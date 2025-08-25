Điểm tin Kinh doanh 25/8: Giá vàng: Vàng giữ ngưỡng hơn 126 triệu đồng/lượng bán ra

- Giá vàng: Vàng giữ ngưỡng hơn 126 triệu đồng/lượng bán ra
Giá vàng chiều 24-8 ghi nhận vàng miếng SJC giữ ngưỡng hơn 126 triệu đồng/lượng bán ra.
Theo đó, DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang niêm yết giá vàng ở ngưỡng 125,6 triệu đồng/lượng mua vào; 126,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 124,6 triệu đồng/lượng mua vào; 126,6 triệu đồng/lượng bán ra.
SJC niêm yết vàng quanh ngưỡng 125,6 triệu đồng/lượng mua vào; 126,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường thế giới, vàng giữ ngưỡng 3.373 USD/ounce.
Giá vàng vẫn bị kẹt trong phạm vi giao dịch rộng hơn trong 4 tháng, nhưng những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang tạo ra tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và Phố Main đều kỳ vọng giá sẽ cao hơn vào tuần tới.
Hôm thứ Sáu, trong bài phát biểu rất được mong đợi tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Powell đã đặt nền móng cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Ông nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, mặc dù rủi ro cân bằng, nhưng có thể cần phải có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.
Phản ứng tức thời của thị trường là rất rõ ràng, với đồng USD suy yếu đáng kể khi các nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng. Chỉ số đồng USD giảm 0,90% giá trị, xuống còn 97,73, phản ánh mối quan hệ nghịch đảo giữa dự đoán nới lỏng tiền tệ và sức mạnh của đồng tiền. Sự suy yếu của đồng đô la đã tạo điều kiện thuận lợi cho kim loại quý, vốn thường được hưởng lợi từ đồng bạc xanh yếu hơn.
“Tuyên bố của ông Powell thực sự đã mở mang tầm mắt cho nhiều người từng nghĩ rằng Chủ tịch Fed sẽ không có vẻ ôn hòa. Tuyên bố của ông rõ ràng được hiểu là một tuyên bố ôn hòa và nó đã đưa giá vàng trở lại đúng hướng trong tuần này, khi chúng ta đang trông chờ một số mức tăng vững chắc. Chúng tôi tin rằng sự suy yếu gần đây là một cơ hội tuyệt vời, bởi vì kim loại quý sáng giá này rất có thể sẽ tiếp tục tăng giá từ đây”, Naeem Aslam, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Zaye Capital Markets cho biết.
Bên cạnh bình luận ôn hòa của ông Powell, sự bất ổn chính trị xoay quanh sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã tạo thêm động lực cho kim loại quý.
Tuần này, 13 nhà phân tích thị trường đã tham gia khảo sát vàng và không có phiếu bầu bi quan nào được đưa ra. Trong số những người tham gia, 8 nhà phân tích, tương đương 62%, lạc quan về giá vàng trong tuần tới; trong khi đó, 5 nhà phân tích, tương đương 38%, có quan điểm trung lập về kim loại quý này.
Trong khi đó, 194 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với các nhà đầu tư Main Street cũng đã giảm bớt tâm lý lạc quan gần đây, nhưng vẫn giữ vững sự lạc quan về triển vọng của vàng. Tổng cộng, 115 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi 35 nhà giao dịch khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 44 nhà đầu tư còn lại, chiếm 23% tổng số, dự đoán vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.
Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone cho biết, mặc dù bình luận của ông Powell có thể châm ngòi cho đợt tăng giá vàng, nhưng vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp xung quanh định hướng tương lai. Ngay cả khi giá vàng chưa sẵn sàng bứt phá, ông Brown cho biết ông vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn.
- Joyoung ra mắt hai sản phẩm tại Việt Nam
Thương hiệu đồ gia dụng bếp Trung Quốc chính thức giới thiệu máy nấu sữa hạt làm sạch tự động K7 Pro và nồi cơm chống dính tự nhiên JNRC-502.
Trong buổi lễ kỷ niệm tại TP.HCM, Joyoung đã chính thức đánh dấu cột mốc 31 năm thành lập toàn cầu và 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam đồng thời công bố Thu Nhi chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu tại Việt Nam và hai sản phẩm công nghệ tiên tiến được giới thiệu lần đầu.
Công nghệ tự làm sạch hoàn toàn là điểm đột phá lớn nhất của K7 Pro. Sau khi hoàn tất quá trình nấu, máy tự động kích hoạt chế độ làm sạch mà không cần bất kỳ can thiệp nào từ người dùng. Công nghệ giảm 56% purin1 trong sữa đậu nành là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thông qua hai giai đoạn nhiệt ổn định, K7 Pro loại bỏ hiệu quả các hợp chất purin - yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe thận. Điều này đảm bảo mỗi ly sữa hạt không chỉ thơm ngon mà còn thực sự tốt cho sức khỏe.
Nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên Joyoung JNRC-502 có lòng nồi bằng chất liệu inox 316L cao cấp kết hợp công nghệ màng nước vi điểm, sản phẩm tạo ra khả năng chống dính tự nhiên hoàn toàn mà không cần đến bất kỳ lớp phủ hóa học nào. Công nghệ luồng khí lạnh độc quyền của JNRC-502 giúp tái tạo chu kỳ nhiệt hoàn hảo, đảm bảo mỗi hạt cơm đều đạt được tiêu chuẩn "thơm, dẻo, dai, tơi, đều". Với 8 menu nấu đa năng và khả năng hẹn giờ lên đến 24 tiếng, sản phẩm mang đến sự linh hoạt tối đa cho cuộc sống bận rộn của gia đình hiện đại.
- Giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng lên mức 143.500 đồng/kg
Hôm 24-8, thị trường hồ tiêu trong nước duy trì giao dịch ổn định tại nhiều địa phương. Riêng ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg, neo ở mức 143.500 đồng/kg và 146.000 đồng/kg.
Đi ngang so với hôm 23-8, hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng hiện được thương lái thu mua với giá 146.000 đồng/kg; còn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cùng có giá 144.000 đồng/kg.
Tổng kết tuần này, giá hồ tiêu nội địa bật tăng mạnh 2.500-4.000 đồng sau chuỗi ngày “đứng im”.
Cũng trong hôm 24-8, giá hồ tiêu ở Indonesia tiếp tục giảm so với hôm qua, trong khi các nước còn lại duy trì ổn định.
Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức giá 7.129 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.966 USD/tấn.
Thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục đi ngang, trong đó, giá tiêu đen ASTA được thu mua ở mức 9.600 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA là 12.800 USD/tấn. Giá tiêu ở Brazil được thu mua ở mức 6.000 USD/tấn.
Tương tự, hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức 8.950 USD/tấn, ổn định so với hôm 23-8.
- Thanh khoản lập kỷ lục
Sau khi vượt mốc tâm lý 1.600 điểm, VN-Index thu hút dòng tiền chủ yếu vào nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn với kỳ vọng hướng tới vùng 1.700 điểm. Điểm nhấn của tuần là nhóm ngân hàng tăng 4,87%, trong khi bất động sản tăng 1,7% và dầu khí tăng 0,15%. Ngược lại, thép giảm 7,18%, phân bón giảm 6,39%, xây dựng giảm 5,56%, chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.
Thanh khoản tuần qua ghi nhận mức kỷ lục: khối lượng khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 1,997 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 56.415 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,23% và 8,68% so với tuần trước. Dòng tiền dồi dào giúp giao dịch trên nhiều nhóm cổ phiếu trở nên sôi động.
Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận tuần bán ròng mạnh với tổng giá trị 7.691 tỷ đồng, tập trung vào VPB (1.752 tỷ đồng), HPG (1.601 tỷ đồng) và FPT (592 tỷ đồng).
Phiên cuối tuần, VN-Index giảm hơn 40 điểm, chủ yếu do áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và các cổ phiếu tăng nóng trước đó. Việc nhóm ngân hàng bị bán mạnh, cùng diễn biến điều chỉnh ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thuộc nhóm bất động sản, chứng khoán, cho thấy thị trường đang trải qua nhịp tái cơ cấu sau chuỗi tăng nóng.
Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree nhận định một nhịp điều chỉnh khoảng 5% là cần thiết để thị trường tái cân bằng. Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cũng đồng quan điểm, cho rằng thị trường cần một nhịp điều chỉnh để tích lũy động lực tăng tiếp theo.
Diễn biến tuần qua cho thấy, VN-Index mở đầu lạc quan với dòng tiền luân chuyển mạnh giữa các nhóm ngành: ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, thép, công nghệ. Tuy nhiên, từ giữa tuần, lực cung gia tăng khiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm. VN30 tăng 1,73%, đạt 1.814,02 điểm, vượt mốc 1.800 điểm, nhưng số mã giảm áp đảo số mã tăng, phản ánh sự phân hóa rõ rệt.
Chuyên gia từ SHS nhận định việc khối ngoại bán ròng liên tục trong bối cảnh thanh khoản cao phản ánh tâm lý thận trọng trước đà tăng nóng và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.
VN-Index đã phát tín hiệu tạo đỉnh quanh vùng 1.700 điểm, VN30 đối mặt áp lực bán mạnh tại 1.880 điểm. Kịch bản điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm trong ngắn hạn là khả thi, trước khi thị trường tìm lại cân bằng. Chiến lược hợp lý là cơ cấu lại danh mục, giảm tỷ trọng cổ phiếu đã tăng nóng, ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản vững, duy trì cân bằng cổ phiếu – tiền mặt và quan sát nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu chất lượng.
Diễn biến tại VN-Index tuần qua đồng bộ với tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, khi dòng vốn hướng tới các cơ hội trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng.
- Lãi suất nhóm Big 4 tháng 8/2025: Agribank, BIDV, VietinBank giữ mức 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng
Theo biểu lãi suất tiền gửi tháng 8/2025, mức lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng tại nhóm bốn ngân hàng thương mại quốc doanh có sự khác biệt không lớn. Trong đó, Agribank, BIDV và VietinBank đang áp dụng mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với Vietcombank.
Theo khảo sát biểu lãi suất niêm yết tại quầy trong tháng 8/2025, ba trong số bốn ngân hàng thuộc nhóm Big 4 đang áp dụng cùng một mức lãi suất cho kỳ hạn tiền gửi 24 tháng. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đều đang niêm yết lãi suất ở mức 4,8%/năm.
Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) duy trì mức lãi suất thấp hơn một chút cho cùng kỳ hạn, ở mức 4,7%/năm. Như vậy, chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất trong nhóm cho kỳ hạn này chỉ là 0,1 điểm phần trăm.
Với mức chênh lệch này, số tiền lãi thực nhận của khách hàng không có sự khác biệt lớn. Ví dụ, với một khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong thời gian 24 tháng, khách hàng sẽ nhận được số tiền lãi là 9,6 triệu đồng nếu gửi tại Agribank, BIDV hoặc VietinBank. Cùng số tiền và kỳ hạn trên, khoản lãi nhận được tại Vietcombank là 9,4 triệu đồng.