Điểm tin Kinh doanh 27/10: Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao

- Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao

Giá vàng chiều 26-10, vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm trước, nhưng vẫn neo ở mức cao.

Giá vàng chiều 26-10, vàng miếng đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm trước.

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu DOJI mua vào 147,5 triệu đồng/lượng - bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.

Vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ đang mua vào ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả 2 chiều.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm trước.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 146,7 triệu đồng/lượng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở cả hai chiều so với hôm trước.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm trước.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả 2 chiều.