Điểm tin Kinh doanh 26/9: Giá vàng: Vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 25-9 ghi nhận sự giảm giá của vàng trong nước, mức giảm lên đến gần 1 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng đang được DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng mua vào; 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra). Giá vàng đang được SJC niêm yết ngưỡng tương tự như DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh. Theo đó, vàng tại SJC đang giao dịch quanh ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng mua vào; 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Phú Quý SJC đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào; 134,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Trên thế giới đầu giờ sáng 25-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 3.741 USD/ounce, mất 39 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 23-9 đạt 3.780 USD/ounce. Sự sụt giảm này phản ánh hoạt động bán tháo mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời, sau khi kim loại quý này đạt đỉnh lịch sử.

Nhu cầu đầu tư tăng vọt đang tạo thêm động lực mới cho một thị trường vốn đã sôi động và trong khi giá có thể tiếp tục tăng cao hơn, động lực có thể chậm lại khi một trụ cột của đợt tăng giá yếu đi, theo một nhà phân tích thị trường.

Trong ghi chú mới nhất về vàng, Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cho biết, giá cả tăng cao đang ảnh hưởng đến nhu cầu về đồ trang sức, đặc biệt là ở các thị trường quan trọng của châu Á.

“Với mức giá trên 3.200 USD/ounce, chúng ta bắt đầu thấy dấu hiệu nhu cầu suy giảm trong lĩnh vực trang sức vàng. Lĩnh vực này là nguồn nhu cầu vàng lớn nhất và chiếm 45% tổng nhu cầu kim loại quý này”, ông nói.