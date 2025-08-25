Điểm tin Kinh doanh 25/8: Giá vàng: Vàng giữ ngưỡng hơn 126 triệu đồng/lượng bán ra

“Tuyên bố của ông Powell thực sự đã mở mang tầm mắt cho nhiều người từng nghĩ rằng Chủ tịch Fed sẽ không có vẻ ôn hòa. Tuyên bố của ông rõ ràng được hiểu là một tuyên bố ôn hòa và nó đã đưa giá vàng trở lại đúng hướng trong tuần này, khi chúng ta đang trông chờ một số mức tăng vững chắc. Chúng tôi tin rằng sự suy yếu gần đây là một cơ hội tuyệt vời, bởi vì kim loại quý sáng giá này rất có thể sẽ tiếp tục tăng giá từ đây”, Naeem Aslam, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Zaye Capital Markets cho biết.

Phản ứng tức thời của thị trường là rất rõ ràng, với đồng USD suy yếu đáng kể khi các nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng. Chỉ số đồng USD giảm 0,90% giá trị, xuống còn 97,73, phản ánh mối quan hệ nghịch đảo giữa dự đoán nới lỏng tiền tệ và sức mạnh của đồng tiền. Sự suy yếu của đồng đô la đã tạo điều kiện thuận lợi cho kim loại quý, vốn thường được hưởng lợi từ đồng bạc xanh yếu hơn.

Hôm thứ Sáu, trong bài phát biểu rất được mong đợi tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Powell đã đặt nền móng cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Ông nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, mặc dù rủi ro cân bằng, nhưng có thể cần phải có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

Giá vàng vẫn bị kẹt trong phạm vi giao dịch rộng hơn trong 4 tháng, nhưng những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang tạo ra tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và Phố Main đều kỳ vọng giá sẽ cao hơn vào tuần tới.

Theo đó, DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang niêm yết giá vàng ở ngưỡng 125,6 triệu đồng/lượng mua vào; 126,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bên cạnh bình luận ôn hòa của ông Powell, sự bất ổn chính trị xoay quanh sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã tạo thêm động lực cho kim loại quý.

Tuần này, 13 nhà phân tích thị trường đã tham gia khảo sát vàng và không có phiếu bầu bi quan nào được đưa ra. Trong số những người tham gia, 8 nhà phân tích, tương đương 62%, lạc quan về giá vàng trong tuần tới; trong khi đó, 5 nhà phân tích, tương đương 38%, có quan điểm trung lập về kim loại quý này.

Trong khi đó, 194 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với các nhà đầu tư Main Street cũng đã giảm bớt tâm lý lạc quan gần đây, nhưng vẫn giữ vững sự lạc quan về triển vọng của vàng. Tổng cộng, 115 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi 35 nhà giao dịch khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 44 nhà đầu tư còn lại, chiếm 23% tổng số, dự đoán vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.

Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone cho biết, mặc dù bình luận của ông Powell có thể châm ngòi cho đợt tăng giá vàng, nhưng vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp xung quanh định hướng tương lai. Ngay cả khi giá vàng chưa sẵn sàng bứt phá, ông Brown cho biết ông vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn.

- Joyoung ra mắt hai sản phẩm tại Việt Nam

Thương hiệu đồ gia dụng bếp Trung Quốc chính thức giới thiệu máy nấu sữa hạt làm sạch tự động K7 Pro và nồi cơm chống dính tự nhiên JNRC-502.

Trong buổi lễ kỷ niệm tại TP.HCM, Joyoung đã chính thức đánh dấu cột mốc 31 năm thành lập toàn cầu và 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam đồng thời công bố Thu Nhi chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu tại Việt Nam và hai sản phẩm công nghệ tiên tiến được giới thiệu lần đầu.

Công nghệ tự làm sạch hoàn toàn là điểm đột phá lớn nhất của K7 Pro. Sau khi hoàn tất quá trình nấu, máy tự động kích hoạt chế độ làm sạch mà không cần bất kỳ can thiệp nào từ người dùng. Công nghệ giảm 56% purin1 trong sữa đậu nành là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thông qua hai giai đoạn nhiệt ổn định, K7 Pro loại bỏ hiệu quả các hợp chất purin - yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe thận. Điều này đảm bảo mỗi ly sữa hạt không chỉ thơm ngon mà còn thực sự tốt cho sức khỏe.

Nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên Joyoung JNRC-502 có lòng nồi bằng chất liệu inox 316L cao cấp kết hợp công nghệ màng nước vi điểm, sản phẩm tạo ra khả năng chống dính tự nhiên hoàn toàn mà không cần đến bất kỳ lớp phủ hóa học nào. Công nghệ luồng khí lạnh độc quyền của JNRC-502 giúp tái tạo chu kỳ nhiệt hoàn hảo, đảm bảo mỗi hạt cơm đều đạt được tiêu chuẩn "thơm, dẻo, dai, tơi, đều". Với 8 menu nấu đa năng và khả năng hẹn giờ lên đến 24 tiếng, sản phẩm mang đến sự linh hoạt tối đa cho cuộc sống bận rộn của gia đình hiện đại.

- Giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng lên mức 143.500 đồng/kg

Hôm 24-8, thị trường hồ tiêu trong nước duy trì giao dịch ổn định tại nhiều địa phương. Riêng ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg, neo ở mức 143.500 đồng/kg và 146.000 đồng/kg.