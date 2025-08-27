Điểm tin Kinh doanh 27/8: Giá vàng: Lập đỉnh mới

- Giá vàng: Lập đỉnh mới
Giá vàng trưa 26-8 vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh mới với giá vàng miếng SJC 127,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 122,2 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 26-8, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước.
Song song với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng đột biến. Giá giao dịch hôm nay dao động 119,6 triệu đồng/lượng mua vào và 122,2 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 900.000 đồng so với hôm trước.
Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.377 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với hôm trước.
Theo chuyên gia trong ngành, giá vàng trong nước lên cao gần đây chủ yếu do lực bán ra thấp, trong khi nhu cầu vẫn duy trì. So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng miếng hiện đắt hơn gần 43 triệu đồng, tương đương mức tăng 50%. Trong khi đó, mức tăng của nhẫn trơn là hơn 43%.
- Nghiên cứu của Moloco cho thấy cơ hội tăng trưởng đáng kể cho quảng cáo ứng dụng di động ngoài Google và Meta
Moloco, công ty quảng cáo hiệu suất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vừa công bố nghiên cứu mới về sự mất cân đối ngày càng lớn giữa chi tiêu quảng cáo trên ứng dụng di động và sự chú ý của người dùng. Báo cáo mang tên "Hiệu suất thông qua các ứng dụng độc lập: Khám phá sự tăng trưởng của các ứng dụng ngoài Google và Meta", được thực hiện với sự hợp tác của Sensor Tower và Singular, cho thấy ngay cả khi người dùng di động đang chuyển hướng chú ý sang hàng triệu ứng dụng di động khác nhau, chi tiêu quảng cáo vẫn tập trung chủ yếu vào Google và Meta, hai nền tảng hiện đang chiếm tới 88% ngân sách quảng cáo ứng dụng di động tiêu dùng.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nhà quảng cáo có thể gia tăng lợi nhuận tới 214% nếu điều chỉnh chiến lược và phân bổ ngân sách quảng cáo ra ngoài các “ông lớn công nghệ”, tiếp cận người dùng ở nhiều ứng dụng nơi họ thực sự dành phần lớn thời gian.
“Quá nhiều nhà quảng cáo vẫn phụ thuộc vào Google và Meta. Tuy nhiên, lợi nhuận lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận lại đến từ các kênh bên ngoài các nền tảng Big Tech," ông Tom Shadbolt, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao tại Moloco, cho biết. "Hệ sinh thái ứng dụng độc lập đang nhanh chóng trở thành động lực mới cho hiệu suất bền vững và lâu dài. Đây có thể coi là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các nhà tiếp thị ứng dụng di động”.
- VN-Index bốc đầu tăng hơn 50 điểm
Cổ phiếu họ Vin là động lực chính dẫn dắt đà tăng cho thị trường, nổi bật VHM tăng kịch trần và đóng góp 6,5 điểm vào VN-Index, VIC cũng tăng tốt và đóng góp 4 điểm.
VN-Index sau ít phút rung lắc nhẹ đã cho tín hiệu hồi phục trở lại ngưỡng gần 1.630 điểm nhờ sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
Nhóm bluechip VN30 phân hóa mạnh và chỉ một vài cổ phiếu nổi bật như SHB, HPG và VHM khi tăng từ 2,5% đến gần 4%, trong khi theo sau là ACB, MBB, VIC, VRE chỉ có mức tăng khiêm tốn hơn 1%.
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 26/8, VN-Index tăng 6,14 điểm, tương đương 0,38% lên mức 1.620,17 điểm. Toàn sàn có 190 mã tăng và 105 mã giảm.
Bước sang phiên chiều, dòng tiền nhập cuộc tích cực tham gia giúp VN-Index bốc đầu tăng dựng đứng và kết phiên ở mức cao nhất trong ngày.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index tăng 53,6 điểm, tương đương 3,32% lên 1.667,63 điểm. Toàn sàn có 299 mã tăng, 45 mã giảm và 27 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 9,21 điểm lên 275,79 điểm. Toàn sàn có 119 mã tăng, 43 mã giảm và 52 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,26 điểm lên mức 108,84 điểm.
Cổ phiếu họ Vin là động lực chính dẫn dắt đà tăng cho thị trường, nổi bật VHM tăng kịch trần và đóng góp 6,5 điểm vào VN-Index, VIC cũng tăng tốt và đóng góp 4 điểm. Các mã còn lại trong nhóm bất động sản đều tăng điểm tốt, đơn cử PDR, DXG, DIG, CEO, NVL, KHG, KBC, VRE, TCH, HDG, KDH, HDC.
Nhóm cổ phiếu "vua" ngân hàng cũng lấy lại phong độ và dẫn dắt điểm số tốt, nổi bật SHB, MSB, EVF tăng kịch trần. Các mã còn lại phần lớn đều tăng điểm, đơn cử TPB, VPB, MBB, TCB, EIB, ACB, STB, HDB, CTG, BID, VCB.
Thậm chí sắc tím còn nở rộ trong nhóm chứng khoán như SSI, VIX, VND, ORS, CTS, APS, TCI, PHS đều tăng kịch trần. Các mã còn lại đều tăng điểm tốt, đơn cử SHS, HCM, MBS, VCI, VDS, VFS, BSI, DSE, AGR.
Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm 26/8 ở mức 42.620 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hôm trước, trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 38.381 tỷ đồng. Tại nhóm VN30, thanh khoản đạt 20.666 tỷ đồng.
Khối ngoại quay đầu mua ròng giá trị 940 tỷ đồng phiên hôm 26/8, trong đó khối này giải ngân 4.226 tỷ đồng và bán ra 3.287 tỷ đồng.
Những mã bị đẩy bán mạnh chủ yếu HPG 115 tỷ đồng, VHM 112 đồng, OIL 108 tỷ đồng, SSI 93 tỷ đồng, VIC 82 tỷ đồng,… Ngược lại, những mã được mua nổi bật là MSB 655 tỷ đồng, VIX 146 tỷ đồng, MWG 122 tỷ đồng, TPB 75 tỷ đồng, TAL 71 tỷ đồng,…
- 39 hộ nông dân ở An Giang đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ từ Bảo hiểm Chỉ số Thời tiết sau đợt mưa lớn tháng 5
Tháng 5/2025, hơn 120 hecta lúa tại tỉnh An Giang bị ngập úng sau nhiều ngày mưa lớn. May mắn là 39 hộ nông dân đã được xác nhận là đủ điều kiện để nhận được khoản hỗ trợ tài chính thông qua chương trình Bảo hiểm Chỉ số Thời tiết (Weather Index Insurance - WII), do Igloo phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) triển khai. Khoản hỗ trợ này giúp bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất vụ Hè - Thu và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại kéo dài do thiên tai.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nửa đầu năm 2025 chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng, như mưa lớn bất thường, lũ quét đến sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mới đây tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 3 đã gây sạt lở, làm ngập úng nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng ngàn hộ dân phải sơ tán. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, thời tiết ngày càng khó lường, làm gia tăng rủi ro đúng thời điểm cây lúa bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng cho vụ thu hoạch tháng 11.
Những con số này cho thấy biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời, mà đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu nông dân. Chỉ một thiên tai bất ngờ có thể cuốn trôi toàn bộ vụ mùa, đẩy cả gia đình và cộng đồng vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, người nông dân rất cần những công cụ hỗ trợ thiết thực và kịp thời để phục hồi sau thiên tai và bảo hiểm thời tiết là một giải pháp như vậy.
- Bitcoin lao dốc, tâm lý thị trường chao đảo
Giá Bitcoin thủng mốc 110.000 USD, mất gần 3% chỉ trong 24 giờ, sau động thái bán tháo mạnh từ một "cá voi" khiến gần 1 tỷ USD lệnh mua bị thanh lý.
Sáng 26/8, giá Bitcoin giao dịch quanh mức 109.500 USD, giảm gần 3% trong vòng một ngày, thấp nhất kể từ 9/7. Đòn giáng mạnh vào thị trường đến từ một “cá voi” khi bán tháo 24.000 BTC, trị giá khoảng 2,6 tỷ USD chỉ trong một phiên. Động thái này nhanh chóng kích hoạt hiệu ứng domino, kéo theo làn sóng thanh lý lệnh mua trên thị trường phái sinh.
Dữ liệu từ CoinGlass ghi nhận tổng giá trị thanh lý trong 24 giờ qua vượt 940 triệu USD, phần lớn là các lệnh đặt cược vào đà tăng. Việc Bitcoin đánh mất ngưỡng 110.800 USD - mức trung bình giá mua trong 3 tháng được Glassnode cảnh báo có thể là tín hiệu cho chu kỳ điều chỉnh kéo dài, với nguy cơ tiếp tục suy yếu trong nhiều tuần tới.
Diễn biến giá khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào thế lưỡng nan. Không ít người từng khẳng định sẽ “bắt đáy” nếu giá Bitcoin đủ hấp dẫn, nhưng khi con số xuất hiện, họ lại chần chừ.
Matt Hougan - CEO quỹ Bitwise chia sẻ: “Sau một đợt giảm, việc đưa ra quyết định mua không bao giờ là dễ chịu”. Ông đề xuất viết mức giá mục tiêu lên giấy nhớ và dán trước màn hình máy tính. "Khi thị trường khiến bạn dao động, hãy nhìn lại con số bạn đã tin tưởng từ trước đó", ông nhấn mạnh.
Theo Rick Maeda - chuyên gia tại Presto Research, một số mốc giá đang được nhà đầu tư chuyên nghiệp theo dõi sát sao. Nếu thủng mốc 100.000 USD, thị trường có thể chứng kiến làn sóng bán tháo thứ hai. Ở chiều ngược lại, vùng 118.000-120.000 USD sẽ là kháng cự ngắn hạn nếu xuất hiện lực phục hồi.