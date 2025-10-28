Điểm tin Kinh doanh 28/10: Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ

- Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ
Giá vàng chiều 27-10 ghi nhận mức giảm nhẹ của giá vàng SJC.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước đó.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,6 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.
Trên thế giới, giá vàng ghi nhận xu hướng giảm, giá vàng niêm yết trên Kitco giao dịch quanh ngưỡng 4.080 USD/ounce. Mặc dù giá vàng đã cố gắng giữ mức hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD, nhưng vàng đã kết thúc tuần vừa rồi với mức giảm 3%. Sau chín tuần liên tiếp giá tăng, thị trường vàng vừa kết thúc tuần ở mức tiêu cực sau đợt bán tháo mạnh mẽ và bất ổn.
Thị trường kim loại quý đã mang lại lợi nhuận phi thường trong hai năm qua, với cả vàng và bạc đều tăng 149% kể từ tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, gần một nửa trong số những mức tăng đáng kể này đã đạt được chỉ trong hai tháng qua, nhấn mạnh cường độ của đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, đà tăng chóng mặt đã dừng lại một cách tự nhiên khi cả hai kim loại đều trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh.
Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết mặc dù vàng hiện vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng, nhưng ông không kỳ vọng áp lực bán sẽ hoàn toàn chấm dứt.
“Tôi không vội vàng quay lại thị trường, vì đợt điều chỉnh hiện tại là do dòng tiền chứ không phải do dữ liệu. Nói cách khác, chỉ số CPI yếu hơn dự kiến, mở ra cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất, sẽ củng cố thêm sự hỗ trợ cơ bản cho vàng thỏi, nhưng liệu 4.000 USD có phải là mức thấp nhất hay không vẫn còn quá sớm để nói”, Ole Hansen nhấn mạnh.
- Đại gia bán lẻ Masan mở thêm gần 500 cửa hàng WinMart+
Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỉ đồng
Mảng bán lẻ của Masan (WinCommerce) có kết quả kinh doanh ấn tượng nhất. Doanh thu III/2025 đạt 10.544 tỉ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỉ đồng, tăng 8,7 lần so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, WinCommerce đạt doanh thu 28.459 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 243 tỉ đồng.
Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã mở ròng 464 cửa hàng WinMart+, vượt mục tiêu ban đầu và hướng tới hoàn thành kịch bản tăng trưởng cao vào cuối năm. Hơn 80% cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn. Masan dự kiến đạt khoảng 4.500 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm.
Khu vực nông thôn – nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam – là động lực tăng trưởng chính. Gần 75% cửa hàng mở mới đến hết quý III/2025 thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn. Các cửa hàng tại đây ghi nhận tăng trưởng doanh số trên cùng hệ thống (LFL) đạt 17,4%.
Tại miền Trung, mô hình siêu thị mini tăng trưởng 12,4% trong quý III/2025, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp nhu cầu địa phương và lợi thế mở rộng sớm tại các vị trí đông khách. Khu vực này chiếm khoảng 50% số cửa hàng mở mới, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của WinCommerce.
Ở mảng chăn nuôi và thịt chế biến (Masan MEATLife) cũng tăng trưởng mạnh giữa bối cảnh ngành chăn nuôi heo lao đao vì dịch bệnh.
Trong quý III/2025, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu 2.384 tỉ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 101 tỉ đồng, tăng hơn 5 lần.
Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan MEATLife đạt doanh thu 6.794 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 466 tỉ đồng, tăng 526 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.
- Fed có thể cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm tại cuộc họp sắp tới
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo có thể sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay vào cuộc họp ngày 29/10 tới, dù triển vọng nền kinh tế Mỹ vẫn thiếu rõ ràng do Chính phủ đang trong tình trạng đóng cửa.
Cuộc họp tháng 10 của Fed diễn ra trong bối cảnh cuộc đối đầu kéo dài nhiều tuần giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về các khoản trợ cấp y tế vẫn tiếp diễn, khiến hầu hết dữ liệu kinh tế chính thức bị ngừng công bố.
Theo quy định của Quốc hội Mỹ, Fed có nhiệm vụ kép là kiểm soát lạm phát và đảm bảo việc làm, thông qua việc điều chỉnh lãi suất cơ bản. Không có những chỉ số then chốt này, các quan chức Fed buộc phải đưa ra quyết định lãi suất mà không có đầy đủ dữ liệu như thường lệ. Giới phân tích và nhà đầu tư dự báo Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất cho vay chủ chốt về mức 3,75-4,00%, và có thể sẽ không tiết lộ nhiều về đợt cắt giảm cuối cùng của năm dự kiến vào tháng 12/2025.
Việc thiếu thông tin chính thức khiến cuộc tranh luận trong nội bộ Fed trở nên phức tạp hơn xung quanh việc cắt giảm nhanh để hỗ trợ thị trường lao động suy yếu, hay duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% trong dài hạn. Mức giá tiêu dùng bị đẩy lên một phần do các mức thuế thương mại cao mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên các đối tác lớn.
Trả lời phỏng vấn hôm 26/10, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong vài tháng tới.
Dữ liệu kinh tế quan trọng duy nhất được công bố kể từ khi Chính phủ đóng cửa ngày 1/10 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng 3% trong 12 tháng tính đến tháng 9/2025 — thấp hơn một chút so với dự báo. Thông tin này giúp thị trường tài chính tăng mạnh, các chỉ số chứng khoán chạm mức kỷ lục mới.
Dù Fed sử dụng một thước đo khác để theo dõi lạm phát, các dữ liệu trước khi Chính phủ ngừng hoạt động cũng cho thấy chỉ số này vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Ở chiều ngược lại, thị trường việc làm đang giảm tốc rõ rệt, với chỉ 22.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 8/2025, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục 4,3%.
Chuyên gia kinh tế trưởng của KPMG, Diane Swonk, dự báo Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm hai lần trong năm nay và có thể chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng vào tuần tới, nhằm ứng phó với rủi ro thanh khoản gia tăng.
- Thị trường tiếp tục giằng co, cầu bắt đáy giao dịch chậm
Những thông tin mới về đàm phán thương mại với Hoa Kỳ cuối tuần qua đã không kích thích được dòng tiền hưng phấn hơn trong phiên đầu tuần 27/10. Nhà đầu tư vẫn chọn chiến lược mua thụ động và thận trọng. Giao dịch chủ yếu ở vùng giá đỏ với thanh khoản khá thấp.
VN-Index tăng cao nhất gần 14 điểm (+0,83%) chỉ ít phút sau khi mở cửa, sau đó lại từ từ trượt giảm. Hiện tượng kéo trụ có ảnh hưởng khá rõ, VIC tạo đỉnh khoảng 10 phút sau khi mở cửa, tăng 3,42% nhưng hiện đã tụt xuống còn tăng 0,78%. VHM thậm chí đảo chiều, từ mức tăng cao nhất 1,31% thành giảm 1,48%. Mất lực từ các trụ, VN-Index không chinh phục được mốc 1700 điểm, dù cao nhất sáng 27/10 đã tới 1697,16 điểm. Kết phiên sáng, chỉ số giảm 0,25% tương đương -4,16 điểm.
Trạng thái thiếu cầu mua đỡ giá cao được phản ánh khá rõ ở độ rộng. Lúc 9h30 sàn HoSE có 188 mã tăng/69 mã giảm và tại đáy lúc 10h55 là 116 mã tăng/182 mã giảm. Dòng tiền bắt đáy chỉ hoạt động tích cực trong khoảng 40 phút cuối phiên sáng, duy trì giá ổn định và hồi nhẹ. Kết phiên sáng độ rộng VN-Index ghi nhận cân bằng 154 mã tăng/150 mã giảm.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn chỉ rõ rệt ở thời điểm thị trường trượt dốc nửa đầu phiên sáng 27/10. Hiện tượng hạ giá là đồng loạt. Tuy nhiên từ khoảng 10h50 trở đi giao dịch bắt đầu ổn định khi dòng tiền bắt đáy hoạt động tốt hơn. Lấy ví dụ VIC, cũng đã phục hồi 1,01% so với giá thấp nhất lúc 10h45, VHM hồi lại 1,08%. Thống kê rổ VN30 có 16 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất phiên sáng.
Mặc dù vậy về cơ bản VN-Index vẫn không có yếu tố nâng trụ đủ tốt. VIC hồi lại chỉ đủ vượt tham chiếu 0,78%. VCB tăng yếu 0,34%, HPG tăng 0,38%, VHM vẫn giảm 1,48%, CTG giảm 1%, TCB giảm 1,8%, MBB giảm 1,64%. Mạnh nhất trong Top 10 vốn hóa sàn HoSE là FPT dù đầu phiên cũng có một nhịp trượt giảm xuống dưới tham chiếu 1,43%. Sau đó tiền vào khá ấn tượng đã kéo tăng ngược. Tính ra biên độ phục hồi của FPT tới 3,12% chỉ trong buổi sáng, thanh khoản 745,4 tỷ đồng, đứng thứ 4 thị trường.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,51% với 11 mã tăng/17 mã giảm, trong đó 8 mã đảo chiều từ giảm sang tăng. Toàn bộ 30 mã trong rổ đều “thoát đáy”. Thanh khoản rổ này giảm 11% so với sáng phiên trước cho thấy áp lực bán cũng không tăng, chủ yếu do cầu thận trọng và lùi xuống giá sâu.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 61% số cổ phiếu đã thoát đáy tối thiểu từ 2 bước giá trở lên so với mức thấp nhất. Khoảng 43% phục hồi từ 1% trở lên. Với thanh khoản sàn này giảm nhẹ hơn 3%, tín hiệu giảm áp lực bán khá đồng bộ với giao dịch của rổ blue-chips.
Trong 150 cổ phiếu đang đỏ ở sàn này, có 83 mã giảm trên 1%, tập trung 49,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Gần hai chục cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn vượt trăm tỷ đồng, một số còn giảm khá sâu như GEX giảm 3,78%, MWG giảm 3,03%, CII giảm 3%, VRE giảm 2,06%, DIG giảm 2,05%, BSR giảm 2,01%, HDC giảm 2,42%. Dù vậy biên độ phục hồi ở các cổ phiếu này cũng không nhỏ: GEX hồi lại 3,22%, CII hồi lại 2,37%, VRE hồi 1,06%, DIG hồi 1,66%... Phần hồi lại này là dấu hiệu của dòng tiền bắt đáy chủ động hơn.
Ở phía xanh, 86 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng thanh khoản tương đối nhỏ, chỉ chiếm 23,2% sàn. Điều này cũng không khó hiểu vì thường chỉ những cổ phiếu thanh khoản thấp mới dễ nâng giá. Chỉ 6 cổ phiếu trong nhóm xanh xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng là VIX tăng 2,58% với 1.027 tỷ đồng; FPT tăng 1,64% với 745,4 tỷ; VCI tăng 1,2% với 173,2 tỷ; KBC tăng 2,08% với 168,1 tỷ; FTS tăng 6,86% với 118,7 tỷ; VTP tăng 3,43% với 110,5 tỷ.
Với tỷ trọng thanh khoản vượt trội vẫn đang tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm giá sâu, dòng tiền thể hiện quan điểm mua khá rõ: Chỉ quan tâm ở các ngưỡng giá thấp. Thực ra cách mua này cũng không mới mà đã xuất hiện liên tục ở các phiên tuần trước, bất kể là trong ngày bán tháo hay các phiên phục hồi kỹ thuật sau đó.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng 27/10 giảm mạnh 21% quy mô bán ra trên sàn HoSE và tăng 24% giá trị mua vào. Vị thế ròng là -1095 tỷ đồng. Như vậy khối này đã có 4 phiên sáng liên tiếp bán ròng với quy mô cỡ ngàn tỷ đồng. Các cổ phiếu bị xả mạnh là SSI -339,5 tỷ, MBB -215,8 tỷ, MWG -80,5 tỷ, VCI -78,5 tỷ, CII -55,1 tỷ, VHM -54,7 tỷ. Phía mua ròng có FPT +114,4 tỷ, VIC +36,7 tỷ.
- Nguyên nhân nào khiến gần 2.000 container sầu riêng 'tê liệt', không thể thông quan?
Gần 2.000 container sầu riêng chủ yếu từ Đắk Lắk bị ùn ứ tại các cửa khẩu, kho bãi và trên đường vận chuyển do không thể hoàn tất kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn.
Đắk Lắk đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch sầu riêng, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày.
Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, hiện gần 2.000 container sầu riêng đang bị mắc kẹt tại các kho lạnh, nhà máy chế biến, trên đường vận chuyển và tại cửa khẩu. Nguyên nhân được xác định do không có chứng nhận kiểm nghiệm, các lô hàng này không thể hoàn tất thủ tục thông quan.
Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng thu mua sầu riêng từ người dân, khiến giá sầu riêng trên thị trường nội địa giảm sâu. Hàng nghìn hộ nông dân vì lo thua lỗ nên không dám thu hoạch, dẫn đến nguy cơ hàng nghìn tấn sầu riêng chín rụng, hư hỏng ngay tại vườn.
Không chỉ vậy, các chi phí lưu kho, điện lạnh, vận chuyển tăng cao từng ngày, khiến doanh nghiệp chịu tổn thất kép. Nhiều đơn vị phản ánh thiệt hại đã lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi ngày nếu tình trạng kéo dài.
Một doanh nghiệp khác ở Buôn Ma Thuột cho biết lô hàng sản xuất ngày 9/10 bị mắc kẹt tại Lạng Sơn 15 ngày, khiến sầu riêng nứt vỏ, hư hỏng, thiệt hại hàng tỷ đồng. Giá sầu riêng loại A tại kho đã hạ từ hơn 100.000 đồng xuống khoảng 80.000 đồng một kg.
Ngày 26/10, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk Lê Anh Trung xác nhận, đơn vị vừa gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Đắk Lắk để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình trạng “tê liệt” xuất khẩu sầu riêng.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, nguyên nhân trực tiếp và gây sốc của tình trạng ngưng trệ này là do các phòng xét nghiệm được chỉ định để kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (như Cd, Vàng Ô...) đồng loạt tạm ngừng hoạt động để bảo trì và nâng cấp hệ thống từ ngày 11/10/2025.
Tình trạng đình trệ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của Đắk Lắk mà còn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam và làm giảm uy tín xuất khẩu trên thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, nơi yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.