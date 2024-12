Điểm tin Kinh doanh 27/12: Giá vàng: Vàng nhẫn SJC bật tăng trở lại, Doji hai ngày không điều chỉnh giá

Ngân hàng Nhà nước thông tin việc xử lý giá vàng ‘vênh’ cao; MB sắp phát hành gần 800 triệu cổ phiếu để trả cổ tức - Giá vàng: Vàng nhẫn SJC bật tăng trở lại, Doji hai ngày không điều chỉnh giá Giá vàng thế giới hôm 26/12 đảo chiều đi lên sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khi đồng USD có tín hiệu hạ nhiệt, giao dịch ở mức 2.626 USD/ounce. Trong nước, cùng chiều với vàng thế giới, vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng; trong khi thương hiệu Doji giữ nguyên mức giá niêm yết hai phiên liên tiếp. Trong phiên giao dịch sáng 26/12, giá vàng hầu hết các thương hiệu trong nước điều chỉnh đi lên. Giá bán ra của thương hiệu vàng miếng SJC nhỉnh hơn vàng nhẫn 200 nghìn đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 26/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,5-84,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 82,5 triệu đồng/lượng, bán ra 84,3 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,5 triệu đồng/lượng và bán ra 84,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giữ giá ở mức kết phiên 24/12, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 83,3-84,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 83,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,5 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 10 giờ ngày 26/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 13,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.626 USD/ounce. Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo đi lên theo tín hiệu lạm phát gia tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu. Phương Tây đã chứng kiến lạm phát quay trở lại, còn châu Á nhiều quốc gia đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ và có kế hoạch bơm tiền. Trung Quốc có kế hoạch phát hành hơn 400 tỷ USD trái phiếu đặc biệt để bơm vào nền kinh tế trong năm 2025. Vàng được dự báo sẽ hưởng lợi ngay quý đầu năm mới 2025 khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Các tuyên bố và chính sách bất thường của ông Trump có thể khiến các thị trường tài chính chao đảo và vàng có thể tăng giá. George Milling-Stanley - nhà phân tích tại State Street Global Advisors, kỳ vọng năm 2025 có khả năng lập kỷ lục đối với giá vàng. Bởi lẽ nhu cầu tăng dự trữ vàng của ngân hàng trung ương để bảo vệ mình khỏi tình trạng bất ổn kinh tế, địa chính trị vẫn là động lực chính trên thị trường. Trong cuộc phỏng phấn gần đây với Kitco News, chiến lược gia đầu tư vĩ mô Tom Bruce của Tanglewood Total Wealth Management cho biết, ông có chút lạc quan về vàng, với dự báo giá kim loại quý này sẽ tăng khoảng 10% trong năm tới và giữ ở mức dưới 3.000 USD/ounce. - Giá xăng dầu đồng loạt giảm Giá xăng E5RON92 giảm 430 đồng/lít còn xăng RON95-III giảm 460 đồng/lít. Chiều 26/12, liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu, thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định giảm 430 đồng/lít với xăng E5RON92 và giảm 460 đồng/lít xăng RON95-III. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5RON92 là 19.810 đồng/lít và xăng RON95-III là 20.540 đồng/lít. Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Cụ thể, dầu diesel giảm 100 đồng/lít về 18.630 đồng/lít; dầu hỏa giảm 260 đồng/lít, về mức 18.700 đồng/lít; trong khi đó, dầu mazut tăng 70 đồng/kg lên 15.970 đồng/kg. kTại kỳ điều hành này, liên Bộ vẫn Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95-III, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Như vậy, giá xăng RON95-III trong nước đã quay đầu giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 24 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 22 lần tăng và 28 lần giảm. - Ngân hàng Nhà nước thông tin việc xử lý giá vàng ‘vênh’ cao Ngân hàng Nhà nước cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp tình hình thực tiễn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế... Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, giá vàng thế giới liên tục tăng cao, lập đỉnh lịch sử vào ngày 26/9/2024 ở mức 2.700 USD/ounce. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai tổng thể giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương. Các ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính tăng kiểm tra, thanh tra, giám sát… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng, trục lợi… gây mất ổn định thị trường vàng. Với những giải pháp đồng bộ của Ngân hàng Nhà nước và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã giảm đáng kể. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với thực tiễn. - Viettel ký nhiều hợp đồng quốc phòng quan trọng Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký kết 13 hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế về cung cấp hạ tầng 5G; tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm hàng không vũ trụ toàn cầu; thiết kế, sản xuất và kinh doanh thiết bị quốc phòng… Hoạt động đã đóng góp vào mục tiêu thu hút, tìm kiếm những đối tác tiềm năng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng (CNQP) trong và ngoài nước. Trong đó, Viettel đã ký kết 5 hợp đồng với tổng giá trị 8 triệu USD về cung cấp hệ thống 5G, cung cấp hạ tầng phục vụ giải pháp CNTT; 8 thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác quốc tế từ Mỹ, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Canada về phát triển mạng lưới cung ứng sản phẩm hàng không vũ trụ toàn cầu, phát triển năng lực thiết kế, sản xuất và kinh doanh thiết bị quốc phòng… Cụ thể, Viettel đã ký hợp đồng với Công ty High Cloud Technologies (UAE), mở ra cơ hội phát triển hệ thống mạng 5G của Viettel đến UAE và các nước khác thuộc khu vực Trung Đông. Viettel cũng tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác Quadgen (Mỹ), đẩy mạnh kinh doanh mạng 5G Private Network tại châu Mỹ, sau một năm triển khai sản phẩm này tại thị trường Ấn Độ. Theo thoả thuận với Network Cable Co., LTD, Viettel sẽ sản xuất và cung cấp từ 60.000 - 100.000 km các loại cáp quang/năm phục vụ cho quốc phòng và dân sinh theo nhu cầu khách hàng tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Bên cạnh đó, Viettel đã hợp tác chiến lược với Công ty Advanced Business Events (ABE) – Pháp và 3 Points Aviation – Canada để tham gia phát triển mạng lưới cung ứng sản phẩm hàng không vũ trụ. - GRDP TP. HCM đạt 7,17%, thu ngân sách kỷ lục hơn 500 nghìn tỷ đồng Năm 2024 kinh tế TP.HCM phục hồi khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2024 ước tăng 7,17% so với năm 2023; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 7,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước kỷ lục đạt hơn 508.000 tỷ đồng, tăng hơn 13,3% so với năm 2023… Sáng 26/12, UBND TP. HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quán triệt triển khai nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của Thành phố ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM cho biết, kinh tế Thành phố năm 2024 tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP cả năm 2024 ước tăng 7,17% so với năm 2023 (gần đạt kế hoạch đề ra, tăng từ 7,5 - 8%); trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,89%, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mức tăng ổn định cho thấy sự phục hồi và phát triển bền vững của công nghiệp thành phố. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã có nhiều tín hiệu tích cực khi đơn hàng từng bước phục hồi. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 7,3% so với cùng kỳ; trong đó ngành khai khoáng tăng 28,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%. Riêng chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 7,6% so với cùng kỳ. Năm 2024 cũng ghi nhận mức thu ngân sách kỷ lục của TP. HCM đạt hơn 508.000 tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán được giao, tăng hơn 13,3% so với năm 2023; trong đó, thu nội địa chuyển biến tích cực nhất, đạt 356.840 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán và tăng 17,6% so cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu đạt 129.600 tỷ đồng, tăng 6,96% so cùng kỳ. - MB sắp phát hành gần 800 triệu cổ phiếu để trả cổ tức Sau khi thực hiện xong phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ MB dự kiến sẽ tăng thêm 7.959 tỷ đồng, từ 53.063 tỷ đồng lên 61.022 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm gần 796 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 7.959 tỷ đồng. Tỉ lệ phát hành 15%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/12///2025. Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức là từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của năm 2023, phù hợp quy định pháp luật. Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỉ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 1 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết nếu phát sinh sẽ chuyển cho Công đoàn cơ sở MB quản lý và phân phối.