Điểm tin Kinh doanh 27/8: Giá vàng: Lập đỉnh mới

- Giá vàng: Lập đỉnh mới

Giá vàng trưa 26-8 vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh mới với giá vàng miếng SJC 127,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 122,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 26-8, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước.

Song song với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng đột biến. Giá giao dịch hôm nay dao động 119,6 triệu đồng/lượng mua vào và 122,2 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 900.000 đồng so với hôm trước.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.