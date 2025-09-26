Điểm tin Kinh doanh 26/9: Giá vàng: Vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều 25-9 ghi nhận sự giảm giá của vàng trong nước, mức giảm lên đến gần 1 triệu đồng/lượng.
Theo đó, giá vàng đang được DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng mua vào; 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra). Giá vàng đang được SJC niêm yết ngưỡng tương tự như DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh. Theo đó, vàng tại SJC đang giao dịch quanh ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng mua vào; 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Phú Quý SJC đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào; 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Trên thế giới đầu giờ sáng 25-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 3.741 USD/ounce, mất 39 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 23-9 đạt 3.780 USD/ounce. Sự sụt giảm này phản ánh hoạt động bán tháo mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời, sau khi kim loại quý này đạt đỉnh lịch sử.
Nhu cầu đầu tư tăng vọt đang tạo thêm động lực mới cho một thị trường vốn đã sôi động và trong khi giá có thể tiếp tục tăng cao hơn, động lực có thể chậm lại khi một trụ cột của đợt tăng giá yếu đi, theo một nhà phân tích thị trường.
Trong ghi chú mới nhất về vàng, Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cho biết, giá cả tăng cao đang ảnh hưởng đến nhu cầu về đồ trang sức, đặc biệt là ở các thị trường quan trọng của châu Á.
“Với mức giá trên 3.200 USD/ounce, chúng ta bắt đầu thấy dấu hiệu nhu cầu suy giảm trong lĩnh vực trang sức vàng. Lĩnh vực này là nguồn nhu cầu vàng lớn nhất và chiếm 45% tổng nhu cầu kim loại quý này”, ông nói.
Vào tháng 8-2025, nhu cầu trang sức của Trung Quốc giảm mạnh, giảm 17 tấn trong 12 tháng qua.
Dahdah cho biết, cũng có bằng chứng cho thấy nhu cầu vàng ở Trung Đông đang giảm dần.
Ông cho biết: “Theo các nguồn tin truyền thông, một trong những nhà nhập khẩu trang sức vàng lớn nhất vào Trung Đông đã chứng kiến lượng hàng giảm 30% trong 8 tháng đầu năm và hiện đang cung cấp các loại trang sức có hàm lượng carat thấp hơn với giá cả phải chăng hơn”.
- Áp lực chi tiêu tăng, Saigon Co.op tung ưu đãi thiết yếu giúp hộ gia đình tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô lẫn hành vi tiêu dùng. Theo báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố gần đây cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng đầu năm 2025 tăng 3,25% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập khả dụng của nhiều hộ gia đình chỉ tăng nhẹ. Điều này khiến người tiêu dùng thận trọng hơn, ưu tiên hàng thiết yếu, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò điều tiết thị trường, góp phần ổn định chi tiêu của xã hội qua loạt chương trình khuyến mãi hàng thiết yếu đến 50%, đáp ứng đúng nhu cầu, đúng mùa vụ, giúp hộ gia đình đặc biệt là những gia đình đông thành viên, tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng.
Saigon Co.op đưa vào danh mục ưu đãi đến 50% loạt sản phẩm như nước rửa chén, lau sàn, nước giặt xả, tẩy toilet, sữa tắm, dầu gội, dầu xả… từ các thương hiệu uy tín như Comfort, Downy, Omo, Ariel, VIM, Clear, Pantene…. Với mỗi sản phẩm dung tích từ 3 lít trở lên, khách hàng có thể tiết kiệm từ 20.000đ đến hơn 100.000đ so với mức giá thông thường, và nếu tính gộp theo nhu cầu tiêu dùng cả tháng, một hộ gia đình có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Một điểm nhấn đáng chú ý là hàng nhãn riêng Co.op cũng tham gia mạnh vào chương trình giảm giá. Các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước lau sàn dung tích lớn từ 3.2 lít trở lên có lợi thế giá cạnh tranh chỉ từ 52.000đ/túi, thậm chí khi mua theo thùng khách hàng còn được ưu đãi sâu hơn, giá từ 168.000đ/thùng gồm 4 túi. Từ 26/09 – 28/09/2025 trong chương trình “Siêu ưu đãi”, khách hàng có hóa đơn từ 300.000đ được mua các sản phẩm trên với giá giảm đến 50%.
- Tập đoàn FLC sẽ quản lý, điều hành Bamboo Airways
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của hãng trong thời gian tới.
Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết: "Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways".
ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.
Theo đó, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Ông Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với hãng trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.
"Lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Bamboo là sự khẳng định của tôi về sự nỗ lực và cam kết trong vai trò cá nhân nói riêng, cũng như trong vai trò đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn trước đây như ông Doãn Hữu Đoàn, ông Dương Công Minh... Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways", ông Sâm nói.
Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.
- Thị trường đầu tư khách sạn Việt Nam dự kiến vượt mốc 125 triệu đô trong năm tài khoá 2025
JLL dự báo đà tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tiếp tục trong năm 2026, với tổng giao dịch đạt 200 triệu USD.
Thị trường khách sạn Việt Nam dự kiến sẽ thu hút hơn 125 triệu USD vốn đầu tư trong năm 2025, trong bối cảnh ngành du lịch trong nước đã vượt mức tăng trưởng trước đại dịch.
JLL ghi nhận triển vọng tích cực của thị trường đầu tư khách sạn Việt Nam, với tổng giá trị giao dịch dự kiến đạt 125 triệu USD trong năm 2025, tăng so với mức dự báo 100 triệu USD trước đó. Sự thay đổi này cho thấy điều kiện thị trường được cải thiện cũng như niềm tin mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. JLL dự báo tổng giao dịch có thể tăng lên 200 triệu USD trong năm 2026, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, tăng trưởng kinh tế nội địa vững chắc và nguồn vốn dồi dào. Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được kỳ vọng sẽ duy trì tỷ trọng đầu tư khách sạn ở mức 10–13% tổng giao dịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tương đương với mức trước đại dịch.
Ngành du lịch Việt Nam đã phục hồi toàn diện sau đại dịch, ghi nhận những cột mốc ấn tượng trong năm 2024 với doanh thu khoảng 840 nghìn tỷ đồng (tương đương 32,96 tỷ USD), tăng 84 nghìn tỷ đồng so với năm 2019 – thời điểm trước đại dịch. Ngành này tiếp tục hướng đến mục tiêu đón 22–23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, với doanh thu dự kiến đạt từ 980 nghìn tỷ đến hơn 1,05 triệu tỷ đồng.
- VIC góp toàn bộ điểm tăng cho VN-Index
Với mức tăng 6%, chỉ riêng mã VIC (Vingroup) đã đóng góp toàn bộ số điểm tăng của VN-Index phiên hôm 25-9.
Đóng cửa phiên hôm 25-9 VIC tăng 9.000 đồng lên 158.000 đồng/cổ phiếu và gián tiếp cộng thêm cho VN Index 8,5 điểm. Nếu tính thêm mã cổ phiếu họ Vingroup khác là VHM (Vinhomes), chỉ số được gia cố thêm 1,4 điểm.
Ở chiều ngược lại, chỉ số chịu tác động tiêu cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng như VPB, BID, ACB, MBB, VIB, CTG, TPB, MSB. Tuy nhiên, áp lực giảm này chưa thể khiến VN Index mất điểm.
Kết phiên, chỉ số này tăng 8,6 điểm lên 1.666 điểm. Dù duy trì đà tăng nhưng diễn biến giao dịch phiên hôm nay khá ảm đạm do thiếu sắc xanh từ nhóm cổ phiếu vua.
Vì vậy, thanh khoản cũng gần như đứng yên so với phiên trước. Cụ thể, chỉ có 981,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 27.300 tỷ đồng. Thống kê, phiên hôm 25-9 chỉ có 2 mã đạt giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng là SHB và SSI.
Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ của thị trường khi đẩy mạnh bán ra. Phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, tập trung vào các mã như: VPB, FPT, SSI, KBC, VHM, VND, STB, MSN, KDH, MWG.