Điểm tin Kinh doanh 27/10: Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao

- Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao
Giá vàng chiều 26-10, vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm trước, nhưng vẫn neo ở mức cao.
Giá vàng chiều 26-10, vàng miếng đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm trước.
Cụ thể, vàng miếng thương hiệu DOJI mua vào 147,5 triệu đồng/lượng - bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.
Vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ đang mua vào ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả 2 chiều.
Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm trước.
Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 146,7 triệu đồng/lượng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở cả hai chiều so với hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm trước.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả 2 chiều.
Duy nhất, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ổn định ở cả hai chiều so với sáng hôm trước đó, niêm yết ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce, giảm khoảng 129 USD/ounce (tương đương giảm khoảng 4,1 triệu đồng) so với cuối tuần trước.
Kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy những diễn biến trái chiều về dự báo giá vàng.
Cụ thể, trong số 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 35% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 47% cho rằng giá đi ngang. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, các chuyên gia nhận định giá vàng đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý.
Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 274 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng, khi có tới 53% ý kiến cho rằng giá vàng tăng, 23% dự báo giá vàng giảm và 25% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.
- TPHCM: Gần 5 triệu tỷ đồng đang chảy về đâu?
Tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Nguồn vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn.
Ngày 26/10, bà Trần Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hiện ước đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối tháng 9 và 9,79% so với cuối năm 2024.
Dư nợ bằng VNĐ đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ, tăng 10,29% so với cuối năm 2024. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 195.319 tỷ đồng, chiếm 4% và giảm 0,96% so với cuối năm trước.
Xét theo kỳ hạn, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 47,7%, còn trung và dài hạn đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 52,3%. Cả hai nhóm đều duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp (DN) ở nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau.
Theo thống kê của NHNN chi nhánh Khu vực 2 , đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn đạt gồm cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao.
DN nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần một nửa tổng dư nợ toàn địa bàn. Điều này thể hiện sự tập trung tín dụng cho khu vực có vai trò quan trọng trong sản xuất và lưu thông hàng hóa của thành phố.
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đang triển khai gói tín dụng 150.000 tỷ đồng hỗ trợ DN sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản. Đến hết tháng 10, doanh số giải ngân trong kỳ đạt 2.822 tỷ đồng, lũy kế từ đầu chương trình 32.529 tỷ đồng với dư nợ hiện tại 12.659 tỷ đồng.
Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, TPHCM hiện có 12 dự án được phê duyệt, trong đó 3 dự án đã được giải ngân với doanh số lũy kế 280,86 tỷ đồng, dư nợ 260,94 tỷ đồng. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn còn cho vay 3 dự án nhà ở xã hội ngoài TPHCM, với doanh số giải ngân 723,75 tỷ đồng và dư nợ 614,42 tỷ đồng.
Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai, với dư nợ 5.337 tỷ đồng; trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 5.327 tỷ đồng, trung và dài hạn 10 tỷ đồng.
- Xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo
Tính đến ngày 15-10, Việt Nam đã xuất khẩu được 7,022 triệu tấn gạo với 3,588 tỉ đô la Mỹ, giảm 4,4% về số lượng và giảm 21,94% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong nước, thị trường lúa, gạo ghi nhận sự giảm giá do hoạt động thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu chậm lại. Khu vực châu Á cũng có xu hướng trầm lắng do xuất khẩu yếu, TTXVN đưa tin.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, lúa thơm tại ruộng có giá cao nhất 5.650 đồng/kg, bình quân 5.379 đồng/kg, giảm 21 đồng/kg so tuần trước. Ngược lại, lúa thường tăng 46 đồng/kg, với giá trung bình 5.161 đồng/kg.
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường tại Cần Thơ, cho biết lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg, tương đương so với tuần trước; OM 18 là 6.800 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg.
- Dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu công nghệ
Thị trường chứng khoán tuần trước trong xu hướng điều chỉnh, áp lực giảm lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Tài khoản của nhiều nhà đầu tư cũng "đỏ rực". Thậm chí, nhiều nhà đầu tư trót "đu đỉnh" khi VN-Index ở vùng 1.790 điểm trong 2 tuần trước đó, giờ lỗ nặng, không ít người lo ngại có thể bị call margin (yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản để đáp ứng tỉ lệ an toàn).
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển từ những mã, nhóm mã cổ phiếu đã có giai đoạn tăng tốt như chứng khoán, ngân hàng, thủy sản, cảng biển, xây dựng... sang nhóm cổ phiếu công nghệ, viễn thông, bán lẻ - vốn đã điều chỉnh giảm trước đó và có kết quả kinh doanh quý 3/2025 tích cực. Khối ngoại bán ròng tuần thứ 14 liên tiếp, với giá trị hơn 4.300 tỉ đồng trên sàn HOSE trong tuần này.
Ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, phân tích tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Sau thông tin Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng và doanh nghiệp, tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, khiến VN-Index có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử - mất hơn 94 điểm chỉ trong một phiên giao dịch.
"Điểm tích cực là thị trường nhanh chóng xuất hiện lực cầu bắt đáy mạnh. VN-Index cho tín hiệu hồi phục rõ rệt. Sự trở lại của dòng tiền tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu công nghệ, bất động sản và một số mã riêng lẻ có câu chuyện hỗ trợ riêng. Nổi bật nhất là cổ phiếu FPT, khi bất ngờ bật tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, cùng với các cổ phiếu VTP, CTR thuộc họ Viettel. Đáng chú ý, nhóm Vingroup cũng cho thấy phản ứng tích cực khi VIC thậm chí vượt đỉnh lịch sử trong phiên cuối tuần, trong khi VHM và VRE ngừng giảm và hồi phục nhẹ" – ông Nguyễn Thái Học nói.
Theo các chuyên gia, đang có sự dịch chuyển đáng kể của dòng tiền: nhóm ngân hàng, chứng khoán và vốn hóa lớn (bluechip) tạm thời hạ nhiệt, trong khi dòng tiền đầu cơ chuyển hướng sang nhóm công nghệ, Viettel, bất động sản và hóa chất sau cú sập đầu tuần.
"Tôi cũng thấy dòng tiền có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ. Danh mục cổ phiếu của tôi hiện tại chủ yếu dòng bất động sản, chứng khoán, nhưng do nhiều cổ phiếu đang bị lỗ nên chưa thể bán để chuyển dòng" – anh Nam Hoàng (một nhà đầu tư ở TP HCM) than.
- 'Núi tiền' trong ngân hàng của đại gia hóa chất Đức Giang
Tính đến ngày 30/9, Hóa chất Đức Giang đang gửi hơn 13.100 tỷ đồng trong ngân hàng, chiếm 67% tổng tài sản, mang về khoảng 2 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày.
Trong báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) ghi nhận doanh thu thuần 2.816 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9, tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 13.100 tỷ đồng, tăng 7% so với quý II liền trước. Còn nếu so với đầu năm, con số này đã tăng 23% và hiện chiếm khoảng 67% tổng tài sản.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền cho biết Hóa chất Đức Giang luôn duy trì chính sách gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản mã hóa.
Ông cho biết doanh nghiệp chủ trương giữ lượng tiền lớn trong ngân hàng để chờ cơ hội đầu tư vào những "cú đấm thép" mới của ngành hóa chất.