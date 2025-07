Điểm tin Kinh doanh 27/7: Giá vàng: Giảm mạnh

Sức mạnh của thị trường lao động sẽ tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất chủ chốt từ 4,25% đến 4,50% tại cuộc họp vào tuần tới, ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu tăng do thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

“Thỏa thuận với Nhật Bản rất quan trọng, và có hy vọng về một thỏa thuận Mỹ-EU trước hạn chót ngày 1-8. Điều này làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi tâm lý ưa rủi ro gia tăng hướng dòng vốn vào các tài sản rủi ro”, Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia Kim loại Cấp cao tại Zaner Metals, giải thích.

Giá vàng giảm vào thứ Sáu, chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Liên minh châu Âu (EU), làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số đồng USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế.

Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức 118,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng; bán ra 121,1 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chiều 25-7.

Cụ thể, vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào 119,6 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng; bán ra 121,1 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chiều 25-7.

Thế Giới Di Động vừa ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử với doanh thu vượt 37.300 tỷ đồng, mở màn cho chuỗi tăng tốc toàn diện từ bán lẻ điện tử, hàng tiêu dùng đến dược phẩm và tài chính...

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 với mức doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động, cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ và đà tăng trưởng bền vững trên nhiều mảng chiến lược.

Với tổng doanh thu quý 2 vượt 37.300 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu lũy kế của hai chuỗi bán lẻ chủ lực là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 49.400 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh doanh nghiệp đã tinh gọn quy mô vận hành, với số lượng cửa hàng giảm hơn 200 so với đầu năm 2024, đồng thời thị trường chung vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm.

Các ngành hàng chủ lực như điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng từ 20–50%. Ngành hàng gia dụng như máy giặt, tivi cũng tăng ở mức một đến hai chữ số. Tuy nhiên, ngành máy lạnh chưa đạt kỳ vọng do thời tiết không thuận lợi trong mùa nắng nóng. Chỉ tính riêng tháng 6, doanh thu của hai chuỗi này đạt trên 8.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ thống siêu thị mini Bách Hóa Xanh tiếp tục là mảng tăng trưởng năng động khi đạt doanh thu lũy kế gần 22.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tốc độ tăng trưởng lũy kế đã chậm lại so với các kỳ báo cáo gần nhất, nhưng chuỗi vẫn đạt được những bước tiến chiến lược.

Tính đến cuối tháng 6, Bách Hóa Xanh đã mở mới 414 cửa hàng, trong đó hơn một nửa tập trung tại khu vực miền Trung. Ngoài ra, lợi nhuận của chuỗi vẫn được duy trì ổn định nhờ kiểm soát tốt tình trạng hao hụt, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm tươi sống, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Mảng dược phẩm của Thế Giới Di Động, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nhờ mức tăng trưởng 30% doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường quốc tế, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia với 115 cửa hàng đã ghi nhận doanh thu gần 1.600 tỷ đồng, tăng tới 70% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động bán lẻ, Thế Giới Di Động đang mở rộng sang mảng dịch vụ tài chính tiêu dùng. Sau 6 tháng triển khai dịch vụ nạp – rút – chuyển tiền tại các điểm siêu thị, hệ thống đã ghi nhận gần 600.000 giao dịch, tổng giá trị lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

- Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 28/7 đến 1/8

Các ngày trong tuần từ 28/7 đến 1/8, có 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 8/8/2025, Công ty cổ phần 22 (UPCoM: C22) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7/2025.

* Ngày 15/8/2025, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/7/2025.

* Công ty cổ phần Địa ốc First Real (HOSE: FIR) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/7/2025.

* Ngày 15/8/2025, Công ty cổ phần Đầu tư Cao-su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/7/2025.

* Ngày 8/8/2025, Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (UPCoM: MQB) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 380 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/7/2025.

* Ngày 22/8/2025, Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao-su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/7/2025.