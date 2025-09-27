Điểm tin Kinh doanh 27/9: Giá vàng: Đồng loạt đứng yên

- Giá vàng: Đồng loạt đứng yên
Chiều 26-9, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng yên so với hôm qua, tuy nhiên cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều giao dịch ở mức cao.
Giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129 triệu đồng/lượng mua vào, 132 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 132 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 128,5 triệu đồng/lượng mua vào, 131,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều 26-9, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 134,5 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; 132 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng nhẫn.
Trên thị trường thế giới, giá vàng đã thu hẹp đà tăng, sau khi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng có thể định hình các động thái lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 là 85%, giảm so với mức 90% trước khi dữ liệu việc làm được công bố. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.
Theo chuyên gia phân tích, rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với vàng là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát yêu thích của Fed - cao hơn dự đoán. Nếu lạm phát tăng đột biến, điều đó có thể thúc đẩy đồng USD đi lên và tạm thời gây áp lực lên giá vàng.
- Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81, giới thiệu bộ ba sản phẩm mới
Dreame Technology chính thức khai trương cửa hàng flagship đầu tiên ở Việt Nam tại Landmark 81.
Cửa hàng được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi khách hàng có thể tận tay khám phá hệ sinh thái sản phẩm thông minh: từ robot hút bụi lau nhà, máy hút bụi không dây, máy lọc không khí đến thiết bị chăm sóc cá nhân.
Ông Haoran, đại diện Marketing Dreame khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Với cửa hàng flagship tại Landmark 81, Dreame mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, mang đến những trải nghiệm công nghệ ‘Đỉnh Vượt Trội’ cho từng căn hộ, từng không gian sống”.
Sự kiện khai trương cửa hàng flagship đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng của Dreame tại Việt Nam, đồng thời hãng cũng giới thiệu bộ ba sản phẩm cao cấp thế hệ mới:
Dreame Matrix 10 Ultra – robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực sử dụng.
Dreame H13 Dual FlexReach – máy hút bụi lau nhà đa năng, “biến hình” linh hoạt cho nhiều không gian sống.
Dreame Miracle Pro – máy sấy tóc cao cấp tích hợp công nghệ phun sương dưỡng chất, chăm sóc và tạo kiểu vượt trội.
- Giá dầu đi lên, hướng tới tuần tăng mạnh nhất hơn 3 tháng
Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/9 và đang hướng tới mức tăng hơn 4% trong tuần qua, khi các hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga buộc Nga phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu và tiến gần hơn tới việc cắt giảm sản lượng dầu thô.
Chiều phiên 26/9, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 21 xu Mỹ, tương đương 0,3%, lên 69,63 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 32 xu, tương đương 0,5%, lên 65,30 USD/thùng.
Cả hai loại dầu chuẩn trên đều đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 13/6, khi giá dầu Brent tăng vọt 11,7% và giá dầu WTI tăng 13% sau khi Israel và Iran đáp trả lẫn nhau bằng các hoạt động quân sự.
Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, Nga dự kiến áp dụng lệnh cấm xuất khẩu một phần dầu diesel cho tới cuối năm và gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện có.
Việc công suất lọc dầu sụt giảm đã khiến Nga đứng trước nguy cơ phải cắt giảm sản lượng dầu thô, trong khi một số khu vực của Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu.
Ngoài ra, theo ông Daniel Hynes, chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ, cảnh báo gia tăng căng thẳng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine làm dấy lên lo ngại về các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ Nga.
Cả Brent và WTI trong tuần này đều đã lên mức giá cao nhất kể từ ngày 1/8, nhờ sự sụt giảm bất ngờ của tồn kho dầu thô hàng tuần tại Mỹ cùng với các hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào cơ sở năng lượng của Nga.
Tuy nhiên, đà tăng giá phần nào bị kìm hãm sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu cho thấy GDP quý trước tăng trưởng 3,8% (điều chỉnh tăng), cao hơn dự báo. Số liệu kinh tế tích cực hơn kỳ vọng có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Giá dầu cũng chịu áp lực sau khi chính quyền Khu tự trị Kurdistan của Iraq ngày 25/9 thông báo rằng hoạt động xuất khẩu dầu sẽ được nối lại trong vòng 48 giờ tới.
- Nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc cao kỷ lục
Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu xe ô tô với tổng giá trị cao nhất từ trước đến nay.
Theo đó, Việt Nam nhập khẩu gần 138.000 xe ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 3,02 tỷ USD, tăng 836 triệu USD (tương đương hơn 38%) so cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tính riêng tháng 8, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt hơn 16.200 chiếc với trị giá 363 triệu USD.
Trong cơ cấu nhập khẩu, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 104.000 chiếc (tăng gần 20%), trong đó xe ô tô tải đạt là gần 18.000 chiếc, (tăng gần 96%).
Xe nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường chính là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc (chiếm tới 94% tổng số xe).
Ở nhóm linh kiện và phụ tùng ô tô, trị giá nhập khẩu 8 tháng đạt 3,61 tỷ USD (tăng hơn 23%, tương ứng tăng 1,52 tỷ USD). Riêng trong tháng 8, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam với trị giá 452 triệu USD.
- Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ
Thị trường suy yếu đáng kể trong phiên sáng 26/9 khi dòng tiền từ chối mua giá cao. Trọn thời gian giao dịch độ rộng đều nghiêng về phía giảm trong khi thanh khoản sàn HoSE thấp hơn sáng hôm 25/9 tới 29%. Đặc biệt khối ngoại có phiên giải ngân tệ nhất 6 tháng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 6,09 điểm tương đương -0,37%. Chỉ số này có hai nhịp “rướn” vượt qua tham chiếu nhưng sau đó đều rơi trở lại. Độ rộng phản ánh rõ nét những nỗ lực kéo trụ bất thành. Hiện sàn này chỉ có 96 mã tăng nhưng tới 203 mã giảm.
Các trụ suy yếu dĩ nhiên là nguyên nhân khiến VN-Index không giữ được độ cao. VIC còn tăng nhẹ 0,06% nhưng có thể xem là một thất bại vì có lúc đã tăng tới 1,27%. CTG đang là trụ khỏe nhất với mức tăng 1,59%, nhưng đó đã là kết quả của một nhịp trượt giảm gần 1% về cuối phiên. Những nỗ lực cầm cự mốc tham chiếu của HPG cũng rất mong manh sau khi đã trượt giảm 1,37% so với đỉnh.
Loạt cổ phiếu lớn khác đã bị đánh lùi xuống dưới tham chiếu là VHM giảm 0,4%, BID giảm 0,12%, TCB giảm 0,9%, VPB giảm 0,97%, MBB giảm 0,38%, FPT giảm 0,51%. Thống kê cho thấy toàn bộ rổ VN30 đã lùi giá với biên độ khác nhau, trong đó 13 mã tụt giá hơn 1%. Chỉ số VN30-Index đang giảm 0,42% với 4 mã tăng/21 mã giảm, trong đó 6 mã giảm quá 1%.
Nhóm ngân hàng tiếp tục cho thấy sự thất vọng sau một phiên “lóe sáng” duy nhất ngày 24/9 vừa qua: Trong 27 mã nhóm này sáng nay chỉ có 2 mã xanh là CTG và LPB. Cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ lác đác 5 mã xanh còn số đỏ gấp nhiều lần. Những mã thanh khoản tốt nhất thì giá đều yếu như SSI giảm 1,03%, VIX giảm 1,88%. VND giảm 0,88%...
Thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng 26/9 chỉ đạt hơn 9.672 tỷ đồng, giảm 29% so với sáng hôm 25/9. Rổ VN30 cũng giảm 13% với 4.851 tỷ đồng. Mức giảm tuyệt đối của sàn này khoảng 3.821 tỷ và rổ VN30 giảm 719 tỷ. Như vậy dòng tiền vào cổ phiếu vừa và nhỏ đã co lại đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của phiên hôm 25/9.
Với độ rộng rất hẹp, cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đang điều chỉnh diện rộng: Midcap giảm 0,73%, Smallcap giảm 0,23%. Tuy nhiên cũng không quá nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán tháo thực sự vì nền thanh khoản tổng thể là thấp. Trong 203 mã đang đỏ trên HoSE, có 87 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 28% sàn. Giao dịch lớn chỉ xuất hiện ở SSI, VIX, DXG, BSR, VSC, VJC, STB và HDB. Đây là các cổ phiếu giảm giá hơn 1% và thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra các cổ phiếu midcap yếu rõ rệt là VCI giảm 1,71%, GEX giảm 1,68%, PVT giảm 1,82%, EVF giảm 1,47%, DGW giảm 1,53%, GMD giảm 1,81%...
Ở phía tăng, khả năng nâng đỡ giá cũng ngày càng co cum lại. Toàn sàn HoSE chỉ có 13 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng với mức tăng hơn 1%. Đặc biệt gần như toàn bộ thanh khoản của nhóm tăng mạnh nhất dồn vào vài cổ phiếu hàng đầu là CII tăng 2,11% khớp 605,2 tỷ; CTG tăng 1,59% với 278,9 tỷ; HHV tăng 3,04% với 277,8 tỷ; NKG tăng 1,36% với 177,5 tỷ; HAG tăng 2,22% với 138,7 tỷ; HDG tăng 2,78% với 138 tỷ; IJC tăng 1,78% với 121 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng 26/9 ghi nhận mức bán ròng rất lớn, gần 1.176 tỷ đồng trên sàn HoSE, nhưng không phải do khối này xả quá nhiều, mà là mua quá ít. Cụ thể, khối ngoại chỉ giải ngân 634,6 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục 6 tháng. Các mã bị bán đáng chú ý là SSI -127 tỷ, FPT -80,5 tỷ, VIX -74,8 tỷ, VHM -66 tỷ, SHB -62,3 tỷ, HPG -54,8 tỷ. Phía mua ròng duy nhất VCB là đáng kể với 22,3 tỷ.