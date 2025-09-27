Điểm tin Kinh doanh 27/9: Giá vàng: Đồng loạt đứng yên

- Giá vàng: Đồng loạt đứng yên

Chiều 26-9, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng yên so với hôm qua, tuy nhiên cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều giao dịch ở mức cao.

Giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129 triệu đồng/lượng mua vào, 132 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 132 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 128,5 triệu đồng/lượng mua vào, 131,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều 26-9, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 134,5 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; 132 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã thu hẹp đà tăng, sau khi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng có thể định hình các động thái lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).