Điểm tin Kinh doanh 28/10: Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ

- Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ

Giá vàng chiều 27-10 ghi nhận mức giảm nhẹ của giá vàng SJC.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước đó.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,6 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Trên thế giới, giá vàng ghi nhận xu hướng giảm, giá vàng niêm yết trên Kitco giao dịch quanh ngưỡng 4.080 USD/ounce. Mặc dù giá vàng đã cố gắng giữ mức hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD, nhưng vàng đã kết thúc tuần vừa rồi với mức giảm 3%. Sau chín tuần liên tiếp giá tăng, thị trường vàng vừa kết thúc tuần ở mức tiêu cực sau đợt bán tháo mạnh mẽ và bất ổn.

Thị trường kim loại quý đã mang lại lợi nhuận phi thường trong hai năm qua, với cả vàng và bạc đều tăng 149% kể từ tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, gần một nửa trong số những mức tăng đáng kể này đã đạt được chỉ trong hai tháng qua, nhấn mạnh cường độ của đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, đà tăng chóng mặt đã dừng lại một cách tự nhiên khi cả hai kim loại đều trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh.

Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết mặc dù vàng hiện vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng, nhưng ông không kỳ vọng áp lực bán sẽ hoàn toàn chấm dứt.

“Tôi không vội vàng quay lại thị trường, vì đợt điều chỉnh hiện tại là do dòng tiền chứ không phải do dữ liệu. Nói cách khác, chỉ số CPI yếu hơn dự kiến, mở ra cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất, sẽ củng cố thêm sự hỗ trợ cơ bản cho vàng thỏi, nhưng liệu 4.000 USD có phải là mức thấp nhất hay không vẫn còn quá sớm để nói”, Ole Hansen nhấn mạnh.

- Đại gia bán lẻ Masan mở thêm gần 500 cửa hàng WinMart+

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỉ đồng

Mảng bán lẻ của Masan (WinCommerce) có kết quả kinh doanh ấn tượng nhất. Doanh thu III/2025 đạt 10.544 tỉ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỉ đồng, tăng 8,7 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, WinCommerce đạt doanh thu 28.459 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 243 tỉ đồng.