Điểm tin Kinh doanh 26/8: Giá vàng: Vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới

- Giá vàng: Vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm 25/8 giảm nhẹ xuống mức 3.365,3 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC liên tiếp chinh phục các mức đỉnh mới, giao dịch sát 127 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC tăng lên mức 121,3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu liên tục tăng lên các mức kỷ lục mới. Giá vàng miếng SJC tăng lên mức đỉnh mới 126,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 25/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 118,8 triệu đồng/lượng, bán ra 121,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 125,9 triệu đồng/lượng và bán ra 126,9 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên trước đó.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 118,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 121,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Tính đến 10 giờ ngày 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 4,9 USD so chốt phiên trước đó xuống mức 3.365,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng 25/8 giảm nhẹ sau khi ghi nhận tuần tăng giá vừa qua.

Tuần này, tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường khi các chuyên gia và nhà đầu tư tại Phố Wall (Wall Street) và Phố Chính (Main Street) đều tin rằng giá vàng sẽ cao hơn trong tuần này.