khả năng ảnh hưởng của ông lên các chính sách tiền tệ.

Giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh nếu tình hình bất ổn tại Mỹ kéo dài. Tuy nhiên, động thái của Fed và phản ứng từ các thị trường tài chính toàn cầu sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

- Khối ngoại bán ròng hơn 7.500 tỷ đồng, VN-Index thu hẹp đà tăng

Ngày 27/8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên giao dịch với sự tăng trưởng nhẹ của VN-Index, đạt 1.672,78 điểm, tăng 5,15 điểm (+0,31%) so với phiên trước. Tuy nhiên, đà tăng này bị thu hẹp bởi áp lực bán ròng mạnh từ phía khối ngoại, khi tổng giá trị bán ra đạt hơn 7.500 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ đạt 3.548,42 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia tài chính - chứng khoán, sự điều chỉnh trong phiên giao dịch này phản ánh tâm lý của nhà đầu tư đang có sự thận trọng, nhất là khi khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Tại các sàn khác, HNX-Index và UPCoM-Index đều ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt đạt 0,59 điểm (+0,21%) và 4,1 điểm (+1,01%).

Kết phiên giao dịch ngày 27/8, tổng giá trị giao dịch (GTGD) toàn thị trường đạt 51.042,59 tỷ đồng, cho thấy mức giao dịch khá sôi động, tuy nhiên khối lượng giao dịch chủ yếu đến từ các mã cổ phiếu lớn và giao dịch nội bộ. Những mã cổ phiếu bị bán mạnh trong phiên có thể kể đến như VIC, HPG, VND, hay MBB.

Trong khi các cổ phiếu lớn gặp khó khăn, một số ngành vẫn ghi nhận sự ổn định và tăng trưởng. Cụ thể, ngành tài chính vẫn duy trì sự mạnh mẽ, chiếm 37,59% tổng vốn hóa của thị trường và ghi nhận mức tăng trưởng 0,91%.

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, nhóm tài chính đang là trụ cột chính giúp thị trường giữ vững đà tăng nhẹ, với các cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB, ACB tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Đặc biệt, VCB đóng góp mạnh vào sự tăng trưởng của VN-Index, với mức tăng 6,97%, giúp chỉ số này có thêm 8,67 điểm.

Ngoài ra, ngành công nghiệp và công nghệ thông tin cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, với mức tăng lần lượt là +0,90% và +5%. Các cổ phiếu trong nhóm công nghệ thông tin như FPT tiếp tục là lựa chọn của nhà đầu tư nhờ vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong dài hạn.

Trong khi đó, ngành bất động sản gặp phải sự phân hóa. Một số mã cổ phiếu lớn như DXG (+6,81%) vẫn giữ được đà tăng mạnh, nhưng các cổ phiếu khác như VIC lại gặp phải sự điều chỉnh mạnh mẽ (-3,75%), khiến nhóm ngành này không thể duy trì được sức mạnh ổn định.

Mặc dù VN-Index duy trì đà tăng, nhưng dòng tiền trong phiên 27/8 lại có sự phân hóa rõ rệt. Khối lượng niêm yết đạt 249.130,84 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng lưu hành là 252.084,02 triệu cổ phiếu, cho thấy một sự giao dịch khá đều đặn giữa các nhóm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch chủ yếu vẫn tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VCB, FPT, VIC và DXG.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, với áp lực bán hạn chế trong ngắn hạn và lực cầu ở mức vừa phải, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm theo quán tính. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MFI đang phát tín hiệu phân kỳ âm, có thể tạo ra yếu tố bất lợi trong ngắn hạn. TPS cảnh báo rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng với những biến động mạnh có thể xảy ra trong các phiên tới.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) cũng cho rằng, VN-Index đã lấy lại đà tăng sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Sự tham gia mạnh mẽ của lực cầu đang đẩy chỉ số vượt qua các ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, với kỳ nghỉ lễ cận kề, VikkiBankS cho rằng thị trường có thể sẽ cần thêm một vài phiên để kiểm tra lại mức 1.690 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản là những ngành tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.