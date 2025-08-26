Điểm tin Kinh doanh 26/8: Giá vàng: Vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới

- Giá vàng: Vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới
Giá vàng thế giới hôm 25/8 giảm nhẹ xuống mức 3.365,3 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC liên tiếp chinh phục các mức đỉnh mới, giao dịch sát 127 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC tăng lên mức 121,3 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu liên tục tăng lên các mức kỷ lục mới. Giá vàng miếng SJC tăng lên mức đỉnh mới 126,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 25/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 118,8 triệu đồng/lượng, bán ra 121,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 125,9 triệu đồng/lượng và bán ra 126,9 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên trước đó.
Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 118,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 121,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên trước đó.
Tính đến 10 giờ ngày 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 4,9 USD so chốt phiên trước đó xuống mức 3.365,4 USD/ounce.
Giá vàng thế giới sáng 25/8 giảm nhẹ sau khi ghi nhận tuần tăng giá vừa qua.
Tuần này, tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường khi các chuyên gia và nhà đầu tư tại Phố Wall (Wall Street) và Phố Chính (Main Street) đều tin rằng giá vàng sẽ cao hơn trong tuần này.
Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết, mặc dù thị trường vàng tiếp tục chứng kiến sự trì trệ trong mùa hè, FED đã mở rộng cánh cửa cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm và đây có thể là xúc tác để giá kim loại quý trở lại mức cao kỷ lục của tháng 4 vừa qua, trên 3.500 USD/ounce.
13 chuyên gia tại Phố Wall (Wall Street) đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News tuần này. Trong đó, 8 chuyên gia (tương đương 62%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 5 nhà phân tích (38%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang; không chuyên gia nào tin vào kịch bản giá giảm.
Trong khi đó, 194 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street) đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News. 115 nhà đầu tư (59%) cho rằng giá vàng sẽ tăng. 35 nhà đầu tư khác (18%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 44 nhà đầu tư còn lại (23%) đưa ra quan điểm trung lập.
Hiện, Chỉ số USD-Index ở mức 97,85 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,271%; chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau những động thái mềm mỏng của Chủ tịch FED; giá dầu tăng nhẹ, giao dịch ở mức 67,30 USD/thùng đối với dầu Brent và 63,78 USD/thùng với dầu WTI.
- 26 mã ngân hàng chìm trong sắc đỏ, VN-Index tiếp tục suy giảm
Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 25/8 không còn sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu trụ cột, thậm chí còn chịu ảnh hưởng tiêu cực khi nhóm này giảm sâu.
Theo đó, cổ phiếu trụ cột ngân hàng có tới 26 mã giảm giá và chỉ có 1 mã tăng giá nhẹ. Các mã giảm mạnh như VPB giảm sát giá sàn, OCB giảm 5,84%, TPB, VIB, SHB, EIB, ABB giảm hơn 4%. Ngoài ra, một loạt mã cổ phiếu vốn hóa lớn như BCM, MSN, MWG, GVR cũng ở chiều giá đỏ, tạo thêm áp lực điều chỉnh với chỉ số. Ở chiều ngược lại, thị trường nhận được sự hỗ trợ của VIC tăng 3,71%, VHM tăng 0,82%, SSI tăng 3,5%. FPT, GAS, MSN cũng đều ở chiều tăng giá. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.
Cuối phiên sáng 25/8, VN-Index giảm 13,36 điểm xuống 1.632,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 657 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 18.541,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 141 mã tăng giá, 190 mã giảm giá và 31 mã đi ngang.
HNX-Index giảm 0,86 điểm xuống 271,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 50,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.22,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 45 mã đi ngang.
UPCOM-Index giảm 0,27 điểm xuống 108,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 35,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 486 tỷ đồng. Toàn sàn có 111 mã tăng giá, 103 mã giảm giá và 78 mã đi ngang.
Diễn biến phiên sáng 25/8 cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các mã vốn hóa lớn. Thị trường nhiều khả năng sẽ còn chịu thử thách trong các phiên tới nếu chưa xuất hiện dòng tiền mới đủ mạnh để cân bằng cung - cầu.
- Evergrande hủy niêm yết: Hồi kết cho biểu tượng bất động sản Trung Quốc
Evergrande, từng là biểu tượng cho thời kỳ bùng nổ bất động sản của Trung Quốc, đã chính thức bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông sau 18 tháng đình chỉ giao dịch.
Theo BBC, cổ phiếu của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong vào ngày 25/8 sau 18 tháng giao dịch bị ngưng trệ, khép lại hơn 15 năm giao dịch.
Với giá trị vốn hóa từng vượt 50 tỷ USD, Evergrande từng là tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Nhưng chính gánh nặng nợ khổng lồ, yếu tố từng thúc đẩy sự thăng hoa thần tốc, đã dẫn đến cú lao dốc nghiêm trọng của tập đoàn này.
Evergrande được phát triển dựa trên khoản nợ khoảng 300 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới. Từ năm 2020, khi chính quyền Trung Quốc ban hành các quy định hạn chế mức vay của các tập đoàn lớn, tình hình tài chính của Evergrande bắt đầu gặp khó khăn. Để duy trì dòng tiền, tập đoàn này đã phải bán dự án với mức chiết khấu lớn. Tuy nhiên, công ty vẫn gặp khó khăn trong việc trả lãi và sau đó đã không thể thanh toán một số khoản nợ nước ngoài.
Sau nhiều năm vướng vào các vấn đề pháp lý, Tòa án Tối cao Hong Kong ra lệnh thanh lý Evergrande vào tháng 1/2024 do tập đoàn không thể đưa ra kế hoạch khả thi để xử lý khối nợ nước ngoài lên tới hàng tỷ USD. Kể từ đó, cổ phiếu của tập đoàn bị đình chỉ giao dịch, mất hơn 99% giá trị vốn hóa thị trường và đứng trước nguy cơ hủy niêm yết.
- Giá gạo châu Á đồng loạt tăng
Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 399 USD/tấn hôm 21/8, tăng từ 395 USD/tấn một tuần trước đó.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần này khi nguồn cung nội địa giảm mạnh, trong khi giá gạo Ấn Độ cũng nhích lên nhờ đồng rupee lên giá và nhu cầu của thị trường có bước cải thiện.
Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Giá tăng do nguồn cung trong nước đang cạn kiệt.”
Các thương nhân cho biết thêm rằng những nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh sản xuất gạo thơm và gạo chất lượng cao trong những năm gần đây đã giúp bù đắp tác động từ kế hoạch ngừng nhập khẩu gạo của Philippines - quốc gia chủ yếu ưa chuộng gạo trắng thông thường.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá ở mức 371-376 USD/tấn, tăng từ 369-374 USD/tấn của tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 363-369 USD/tấn trong tuần này.
Gạo 5% tấm của Thái Lan nhích lên mức 365-370 USD/tấn từ 355-360 USD/tấn của tuần trước, nhưng theo các thương nhân, nguồn cung dồi dào toàn cầu vẫn tạo áp lực lên giá.
- Giá cà phê thế giới lập đỉnh 3 tháng, trong nước 124.000 đồng/kg
Khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá cà phê thế giới tăng mạnh, chạm đỉnh hơn 3 tháng. Trong khi đó, trong nước, cà phê quanh ngưỡng 123.000-124.000 đồng/kg, tăng đáng kể so với mức thấp được ghi nhận hồi tháng 7.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, trong tuần giao dịch vừa qua, giá cà phê arabica tăng hơn 14% so với tuần trước, đóng cửa ở mức 8.612 đô la Mỹ/tấn, trong khi giá cà phê robusta cũng tăng gần 16%, đạt 4.866 đô la/tấn, mức cao nhất trong hơn ba tháng qua. Nguyên nhân chính giúp giá cà phê duy trì đà tăng là do áp lực nguồn cung cùng với mức thuế cao áp dụng lên hàng hóa Brazil.
Trước những diễn biến bất lợi về thời tiết và sản lượng thu hoạch thấp hơn dự kiến tại các quốc gia sản xuất chính, nhiều đánh giá cho rằng, niên vụ 2025-2026, thị trường hiện có thể đối mặt với mức thâm hụt từ 15-18 triệu bao loại 60kg.
Tại Brazil, quốc gia cung cấp hơn một phần ba sản lượng cà phê toàn cầu, tình hình sản xuất đang được theo dõi sát sao khi vụ mùa hiện tại dự kiến chỉ đạt khoảng 48-55 triệu bao. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, tính đến ngày 22-8, lượng cà phê nhân xô xuất khẩu chỉ đạt hơn 1,6 triệu bao, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Colombia, tình hình khó khăn vẫn tiếp tục kéo dài. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng nước này chỉ quanh mức 12,5 triệu bao, thấp hơn đáng kể so với tiềm năng.
Bên cạnh đó, tồn kho cà phê arabica do sàn giao dịch liên lục địa (ICE) giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, còn khoảng 726.660 bao vào 21-8, trước khi phục hồi nhẹ lên gần 729.830 bao. Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta tại ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần, đạt 6.647 lô.
Tại thị trường trong nước, thay vì mức 31 triệu bao theo dự báo của USDA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ này dự kiến sẽ chỉ đạt khoảng 27-28 triệu bao. Hiện tại, giá cà phê nội địa dao động quanh ngưỡng 123.000-124.000 đồng/kg, tăng đáng kể so với mức thấp điểm được ghi nhận vào tháng 7. Tuy nhiên, các kho xuất khẩu hạn chế việc mua vào do mặt bằng giá cao, dẫn đến lượng hàng chào bán ra thị trường không nhiều.